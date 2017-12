Une nouvelle extension sur Firefox provoque la colère des utilisateurs

En installant à l’insu des utilisateurs une extension sur Firefox, Mozilla a rompu la confiance avec ses utilisateurs. Un partenariat avec Mr. Robot pas vraiment du goût de tout le monde.

Les développeurs du navigateur Mozilla Firefox ont voulu célébrer la fin de la troisième saison de la série Mr. Robot. Mais, au lieu de publier un GIF sur Twitter ou une animation comme les doodles de Google, l’entreprise a voulu faire un jeu. Une bonne initiative en soi. Celui-ci, qui se présente sous la forme d’une extension pouvait ainsi se jouer sans quitter Firefox.

Mr Robot : opération de communication ratée pour Mozilla

Mais, l’extension a été installée sans que les utilisateurs ne soient consultés ! C’est sur Reddit que certains d’entre eux ont commencé à tirer la sonnette d’alarme. « Je n’ai aucune idée de ce que c’est ou d’où ça vient, j’ai un peu paniqué et l’ai désinstallée immédiatement » explique ainsi un utilisateur de Firefox.

D’autres utilisateurs ont assez mal pris la mesure, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux.

This is all kinds of stupid, I was thinking of changing to @mozilla firefox, but really not sure now

Mozilla faces blowback after slipping Mr Robot plugin into Firefox | The Verge https://t.co/QnLyJ8DcqV #security #fail — dagda (@dagda) December 18, 2017

Mozilla: "Firefox is a browser that respects your privacy" Also mozilla: "Let's remotely install a Mr. Robot advertisement add-on without telling anybody" — Dennis S. (@der_rod) December 18, 2017

L’extension baptisée « Looking Glass » avait été installée (uniquement sur des utilisateurs situés aux USA). Une manœuvre rendue possible grâce à l’autorisation dans les paramètres de l’envoi de données techniques avec les « Shield Studies ». Très vite, des parallèles ont été dressés avec Apple. La marque à la pomme avait installé l’album « Songs of Innocence » de U2 sur les comptes iTunes et iCloud de plus de 500 millions d’utilisateurs sans les consulter.

Pour Firefox, la situation tombe mal. Le navigateur tente actuellement de reconquérir ses utilisateurs partis chez Google Chrome, pas sûr que cette situation permette de convaincre sur la protection de la vie privée dans le navigateur. En interne aussi des voix se sont élevées chez Mozilla et Steve Klabnik, l’un des développeurs de Mozilla, a déclaré : « Comment pouvons-nous revendiquer notre positionnement pro-défense de la vie privée si nous installons des logiciels sur les ordinateurs des gens sans leur accord ? Ce qui est encore plus important, comment les responsables ne se sont-ils pas aperçus de la présence d’un problème ? ».

Espérons que cette opération ratée n’ait pas un impact négatif sur la série Mr. Robot. Les aventures d’Elliot Alderson (joué par Rami Malek) ont été renouvelées il y a quelques jours pour une quatrième saison. La série est aussi nominée pour les Golden Globes le 7 janvier prochain.