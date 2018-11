Nouvelles séries Marvel : tout savoir !

De nombreuses informations et rumeurs circulent depuis peu sur les futures séries Avengers et Marvel qui arriveront ces prochaines années, notamment sur le service de streaming que Disney devrait lancer fin 2019 aux Etats-Unis. Et si on faisait un point ?

Attention, il faut avoir vu Avengers Infinity War avant de lire cet article !

Séries Marvel pour la plateforme de streaming Disney

Peu d’informations concrètes sont pour le moment disponibles concernant le service de streaming que Disney compte lancer, on n’est même pas encore sûr de son nom même si le PDG, Bob Iger, a évoqué Disney Play face aux actionnaires.

Le prix de ce service devrait être inférieur à celui de Netflix et l’accès commencerait aux US avant d’être étendu au reste du monde.

Au moins une série originale Star Wars, The Mandalorian, est en développement, mais parmi tous les univers Disney qui pourraient être proposés, il s’agit ici de s’intéresser aux séries originales Marvel qui visent en priorité certains des personnages des films, contrairement à la stratégie qui avait été choisie pour les séries Marvel Netflix.

À ce propos, l’article revient plus loin sur l’annulation de Luke Cage et Iron Fist et la forme que prendrait un éventuel retour de ces personnages.

Les premières rumeurs ont commencé autour de mini-séries Loki et Scarlet Witch, sachant qu’au cœur de cette idée alléchante, on aurait surtout droit à la reprise de ces rôles par les acteurs des films, rien de moins que Tom Hiddleston et Elizabeth Olsen.

Le terme de « mini-série » semble indiquer qu’il s’agirait de 6 à 10 épisodes sur une seule saison, même si ces éléments restent à déterminer avec certitude.

Winter Soldier et Faucon, Hawkeye, etc.

D’autres personnages semblent sérieusement considérés pour apparaître dans leurs propres séries, sachant que le critère central serait de choisir ceux ayant le plus de potentiel parmi les héros n’ayant pas encore obtenu de film à leur nom.

Aux dernières nouvelles, on aurait notamment Bucky Barnes et Sam Wilson, alias le Soldat de l’Hiver et Faucon ou encore Loup Blanc si vous préférez pour Bucky depuis qu’on a entendu ce surnom dans une scène post-crédit de Black Panther.

Ce n’est pas tout, puisque certaines rumeurs font état de deux autres projets de série, la première autour de Nick Fury et la seconde autour de Clint Barton alias Œil de Faucon dans une histoire de formation de celle qui lui succédera.

Il est bien possible que Disney ne s’arrête pas là, sachant toutefois que ce service ne devrait pas accueillir de contenu classé R, ce qui correspond plus ou moins au contenu déconseillé au moins de 16 ans en France.

Séries Loki et Scarlet Witch

Dans l’ordre, revenons déjà aux séries Loki et Sorcière Rouge et la première déduction qui vient quand on évoque leur présence dans ces séries, c’est que la conclusion d’Avengers 4 permettra de retrouver ces deux personnages en vie.

Evidemment, il pourrait s’agir de séries situées chronologiquement avant l’histoire d’Infinity War, toutefois, le public est toujours plus intéressé par le devenir d’un personnage que par son passé, surtout quand on a la certitude d’une mort à l’horizon.

Même s’il est faisable d’un point de vue scénaristique de rendre des préquelles intéressantes, voilà pourquoi il semble plus probable qu’il s’agisse d’une suite de leurs aventures.

Rien de très surprenant pour le déroulement d’Avengers 4 somme toute qui comprendra certainement une annulation du geste fatidique de Thanos, d’une façon ou d’une autre.

Ceci dit, que pourraient raconter ces séries ?

Il serait illusoire de pousser trop loin les spéculations car on manque totalement d’éléments de réflexion pour le moment, mais pour Wanda Maximoff pour commencer, on peut supposer deux quêtes que ce fascinant personnage pourrait poursuivre en parallèle.

La première centrée sur la compréhension et la maîtrise de ses immenses pouvoirs et la seconde sur la construction d’une vie la plus normale possible. Forcément, la question de la présence de Vision se pose, de même que la possibilité d’enfants que ces deux là pourraient avoir, comme dans certains comics.

Justement, une rumeur toute récente semble indiquer que Paul Bettany serait partant pour reprendre le rôle de Vision pour une série et que son impact serait particulièrement important…

Au-delà, une série Scarlet Witch pourrait carrément ouvrir la voie au gène mutant et à l’introduction des X-Men dans le MCU, d’autant plus si des ponts sont créés avec le film Les Eternels attendu pour début novembre 2020 et sur lequel on aura l’occasion de revenir lors d’un prochain article et vidéo dédiés.

Du côté de Loki, on peut imaginer un rapport avec la reconstruction d’une nouvelle Asgard sur Terre, en Scandinavie par exemple et une forme de tiraillement du personnage entre son immense ambition personnelle et la nécessité de se mettre enfin au service de son peuple.

Le potentiel d’une série centrée sur Loki semble immense, d’autant qu’il aurait aussi à gérer son retour d’entre les morts, qui ne devrait pas s’effectuer à mon avis de la même façon que pour tous les héros partis en poussière. Là encore, c’est un sujet qui sera développé dans le cadre d’une vidéo consacrée à la quête de Thor dans Avengers 4.

Une série Nick Fury semble moins probable

Concernant la rumeur d’une série centrée sur Nick Fury, elle semble pour le moment peu convaincante et ce pour deux raisons.

La première, c’est que Samuel L Jackson est très cher, trop peut-être pour une série et la seconde c’est son âge qui permet difficilement d’imaginer des scènes d’action au niveau de ce que des fans de Marvel seraient en droit d’attendre d’une série à grand budget. Pour le moment donc, cette rumeur est à prendre avec un bonne dose de scepticisme.

Beaucoup plus intéressante en revanche, serait l’idée d’une série consacrée à Clint Barton et surtout à sa relation avec Kate Bishop, si la série reprend bien l’identité de celle qui lui a succédé sous le costume d’œil de Faucon dans les comics et notamment les Young Avengers.

Kate Bishop et le potentiel du Hawkeye de Fraction et Aja

Kevin Feige lui-même a confirmé qu’une réflexion existait sur un film Young Avengers et ce n’est sans doute pas pour rien qu’une Cassie Lang adolescente a déjà été castée pour Avengers 4 (il s’agit de l’actrice Emma Fuhrmann), outre la nécessité de faire comprendre à Scott que des années se seront écoulées dans le monde qu’il rejoindra en sortant du royaume quantique.

Cette série Hawkeye aurait tout intérêt à s’inspirer largement du fameux run de comics Hawkeye par Fraction et Aja. L’histoire très quotidienne et le ton utilisé, à la fois intime, détendu et touchant seraient tout bonnement parfaits pour servir de canevas à une série de grande qualité.

Même s’il existe des rumeurs autour du casting de Katheryn Langford de 13 Reasons Why dans le rôle de Kate Bishop, elles semblent ne pas être fondées et c’est un rôle somme toute proche, mais aussi très différent qui lui serait réservée pour une courte apparition dans Avengers 4.

Voir cet article qui traite la question en détails.

Qui sera le nouveau Captain America ?

Du côté d’une série autour de Bucky Barnes et Sam Wilson, on sent directement le potentiel énorme en termes de comédie et d’action. L’idée semble donc prometteuse, sans oublier une dose d’émotion et d’intrigue si on ajoute à cela la question du futur de Captain America.

En effet, je reste convaincu que Steve Rogers ne survivra pas à Avengers 4 et du coup, on aurait ses deux amis les plus proches pour se souvenir de lui et, éventuellement, évoluer ensemble et chacun de leur côté afin de déterminer qui des deux pourrait reprendre l’identité de Captain America pour que les idéaux défendus par Steve ne disparaissent pas avec lui.

De ce côté, j’ai toujours pensé que Bucky ferait le meilleur candidat, ne serait-ce que du fait de la proximité entre ses capacités et celles de Steve. Pourtant, dans un podcast assez récent, Frank Grillo, l’interprète de Crossbones dans le MCU, a indiqué que Marvel pouvait envisager une femme ou un acteur noir pour incarner le prochain Captain, ce qui semblerait faire pencher la balance en faveur de Sam Wilson.

Evidemment, Sam en nouveau Captain, c’est déjà arrivé dans les comics, mais je reste très perplexe sur l’intérêt d’une version de Captain sans aucun pouvoir, d’autant plus quand on voit arriver de nouveaux héros de plus en plus puissants dans le MCU.

Il existe bien d’autres possibilités de séries et on pense notamment au potentiel de Nakia, Shuri et Okoye de Black Panther qui pourraient donner quelque chose de très dynamique en réunissant ces personnages sur 8 à 10 épisodes.

Heroes for Hire ?

Du côté des séries Marvel Netflix, l’annulation de Luke Cage et Iron Fist s’explique tout simplement par l’effondrement du nombre de vues de ces séries dans leurs secondes saisons.

L’idée d’un retour dans une série Heroes for Hire n’est pas totalement exclue, mais cela me semblerait être un pari sans doute trop risqué que Netflix n’aura pas envie de tenter.

Les Defenders ont obtenu des résultats très décevant, il faut dire que la saison n’était pas bien convaincante, du coup, si on revoit Luke et Danny, ce sera peut-être dans une prochaine saison de Daredevil ou Jessica Jones.

Quoi qu’il en soit, il ne faut pas s’attendre à ce que Disney récupère tels quels ces personnages sur son service de streaming. Encore une fois, pas de contenu classé R sur la plateforme Disney, donc impossible d’y retrouver le Luke Cage de Netflix rien que pour les connotations sexuelles.

Reprendre des séries qui ne fonctionnent pas pour un lancement, ce serait tout simplement une mauvaise idée et pour ce qui est de tout relancer à zéro pour ces personnages, il est encore bien trop tôt, il faudra laisser le temps accomplir son oeuvre.