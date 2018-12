One UI : vidéo de la nouvelle surcouche Android 9 Pie de Samsung

Samsung a abordé la question de la nouvelle interface de la surcouche Android Pie pour ses futurs smartphones, lors de sa dernière conférence, mais évidemment ce sont des écrans pliables dont tout le monde a parlés et non de One UI.

Samsung nous offre un clin d’œil sur son interface One UI

Comme on peut le voir sur la vidéo de Samsung concernant la surcouche Android One UI, la marque a cherché à arrondir les angles et propose des lignes plus douces à tous les niveaux, puisque même les smileys ont le droit à des courbes plus généreuses. On note également une interphase plus conviviale, plus colorée et surtout plus ergonomique. Samsung a opté également pour une refonte des menus et une police d’écriture différente à ce que l’on connaissait jusqu’à présent.

Le mode sombre ou mode nuit, fait son arrivée et tire le meilleur parti de l’écran OLED, ce qui améliorera non seulement l’autonomie de votre smartphone, mais surtout épargnera votre vue si vous avez la mauvaise habitude de consulter longuement votre smartphone la nuit.

Les premier smartphones à pouvoir profiter de One UI seront les Galaxy S9 et Note 9, mais beaucoup d’autres modèles suivront aussi bien pour de l’existant via une mise à jour, que pour de nouveaux modèles. Le déploiement de cette surcouche se réalisera avant la fin de l’année et l’arrivée en France se fera vraisemblablement au mois de janvier 2019.

