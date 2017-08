Okami HD : une sortie sur PS4 et Xbox One à Noël ?

Selon certaines rumeurs, Capcom (re)proposera Okami HD au mois de décembre, sur PS4 et sur Xbox One.

Okami HD de retour en fin d’année sur PS4 et Xbox One ?

Les joueurs de l’époque PS2 se souviennent très certainement de l’excellent Okami, un jeu développé par Clover Studio et édité par Capcom, dont la sortie remonte à 2007. Un jeu qui place le joueur dans la peau de Amaterasu, la déesse du Soleil et de la Lumière, dont la destinée est de redonner des couleurs à un monde plongé dans les ténèbres. Un jeu assez exceptionnel, tant sur le fond que dans la forme, que l’on a retrouvé quelques années plus tard sur Wii, sans oublier un portage HD sur PS3 et une suite sur Nintendo DS.

Depuis quelques semaines maintenant, Capcom France s’amuse à poster diverses informations sur Twitter concernant ce même Okami. Aujourd’hui, c’est Kotaku qui annonce que la version HD du jeu pourrait revenir sur PS4 et Xbox One le 12 décembre prochain, le jeu ayant été listé par deux revendeurs européens.

Un Okami HD qui pourrait être proposé en version digitale bien sûr, mais aussi en version boite. A noter que cette réédition ne concernerait que les consoles Xbox One et PS4, et que ni la Switch, ni le PC ne seraient concernés. Reste à savoir maintenant si cette annonce sera prochainement officialisée par Capcom ou non. Soulignons que le compte officiel twitter d’Okami est désespérément muet depuis… le 30 novembre 2013. De notre côté, on espère bien sûr qu’il sera bientôt possible de (re)jouer à cet excellent Okami HD sur nos consoles actuelles. Pour les connaisseurs, cela sera l’occasion de redécouvrir ce titre merveilleux, pour les autres, cela leur permettra de jouer à un Zelda-like absolument exceptionnel, à condition bien sûr d’accrocher à cet univers très nippon.

Rappelons que cet Okami faisait partie de la période faste de Capcom, qui avait su proposer en 2006/2007 des titres qui restent emblématiques aujourd’hui encore. Ainsi, durant cette période, les joueurs avaient pu découvrir Okami donc, mais aussi Ultimate Ghosts’n Goblins sur PSP, le tout premier Dead Rising, le premier opus de la licence Lost Planet, sans oublier God Hand, Phoenix Wright ou encore Megaman ZX.