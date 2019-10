Officiel : Death Stranding sera disponible aussi sur PC, en 2020

Death Stranding aussi sur PC

Incontestablement l’un des jeux les plus attendus (et craints) de cette fin d’année sur PlayStation 4, Death Strading est le tout premier jeu signé Hideo Kojima depuis son départ de chez Konami. Un titre très mystérieux, qui arrive en exclusivité sur la console de Sony le 8 novembre prochain. Rappelons d’ailleurs que le jeu sera proposé en édition collector, en plus d’une version standard, et que vous pouvez retrouver les meilleurs prix pour Death Stranding à cette adresse.

Kojima Productions a toujours confirmé que le jeu ne serait pas exclusif à la PS4, et à quelques jours de son arrivée sur la console de Sony, le studio confirme la disponibilité du jeu sur PC. La PlayStation 4 profitera néanmoins d’une longue période d’exclusivité temporaire, puisque Death Stranding version PC ne sera pas disponible avant « l’été 2020« .

La version PC pas avant l’été 2020

Les joueurs PS4 pourront donc profiter du dernier jeu signé Hideo Kojima près de 8 mois (au minimum) avant les joueurs PC. Evidemment, on imagine que cette mouture PC proposera divers bonus, mais à l’heure actuelle, impossible d’en savoir davantage.

Rappelons que Death Stranding se pare d’un casting assez incroyable, avec Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story), Léa Seydoux (Spectre) sans oublier Guillermo del Toro (The Shape of Water), mais aussi le célèbre animateur télé Conan O’Brien ou encore le créateur des Game Awards Geoff Keighley.

A noter que c’est 505 Games qui se chargera de la distribution du titre sur PC. « Nous sommes extrêmement heureux et honorés de travailler avec la talentueuse équipe de Kojima Productions et de proposer Death Stranding aux joueurs PC du monde entier » explique fièrement Raffi Galante, cofondateur et PDG de 505 Games. Les premiers tests de Death Stranding, dont celui de Presse-Citron, arriveront dans les prochains jours…