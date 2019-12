OnePlus présentera son « Concept One » au CES de Las Vegas

Chaque année, le monde des nouvelles technologies se réunira à Las Vegas au mois de janvier afin de présenter leurs innovations. Et pour l’édition 2020, la marque chinoise OnePlus sera présente.

De plus, l’entreprise n’y viendra pas les mains vides puisqu’elle compte profiter de cet événement pour présenter son premier « concept phone », le « OnePlus Concept One ».

L’information vient d’être révélée par Pete Lau, le CEO et fondateur de l’entreprise, à l’occasion du sixième anniversaire de OnePlus.

OnePlus va montrer ses muscles au CES de Las Vegas

Si OnePlus s’est toujours spécialisé dans les smartphones haut de gamme, mais à prix raisonnable, le concept phone devrait quant à lui sortir de l’ordinaire.

D’après un communiqué de la marque : « Le nom lui-même, Concept One, est une promesse claire que cet appareil n’est que le premier d’une série à venir et montre l’engagement de OnePlus envers une technologie innovante appliquée – offrant aux utilisateurs une expérience toujours plus fluide, plus rapide et plus «sans fardeau». Le OnePlus Concept One démontre une vision à la fois des nouvelles technologies et d’une approche de conception alternative pour l’avenir des smartphones. »

Que ce soit en matière de design ou de fonctionnalités, le Concept One de OnePlus devrait donc être un modèle assez futuriste.

Mais pour le moment, on ne sait pas si la marque chinoise a l’intention de commercialiser ce smartphone ou bien s’il s’agit simplement d’un modèle servant à montrer les prochaines innovations qui arriveront sur d’autres smartphones.

Comme le note le site Android Authority, la marque Vivo, par exemple, ne commercialise pas ses « concept phone » Apex. Ceux-ci servaient seulement à montrer de quoi l’entreprise est capable.

En revanche, Xiaomi, qui a présenté son Mi Mix Alpha cette année, compte bien commercialiser ce modèle très futuriste. Cependant, l’appareil aurait été conçu pour les plus grands fans de la marque.