On ne regarde pas les films Marvel et DC Comics de la même manière

Ces dernières années, on a eu le droit à une profusion de films de super-héros. D’un côté, le Marvel Cinematic Universe qui a régné sur Hollywood, engrangeant les incroyables succès au box-office. De l’autre côté, DC Comics, qui a tenté sa chance avec le DCEU, proposant des personnages pourtant souvent mieux connus du grand public, mais qui n’ont pas rencontré un succès équivalent (à de rares exceptions). Une compétition née au rayon littérature qui se poursuit dans les salles obscures. Enfin presque. Car, une étude vient de démontrer comment les spectateurs approchaient les films des deux univers.

Pourquoi Marvel réussit mieux au cinéma

Selon une étude réalisée par Flixed, 73 % des personnes interrogées sont prêtes à attendre qu’un film DC Comics arrive sur leur service de streaming favori pour le voir. Ils ne ressentent pas une obligation d’aller le voir au cinéma. Pour la même question, le chiffre chute à 66% pour Marvel. Concrètement, les fans de Marvel sont plus à même de foncer au cinéma pour aller voir le dernier film de super-héros après sa sortie.

A court terme, c’est bien sûr une mauvaise nouvelle pour DC Comics, qui pourrait y voir au moins une partie de la raison de ses mauvais succès au cinéma. Mais, à plus long terme, les choses sont aussi plus incertaines. On le sait, avec la profusion de nouvelles plateformes de streaming, les choses vont changer. Au-delà de Netflix, HBO Max et Disney + ou encore DC Universe constituent désormais des canaux destinés à croître. Les usages en streaming vont aller en augmentant.

Marvel l’a bien compris avec sa volonté de mettre le paquet sur Disney+ qui hébergera plusieurs séries inédites. Mais il n’y aura pas de place pour le relâchement. Les succès récents du Joker ou d’Aquaman en fournissent des preuves éclatantes.