Une nouvelle interface plus intuitive pour Netflix sur les téléviseurs

Dès aujourd’hui, l’application Netflix pour consoles, décodeurs TV et smart TV reçoit une mise à jour de l’interface ajoutant un menu latéral qui facilite la navigation à la télécommande.

Netflix annonce une mise à jour majeure de l’interface de son service sur TV.

Une mise à jour basée sur un retour d’expérience utilisateur

Netflix propose une mise à jour majeure de l’expérience TV de son service, avec l’apparition de nouveaux raccourcis pensés pour rendre la navigation plus simple et rapide aux utilisateurs. « La nouvelle interface est basée sur des recherches et des tests rigoureux sur la façon dont nous pouvons faciliter la recherche de contenus sur les téléviseurs, où la navigation peut être plus difficile lorsque vous êtes limité à quelques boutons sur une télécommande », explique Stephen Garcia, directeur de l’innovation produit de Netflix.

La principale nouveauté réside dans l’apparition d’une barre latérale sur le côté gauche de l’écran. Elle regroupe des sections pour faire une recherche, aller à l’accueil, accéder directement aux séries ou aux films, aux nouveautés, et à sa liste d’attente. Un design qui n’est pas sans rappeler l’ergonomie des applications YouTube déployées sur les TV.

Une ergonomie axée sur les envies de l’utilisateur

Il n’y a malheureusement pas de section regroupant les contenus amenés à quitter prochainement le catalogue de la plateforme. « Notre recherche nous a montré que si un membre n’est pas toujours sûr du titre exact qu’il veut regarder, il a une assez bonne idée de savoir s’il est d’humeur à regarder un épisode de série ou à se lancer dans une expérience cinématographique plus longue « , a dit Garcia.

De la même manière, déplacer la section « Ma Liste » dans cette barre latérale a pour but de rendre celle-ci plus rapidement accessible. L’utilisateur n’aura plus besoin de faire défiler la liste de genres et des recommandations de la page d’accueil avant de pouvoir atteindre sa file d’attente. Pour le reste de l’interface, la navigation dans les contenus à travers les carrousels de l’application actuelle reste inchangée dans la section « Accueil ».

La nouvelle interface de Netflix est déployée à partir d’aujourd’hui à l’échelle mondiale pour les applications sur les consoles de jeux, box, décodeurs TV, smart TV, etc. Netflix indique être à l’écoute des commentaires de ses utilisateurs sur cette nouvelle ergonomie et promet d’apporter des améliorations constantes à l’application.