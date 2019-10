OnePlus 7T Pro vs OnePlus 7 Pro : comparatif et différences

Pour cette rentrée 2019, OnePlus a mis à jour sa gamme de smartphones en « 7 » avec des versions en « 7T », proposées 40 euros plus chères que leurs prédécesseurs à l’achat. Une habitude pour OnePlus, qui aime bien revenir six mois après la sortie de ses nouvelles gammes de smartphones afin de les remettre aux goûts du jour, et proposer une gamme de téléphones toujours d’actualité en termes d’équipements.

Sur le segment des smartphones haut de gamme, les progrès semblent néanmoins plus discrets que sur le milieu de gamme. Les 40 euros de majoration du OnePlus 7T Pro face au OnePlus 7 Pro sont difficilement compréhensibles, alors que le 7T marquait clairement une belle mise à niveau du OnePlus 7 classique. Si vous vous retrouvez dans une situation où l’achat d’un appareil haut de gamme OnePlus vous intéresse, ce comparatif entre les points communs et différences des OnePlus 7T Pro et OnePlus 7 Pro devrait vous permettre de vous clarifier votre avis.

Comparatif : OnePlus 7T Pro ou OnePlus 7 Pro ?

Différences sur leur design

Prenons quelques minutes pour nous arrêter sur le dessin des deux appareils. OnePlus semble se retrouver dans une situation où son OnePlus 7 Pro était déjà très intéressant en termes de dimensions et de style, car très peu de changements ont été opérés, et honnêtement, il sera très difficile de trouver des différences sur les deux modèles.

On retiendra que la face arrière propose désormais un module photo où le capteur infrarouge est placé à l’extérieur du bloc des trois capteurs. A l’avant, la caméra selfie est toujours placée sous forme de pop-up, l’écran de 6,67 pouces propose toujours une résolution QuadHD+ (1440×3120), pour une densité de pixels de 516 ppp, et un ratio d’écran de 88,1 %.

Technologie et performances de l’écran

Les différences sont tout aussi peu présentes sur la partie de l’écran. Le Oneplus 7T Pro reprend les mêmes caractéristiques que le OnePlus 7 Pro, ce qui a de quoi donner l’avantage au smartphone sorti en mai dernier, et moins cher. On retrouve ainsi toujours un écran Fluid AMOLED, auquel le taux de rafraîchissement à 90 Hz est également disponible sur le nouveau OnePlus 7T Pro. Le seul point à noter pour donner l’avantage au nouveau smartphone de OnePlus concerne le travail sur l’écran et la dalle 3D Gorilla Glass, d’une augmentation de 27 % de sa luminosité, par rapport au OnePlus 7 Pro. Un bon point notamment lorsque l’on utilise le smartphone en pleine journée et au soleil.

Comparatif des caractéristiques techniques

Le OnePlus 7T Pro est-il plus performant ?

Partons au coeur des caractéristiques techniques des OnePlus 7T Pro et OnePlus 7 Pro pour découvrir si des changements ont été opérés. Et pour le coup, le chapitre du processeur devrait marquer l’un des points les plus importants de ce comparatif entre le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7 Pro. En effet, la puce présente dans le nouveau smartphone est certainement la plus grosse des différences de ce comparatif, c’est dire…

Car en réalité, OnePlus a juste délaissé le SoC Snapdragon 855 pour une version mise à niveau, appelée Snapdragon 855+. Selon les dires de Qualcomm, son fournisseur, la puce se montrerait 15 % plus efficace. Un beau point sur le papier, mais le OnePlus 7 Pro était déjà un monstre pour pouvoir faire tourner la plupart des jeux et applications, tout comme proposer une expérience fluide dans la navigation, notamment aidé par l’écran 90 Hz. Difficile d’avancer le point que le OnePlus 7T Pro est un immanquable sur ce point.

Stockage et mémoire vive

Néanmoins, l’arrivée de cette nouvelle puce Qualcomm a permis à OnePlus de revoir sa montée en gamme. Et sur ce point, l’avantage sera bel et bien au OnePlus 7T Pro ! En effet, la firme chinoise filiale d’Oppo a cherché a simplifier son offre en délaissant son système à trois différentes versions : 6 Go/128 GO, 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go. Désormais, un seul modèle est proposé : le coeur de gamme, à savoir un OnePlus 7T Pro de 256 Go de stockage ainsi qu’une mémoire vive de 8 Go. Cela veut dire que l’entrée de gamme n’est plus disponible en 128 Go, mais en 256 Go. Un espace de stockage plus intéressant à ce prix, et qui vient un petit peu effacer l’un des défauts de chez OnePlus : l’absence du port micro-SD.

Par ailleurs, OnePlus a réitéré son partenariat avec McLaren. L’écurie de Formule 1 proposera sur le marché un OnePlus 7T Pro en finition McLaren, reprenant notamment une coque utilisant de la fibre de carbone. D’un point de vue de la fiche technique, le modèle ornera également une RAM de 12 Go. Pas très utile en vue des compétences déjà largement suffisantes en version de 8 Go, mais qui permettra de se retrouver avec un smartphone ultra performant en termes d’équipements.

Batterie et autonomie

Outre le processeur figurant très certainement comme la plus importante des nouveautés, le OnePlus 7T Pro se distingue du OnePlus 7 Pro également par son accumulateur. La batterie du OnePlus 7T a été revue à la hausse, certainement pour pouvoir accompagner la petite augmentation des performances de l’appareil.

Derrière la dalle en verre se cache ainsi une nouvelle batterie de 4 085 mAh, au lieu des 4 000 mAh du OnePlus 7 Pro. Pour faire simple, l’augmentation n’est pas très perceptible, il est néanmoins sûr que le smartphone ne perd ainsi pas en autonomie. Les OnePlus 7T Pro et OnePlus 7 Pro sont excellents en matière d’autonomie, et pourront presque vous permettre de tenir deux jours, si votre utilisation est quelque peu modérée.

85 mAh de plus n’est pas flagrant donc, mais c’est assez important pour pouvoir augmenter le temps de recharge de l’appareil. Enfin, cela aurait été le cas si OnePlus n’avait pas décidé d’intégrer son nouveau chargeur baptisé « Wrap Charge 30T ». Un câble permettant donc de recharger en 30W, au lieu des 20W auparavant disponibles sur le OnePlus 7 Pro. Au résultat, le OnePlus 7T Pro peut réaliser une charge complète en seulement 60 minutes, une belle petite amélioration par rapport au OnePlus 7 Pro.

Android 10 en natif sur le OnePlus 7T

Cinq moins d’écart ont également permis à OnePlus de proposer son OnePlus 7T avec Android 10 directement installé. Un petit avantage qui permettra au téléphone de récupérer les nouvelles fonctionnalités arrivées depuis la sortie de la nouvelle génération de l’OS de Google. Car si la surcouche maison « OxygenOS » donnait déjà l’accès à un affichage en mode sombre, les commandes désormais contrôlées par gestes et non plus par bouton sont un vrai plus et permettent au OnePlus 7T de garder l’avantage sur le OnePlus 7 classique, qui doit pour sa part attendre encore quelque temps. Pour plus d’informations sur Android 10, découvrez notre prise en main.

Appareil photo : OnePlus 7T ou OnePlus 7 ?

Penchons-nous rapidement sur la partie photo des deux terminaux. Rapidement, car les différences sont loin d’être notoires. Les OnePlus 7 Pro et OnePlus 7T Pro sont tous deux équipés d’un module au triple capteur photo. La seule différence concerne l’arrivée d’un mode macro sur le OnePlus 7T Pro, hérité du OnePlus 7T déjà commercialisé depuis quelques jours, et remplaçant le OnePlus 7 classique.

Les trois capteurs (grand-angle, zoom x3 et ultra grand-angle 117°) sont plutôt bons à la lumière naturelle, mais se montrent assez restreints une fois la scène moins lumineuse. En effet, les deux smartphones ont une tendance à rajouter un rendu lissé pas très naturel, malgré une lumière fidèle.

Pour le reste, rien ne départage le nouveau OnePlus 7T Pro du précédent OnePlus 7 Pro. Les deux smartphones s’en sortent donc sur le même pied d’égalité, même si nous aurons forcément une préférence pour le OnePlus 7T Pro obtenant un mode macro.

Comparatif des prix entre le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7 Pro

Terminons sur la partie tarifaire de ce comparatif entre les différences du nouveau OnePlus 7T Pro face au OnePlus 7 Pro. Nous vous l’avons déjà mentionné : la nouvelle gamme en « T » est plus chère de 40 euros face aux prix de lancement des précédents smartphones. L’avantage du précédent OnePlus 7 Pro est d’autant plus important que le smartphone a déjà plusieurs mois, et que son prix actuel est plus bas que celui de son lancement. Ainsi, le nouveau OnePlus 7T Pro est proposé à partir de 759 euros, quand le OnePlus 7 Pro était disponible au prix de 709 euros à ses débuts. Retrouvez-ci dessous les meilleurs prix proposés en direct chez les e-commerçants français.

Meilleur prix pour un OnePlus 7T Pro pas cher :

Meilleur prix pour un OnePlus 7 Pro pas cher :

Il faudra donc que vous vous penchiez sur les quelques légères différences que vous aurez pu trouver dans ce comparatif. Par exemple, est-ce que 128 Go de stockage vous paraît trop juste sur votre smartphone, sachant que chez OnePlus, il n’est pas possible de pouvoir connecter une carte micro-SD ? Le nouveau OnePlus 7T Pro propose désormais 256 Go, un bel avantage.

Conclusion : quel smartphone choisir entre le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7 Pro ?

Venons-en aux conclusions de ce comparatif. Vous l’aurez compris, les différences entre le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7 Pro sont loin d’être impressionnantes. Elles ne laissent en aucun cas une avance très importante sur le produit le plus récent lancé par OnePlus, contrairement aux OnePlus 7T face au OnePlus 7.

On retiendra tout de même que OnePlus propose désormais un espace de stockage de 256 Go sur son premier prix, ce qui est clairement une évidence à ce prix-là aujourd’hui. L’augmentation de l’autonomie est loin d’être significative, mais OnePlus propose désormais une recharge en 30W, ce qui est un vrai plus face au OnePlus 7 Pro. Enfin, l’achat du OnePlus 7T Pro sera l’occasion de pouvoir s’offrir un téléphone entièrement mis à jour, et proposant de façon native d’Android 10 et de la surcouche OxygenOS 10.