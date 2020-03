Nouveaux écouteurs sans-fil Sennheiser Momentum True Wireless 2, plus forts que les AirPods Pro ?

Des nouveaux Momentum True Wireless 2 chez Sennheiser

Sennheiser n’est pas peu fier de présenter aujourd’hui ses nouveaux écouteurs sans-fil Momentum True Wireless 2, conçus « pour les audiophiles exigeants« . Des écouteurs sans-fil true wireless (sans le moindre câble donc), qui se veulent une alternative valable aux AirPods Pro d’Apple.

Comme les écouteurs du groupe californien, les Momentum True Wireless 2 de Sennheiser disposent évidemment d’une technologie de réduction active du bruit, qui promet d’isoler des distractions, tout en préservant la qualité audio. Un mode « Transparent Hearing » permet aussi de garder la conscience des bruits environnants, lorsque la situation l’exige.

Côté batterie, Sennheiser annonce une autonomie de 7 heures et la possibilité de prolonger le plaisir jusqu’à 28 heures grâce à l’étui de rechargement fourni. Outre l’édition classique de couleur noire, les écouteurs Momentum True Wireless 2 seront aussi proposés en blanc. Des écouteurs certifiés IPX4, pour résister aux intempéries.

A noter également que l’égaliseur intégré et l’appli Sennheiser Smart Control permettent d’adapter l’expérience audio selon les préférences de chacun. Les écouteurs sans fil Momentum True Wireless 2 sont compatibles Bluetooth 5.1, et certifiés AAC, ainsi que Qualcomm aptX. Bien sûr, ils sont compatibles avec un iPhone comme avec un smartphone Android, et permettent de faire appel à Siri et Google Assistant.

« Avec les écouteurs Momentum True Wireless 2, nous établissons une nouvelle référence en matière d’écoute sans fil« , explique Stéphane Hareau, Global Head of Products Consumer chez Sennheiser. Ce dernier ajoute : « Ces nouveaux écouteurs reprennent les qualités de la génération précédente pour délivrer un son Sennheiser exceptionnel, avec en plus la technologie de réduction active du bruit, une ergonomie optimisée et une autonomie exceptionnelle. »

Prix et disponibilité

Côté disponibilité, les nouveaux écouteurs Momentum True Wireless 2 seront proposés en boutiques dès le mois prochain, et seront affichés au tarif de 299 euros. A noter que seule la version noire sera disponible dans un premier temps.