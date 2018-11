One Ui : la nouvelle interface de Samsung sortira aussi sur les Galaxy S8 et Note 8

Lors de sa dernière conférence, Samsung avait marqué les esprits avec son nouvel écran pliable. Le constructeur coréen avait également annoncé une nouvelle interface utilisateur nommée One UI.

Une interface compatible avec les derniers appareils Samsung

Cette nouvelle interface va remplacer Samsung Experience sur les Galaxy S9, S9 Plus et Note 9. One UI est attendue par les propriétaires des derniers appareils Samsung car elle profite d’un design entièrement retravaillé, beaucoup plus épuré et minimaliste. Son objectif est de faciliter l’utilisation des smartphones avec une seule main, chose devenue assez compliquée depuis la démocratisation des téléphones de très grande taille.

Cette annonce avait toutefois créé un peu de frustration chez les possesseurs des smartphones Galaxy S8, S8+ et Note 8 qui pensaient ne pas avoir droit à cette nouvelle version de l’OS. Ces derniers seront donc heureux d’apprendre que la nouvelle surcouche de Samsung sera bien disponible sur ces appareils, une information avancée par Android Anthority puis confirmée par Samsung. Il est même possible que le constructeur coréen prenne la décision d’étendre le déploiement de One UI à d’autres smartphones plus anciens.

Des nouveautés visuelles et une utilisation simplifiée

Cette nouvelle interface offre quelques innovations bienvenues comme le thème sombre, qui améliore le confort visuel et l’autonomie du smartphone, la refonte du panneau des raccourcis pour améliorer la clarté ou encore une surface d’interaction diminuée dans certaines applications. Elle devrait aussi adapter automatiquement les couleurs du thème principal à celle de l’appareil et la refonte du menu des paramètres est également prévue.

De nouvelles icônes font également leur apparition et vont un peu se détacher du style auquel Samsung nous avait habitués. En effet, elles sont désormais moins détaillées et beaucoup plus sobres. La couleur bleue qui prédominait jusqu’ici a aussi été remplacée.

One UI icon and old icon, which one is better? pic.twitter.com/Hg8loBF1Zo — Ice universe (@UniverseIce) 12 novembre 2018

Les possesseurs de Samsung pourront tester eux-mêmes cette nouvelle interface lors de la sortie de la version définitive en début d’année prochaine.

Source