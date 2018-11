Avengers 4, The Witcher et Game of Thrones : infos de casting

Des annonces de casting très récentes et parfois intrigantes se sont multipliées ces derniers jours sur trois franchises très attendues.

Avant Avengers 4 et le prequel de Game of Thrones, commençons par la série The Witcher, prévue pour une diffusion sur Netflix dès la fin d’année 2019.

The Witcher et la perruque gate !

Le casting d’Henry Cavill, rendu célèbre dans le monde entier pour son rôle de Superman était déjà une nouvelle assez frappante et improbable, mais on dispose maintenant d’un premier visuel de son apparence dans le rôle de Geralt de Riv, un visuel qui fait déjà débat…

Si Henry Cavill se retrouve dans la peau du fameux sorceleur, ce n’est pas totalement par hasard, puisqu’on sait que l’acteur est très fan de cette saga et avait publiquement exprimé son intérêt pour le rôle.

Le premier aperçu de Cavill avec la longue chevelure argentée de Geralt n’a pas fait l’unanimité, mais plutôt que d’aboyer avec la meute, il semble plus judicieux d’appeler au calme.

Les fans très excités sur Internet, ce n’est pas nouveau, mais le niveau de surréaction qu’on a sur tout et n’importe quoi devient parfois inquiétant. Avant de juger de l’apparence du personnage, mieux vaut attendre de le voir en action quand tout sera finalisé et ne pas se fier à un simple teasing de tournage.

En effet, Henry Cavill portera une perruque, quelle surprise… Certains lui trouveraient même un petit côté Targaryen. Même si on aurait pu souhaité le voir avec les cheveux tressés, ne serait-ce que pour l’aspect pratique plutôt crucial dans le métier mouvementé de sorceleur, il n’y a pas là de quoi se rouler par terre en hurlant sa rage à la pleine lune.

Outre ce premier aperçu, c’est quasiment tout le casting qui a été annoncé. On avait déjà les actrices de Yennefer, Anya Chalotra, et oui elle est jeune puisque Yennefer prend l’apparence d’une femme de 20 ans dans les livres, de Ciri avec Freya Allen qui ne semble pas faire polémique au moins.

Viennent s’y ajouter l’officier Cahir joué par Eamon Farren, notamment vue dans l’hypnotique saison 3 de Twin Peaks, dans le rôle de Jaskier le barde c’est Joey Batey, dans celui du mage Stregobor on retrouve Lars Mikkelsen, le frère aîné de Mads, et enfin Anna Shaffer dans le rôle de la charmeuse sorcière Triss Merigold.

Quant à savoir ce que vaudra la série, il est bien trop tôt pour le dire, pour le moment, on peut souligner qu’il y a là un fort potentiel que Netflix doit veiller à ne pas gâcher, on leur souhaite bonne chance.

Avengers 4 : quel rôle pour Katheryn Langford ?

Changeons totalement d’univers avec Avengers 4 et une information de casting très tardive, étonnante alors que les reshoots sont terminés.

C’est Katheryn Langford, connue pour son rôle dans 13 Reasons Why sur Netflix, qui apparaîtra dans Avengers 4, sans que son rôle ne soit officiellement annoncé.

De nombreux sites supposent que l’actrice pourrait incarner Kate Bishop, une jeune femme qui devrait être formée par Clint Barton pour reprendre le pseudonyme et les missions d’œil de Faucon.

Toutefois, des sources fiables laissent plutôt supposer que cette relation sera surtout développée dans une série destinée à la plateforme de Streaming Disney. Cette première théorie pour le rôle de la jeune actrice dans Avengers 4 n’est donc pas forcément la plus probable.

L’autre possibilité serait liée à certains moments essentiels de l’histoire d’Avengers 4, en conséquence, même s’il n’y a là aucune certitude, qu’il ne s’agit que de théories, on préfère vous prévenir si vous préférez éviter ce type de spoiler potentiel.

Selon cette piste, Katheryn Langford pourrait incarner Morgan, la fille de Pepper Potts et Tony Stark. Il s’agirait surtout pour Tony d’entrevoir un futur possible et de devoir sacrifier ce futur et donc la possibilité de connaître cette fille.

Ce sacrifice pourrait avoir un lien avec la récupération de la pierre de l’âme nécessaire à la création d’un autre gantelet d’infinité pour annuler le geste de Thanos. La logique qui convainc dans tout ça, c’est que la notion de sacrifice sera essentielle dans Avengers 4, on le sait du fait du synopsis du film.

Cela prend d’autant plus de sens quand on comprend qu’un retour en arrière impliquera forcément d’effacer les quelques années qui se seront écoulées entre Infinity War et Avengers 4. Imaginez, si on vous demandait d’effacer les 5 dernières années de votre vie pour sauver la moitié de l’univers ! Selon les situations personnelles, un tel choix peut s’avérer des plus cornéliens.

Naomis Watts et Josh Whitehouse à Westeros

Revenons maintenant à Game of Thrones, enfin plus précisément à la série qui lui fera suite sur HBO.

Alors qu’une première photo du tournage vient d’être partagée en couverture d’Entertainment Weekly pour la dernière saison de Game of Thrones, les infos de Casting arrivent enfin pour cette série qui se déroulera des milliers d’années dans le passé de Westeros et Essos.

Deux rôles majeurs ont été annoncés et ils ont été attribués à de Naomi Watts et Josh Whitehouse.

Une très brève description du rôle de Naomi Watts a été diffusée, elle sera donc une femme de la haute société cachant un sombre secret.

Du côté de Josh Whitehouse en revanche, aucune précision sur son personnage, si ce n’est quand même qu’il devrait tenir un rôle clé de la série, mais a priori pas le premier rôle masculin.

Evidemment, on peut toujours essayer de jouer aux devinettes sur la base de ces maigres informations. Sachant que ce spinoff s’intéressera à la fin de l’âge des héros et à la menace de la longue nuit, la première invasion par les marcheurs blancs, quelques connexions sont possibles.

Pour commencer, le rôle central pourrait être celui de Bran le Bâtisseur, le fondateur de la maison Stark. Du coup ce ne serait pas le personnage attribué à Josh Whitehouse, puisqu’il ne serait pas le premier rôle masculin.

Cet acteur semblerait tout indiqué dans le rôle de Lann le Futé. On dit de ce personnage qu’il aurait obtenu le château de Castral Roc par la ruse et qu’il serait le fondateur de la maison Lannister. En tous cas, les Lannister se réclament de cet ancêtre par la lignée féminine.

Certains supposent que Lann le Futé, dont le principal trait physique était sa tignasse blonde, était d’origine Andal car ceux du sang des premier hommes, comme les Stark justement, seraient plutôt bruns.

Concernant Naomi Watts, on ne peut que se réjouir d’un tel choix, en faveur d’une actrice particulièrement talentueuse.

Ensuite, elle tiendrait apparemment LE rôle principal de la série, ce qui attise d’autant plus la curiosité quant à son éventuelle identité, sachant qu’il n’y a quasiment aucune femme parmi les noms qu’on retient généralement de l’époque de l’âge des héros.

Du fait de sa blondeur, on pourrait à nouveau supposer un personnage d’origine Andal, peut-être même pourquoi pas un lien de famille avec le personnage de Josh Whitehouse.

Pour ce qui est des théories, c’est vraiment délicat, sachant que le personnage pourrait aussi bien être lié à Essos qu’à Westeros. Toutefois, quand on parle de sombre secret, on pourrait imaginer un rapport occulte entre son personnage et les marcheurs blancs.

Après tout, la série pourrait parfaitement jouer avec les époques et amener certains éléments de la légende du 13 ème commandant de la garde de nuit pour les rendre contemporains à Bran le bâtisseur.

Plus précisément, on peut penser à la fameuse Dame Blanche qui fut l’épouse de celui qu’on appela ensuite le Roi de la Nuit, pas le chef des marcheurs blancs, mais ce fameux 13ème commandant qui aurait vendu son âme à celle que certains considèrent comme une marcheuse blanche.

En poussant l’idée un peu plus loin encore, on pourrait supposer que ce commandant serait le frère de Bran le bâtisseur, mais là on est dans la pure spéculation sachant que la série cherchera peut-être à éviter que les Stark soient encore une fois au cœur de l’histoire, même si la plupart des spectateurs ne s’en plaindraient sans doute pas.

Il serait certes étonnant que le rôle principal de la série soit celui d’une femme liée aux marcheurs blancs, mais c’est peut-être le genre de surprise qui pourrait justement donner une tournure inattendue et intéressante.

Je suis curieux de connaître vos avis et vos théories concernant ces différents castings, aussi bien pour the Witcher, Avengers 4 et le spinoff de Game of Thrones. D’ailleurs, laquelle de ces trois œuvres attendez-vous avec le plus d’impatience ?