Le OnePlus 5T sera disponible le 21 novembre

OnePlus a confirmé que son OnePlus 5T sera présenté le 16 novembre prochain du côté de Brooklyn. L’événement sera retransmis en direct et ce nouveau modèle sera disponible dès le 21 novembre.

C’est officiel, OnePlus va dévoiler le 5T, son nouveau smartphone, le 16 novembre 2017 à 17h. L’événement, intitulé « A New View » se déroulera à Brooklyn et sera retransmis en direct sur cette page. Si vous n’avez pas l’occasion de suivre en live l’événement OnePlus, pas de panique, Presse-citron vous proposera un résumé complet des annonces.

Plus tôt dans l’année, OnePlus avait fait sensation avec le OnePlus 5 et proposera ici une mise à jour de son produit phare. S’il ne faut pas s’attendre à une révolution sur le plan du design ou concernant la fiche technique, ce « rafraîchissement » pourrait permettre à OnePlus d’animer la fin d’année sur le marché des smartphones. La marque chinoise aura également l’occasion de mettre la pression sur ses concurrents.

Que faut-il attendre du OnePlus 5T ?

Cinq mois après sa sortie, le OnePlus 5 aura déjà droit à une mise à jour et la marque chinoise aura à cœur de préserver sa réputation de « flagship killer ». La fiche technique ne devrait pas bouger avec la présence du Snapdragon 835, bien épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et un espace de stockage de 64 ou 128 Go.

Si l’on ne s’attend pas à de gros changements dans les entrailles du smartphone, le OnePlus 5T pourrait se démarquer au niveau de son écran. OnePlus a baptisé sa keynote « A New View » et le 5T pourrait bien apporter un tout nouveau point de vue aux utilisateurs.

En effet, un écran OLED « sans bords » (18:9) d’au moins 6 pouces (6,01 pouces) avec une définition 2 160 x 1 080 est attendu. Ce choix pourrait permettre à OnePlus de gommer une des critiques faites au OP 5. En effet, ce dernier a décidé de s’attaquer aux ténors du marché, mais la marque chinoise n’avait pas cédé à la tentation du borderless, très en vogue sur le haut de gamme, et limité son smartphone à une dalle Full HD.

Le OnePlus 5T pourrait également s’améliorer sur la partie photo avec l’arrivée d’un capteur photo 19 mégapixels à l’avant, contre 16 mégapixels pour le OnePlus 5. À l’arrière, on devrait retrouver le double capteur de 20 mégapixels.

Le nouveau modèle de OnePlus devrait en profiter pour embarquer Android 8.0 Oreo, la dernière mouture du système d’exploitation de Google.

Prix et disponibilité du OnePlus 5T

Présenté le 16 novembre 2017, le OnePlus 5 sera commercialisé dès le 21 novembre sur le site de OnePlus. Concernant son prix, les améliorations apportées devraient légèrement faire augmenter son tarif. Pour rappel, le OnePlus 5 est proposé depuis la fin du mois de juin au prix de 499 euros (modèle avec 6 Go de RAM + 64 Go de stockage) ou 559 euros (modèle avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage).

Selon GizmoChina, le prix du OnePlus 5T ne devrait pas dépasser les 600 dollars. Pete Lau, le CEO de OnePlus, a en effet indiqué sur Weibo que 4 000 yuans (602 dollars) seraient suffisants pour acheter un OnePlus 5T.

En cas d’augmentation, OnePlus pourrait toutefois confirmer que la firme est en train de mettre fin à sa réputation de « flagship killer ».

