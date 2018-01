On pourra bientôt partager des Stories Snapchat sur Twitter et Facebook

Certaines Stories publiques sur Snapchat seront disponibles sur le web, via un lecteur sur le site du réseau social. Il s’agit d’une autre nouveauté dont le but est d’attirer de nouveaux utilisateurs.

Toujours en perte de croissance, Snapchat fait une refonte de son design afin de rendre l’application plus simple et plus attractive pour les nouveaux utilisateurs.

Aujourd’hui, on apprend aussi que Snap va permettre la lecture des Stories sur le web

Cela était déjà évoqué par de nombreuses rumeurs. Et aujourd’hui, c’est officiel. En substance, pour certaines Stories (les Official Stories, Our Stories, et Search Stories), on aura une nouvelle option de partage qui permet d’obtenir un lien que l’on peut par la suite envoyer sur une appli de messagerie ou publier sur d’autres plateformes comme Facebook ou Twitter.

Cette nouvelle option de partage sera lancée parallèlement à la nouvelle interface de Snapchat. Aujourd’hui, elle est déjà disponible sur les smartphones de ceux qui testent ce nouveau design dans les pays concernés par le programme pilote (au Canada et en Australie).

Vous pouvez voir sur la vidéo ci-dessous comment ça marche :

Nouveau : comment partager une story sur Snapchat ? https://t.co/nvK9JvRqj2 pic.twitter.com/kcDkLvxCfx — Blog du Modérateur (@BlogModerateur) January 23, 2018

Selon TechCrunch, faire découvrir Snapchat aux internautes qui n’utilisent pas encore l’application n’est qu’une partie des motivations de la société. Grâce aux liens vers les Stories, Snap espère également que les médias vont commencer baser leurs articles sur le contenu de Snapchat.

D’ailleurs, d’après certains sites, il sera même possible de récupérer des codes d’intégration et d’intégrer les Stories sur des sites ou des blogs. Une fonctionnalité similaire est déjà proposée par YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. D’autre part, il serait également envisagé d’étendre cette fonctionnalité de partage aux autres catégories de Stories. Et la bonne nouvelle, c’est que pour le moment, Snapchat ne diffuse pas de publicités sur ces Stories partagées sur le web.

