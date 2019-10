Nouveau Realme X2 Pro : écran OLED 90 Hz, capteur photo 64 mégapixels… et « seulement » 399 euros ?

Le nouveau Realme X2 Pro est officiel !

C’est à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Madrid que le groupe Realme a officialisé son nouveau smartphone, le Realme X2 Pro. Un nouveau terminal sous Android 9.0, qui se pare d’un (très) large écran Super AMOLED de 6,5″, cédant lui aussi à l’appel du 90 Hz pour une meilleure fluidité. Rappelons que les géants OnePlus 7T et 7T Pro font eux aussi appel à cette technologie.

Pour le reste, le Realme X2 Pro sera animé par un processeur Snapdragon 855+, et pourra compter sur une section photo articulée autour d’un quadruple capteur, composé d’un module principal de 64 mégapixels, le GW1 de Samsung. Ce dernier sera épaulé par un module grand angle 8 mégapixels, un capteur 13 mégapixels et enfin un dernier module de 2 mégapixels. Le smartphone offrira les zoom optique x2, zoom numérique 20x et zoom hybride 5x.

Sous le capot, le Realme X2 Pro pourra compter sur une imposante batterie de 4000 mAh, laquelle est compatible avec la charge rapide SuperVOOC 50W. De quoi recharger le smartphone à 100% en seulement… 35 minutes ! En façade, on retrouvera également une petite encoche, laquelle renferme un capteur frontale de 16 mégapixels. A noter que le capteur d’empreintes digitales est situé directement sous l’écran.

Rappelons que Realme fait partie du groupe BBK Electronics, une entité chinoise qui possède d’autres acteurs du marché de la téléphonie mobile, comme Oppo, Vivo ou encore OnePlus.

Prix et disponibilité

Le nouveau Realme X2 Pro sera lancé en boutiques au début du mois de novembre, avec un ticket d’entrée fixé à 399 euros pour la version 6 Go de RAM/64 Go de stockage. On pourra également opter pour la déclinaison intermédiaire 8 Go de RAM/128 Go de stockage (449 euros) ou encore la version ultime, intégrant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, affichée au prix de 499 euros. Côté coloris, Realme laissera le choix en Europe entre le noir et le blanc.