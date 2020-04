La nouvelle IA de Google s’attaque aux biais sexistes sur Google Traduction

Google s’est penché sur la question des biais sexistes dans les traductions effectuées par son outil Google Traduction. Depuis plusieurs années, ce dernier ne propose pas le même résultat en fonction du genre.

Dans un billet partagé sur son blog, la firme américaine détaille la problématique rencontrée par son dispositif : « Par exemple, les préjugés liés au genre deviennent souvent plus apparents lorsqu’il s’agit de traduire entre une langue spécifique au genre et une autre qui l’est moins. Google Traduction a historiquement traduit l’équivalent turc de ‘Il/elle est médecin’ au masculin, et l’équivalent turc de ‘Il/elle est infirmière’ au féminin ».

Éviter les biais sexistes avec une nouvelle approche

Au fil des années, Google a mis en place une liste de principes qu’il s’engage à appliquer lorsqu’il travaille sur des produits en lien avec l’intelligence artificielle. Le fait d’éviter les biais liés aux genres fait parti de cette initiative, ce qui explique pourquoi la firme américaine a tenu à améliorer les traductions de cette manière sur Google Traduction.

Déjà utilisée pour la traduction de l’anglais vers le turc, cette nouvelle approche a été étendue aux traductions de l’anglais vers l’espagnol, les deux langues les plus populaires sur Google Traduction.

Maintenant, l’intelligence artificielle affiche les deux traductions en précisant s’il s’agit de la version féminine ou masculine. Avant, celle-ci apportait une traduction spécifique du genre.

Melvin Johnson, ingénieur logiciel principal de Google Research, indique : « Nous avons fait des progrès significatifs depuis notre lancement initial en augmentant la qualité des traductions spécifiques au genre et en l’étendant à quatre paires de langues supplémentaires. Nous nous sommes engagés à poursuivre la lutte contre les préjugés sexistes dans Google Traduction et nous prévoyons d’étendre ce travail à la traduction au niveau des documents ».

Dans cette même logique, Google a amélioré sa fonctionnalité Smart Compose en novembre 2018. Sur Gmail, celle-ci suggère des mots et des phrases à l’utilisateur pour lui permettre de rédiger un contenu plus rapidement.

Suite à son déploiement, la firme américaine a annoncé la suppression des pronoms genrés pour éviter les erreurs et, une fois, de plus les biais sexistes parfois conséquente à l’utilisation de l’intelligence artificielle.