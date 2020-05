OnePlus pourrait officialiser la charge rapide 65W sans tarder

En très peu de temps, le constructeur chinois OnePlus est parvenu à devenir très populaire. Il faut dire que ses smartphones sont excellents sur de nombreux points et notamment la vitesse de chargement. Pour être passé du OnePlus 7 à l’iPhone 11 je peut vous assurer que le changement à ce niveau est surprenant.

Actuellement, OnePlus propose la recharge rapide 30W, mais il se pourrait qu’une amélioration soit encore à prévoir. En effet, un nouveau chargeur de 65W aurait été repéré sur un site de certification (TUV Rheinland). Le prochain smartphone OnePlus pourrait vraisemblablement être compatible avec ce chargeur. Et pourquoi pas le OnePlus 8T ?

C’est le site Mysmartprice qui a repéré en premier cette information. Ce fameux chargeur OnePlus 65W aurait une puissance de sortie de 65W(10V/6,5A) par rapport à la charge actuelle de 30W(5V/6A) que l’on trouve sur avec la gamme OnePlus 8.

Pour information, OnePlus appartient à la société mère BBK electronics, qui possède également Oppo. Justement, ce constructeur a présenté le Oppo Reno Ace 2 qui propose déjà la recharge rapide 65W. Cela pourrait donc consolider un peu plus cette rumeur concernant OnePlus, et peut donc imaginer voir arriver un prochain smartphone de la marque chinoise plus tard cette année avec cette technologie.

Oppo et OnePlus ne sont pas les seuls à travailler sur la recharge rapide. Le tout nouveau constructeur Realme vient de présenter son X50 Pro avec la fonctionnalité 65W SuperDart Charge. Realme a également sorti son X2 qui propose la charge rapide 50W SuperVOOC. Ces deux smartphones de la marque Realme coûtent bien moins cher que les smartphones proposés par OnePlus. Si vous cherchez comment acheter un Realme X50 Pro au meilleur prix, nous avons rédigé un guide à ce sujet qui devrait sortir très prochainement. Realme est le petit dernier des constructeurs chinois, et il vient tout juste de débarquer en France.