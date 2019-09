Xiaomi officialise le Mi Mix Alpha (et ce n’est pas un smartphone pliable)

Voilà quelques jours que Xiaomi a présenté un teaser de son futur smartphone, le Mi Mix Alpha. Mais sur la photo qu’il avait partagée sur le web, le constructeur chinois n’avait évidemment pas montré de quel concept il s’agissait. Jusqu’ici, l’on se demandait alors s’il s’agissait du premier téléphone pliable de la marque ou si seul l’écran était flexible.

Le Xiaomi Mi Mix Alpha possède un écran enveloppant

La réponse a finalement été donnée lors d’un événement Xiaomi qui s’est tenu ce jour. En conséquence, l’on a pu découvrir que le Mi Mix Alpha se dotait d’un écran impressionnant. Celui-ci dispose effectivement d’un ratio de 180,6 %, ce qui peut sembler étrange de prime abord. En fait, comme le montrent les photos, l’écran dépasse très largement et recouvre également une partie de l’arrière de l’appareil, ce qui explique pourquoi Xiaomi a teasé une image montrant la tranche d’un livre et de son téléphone.

Reste encore à savoir si le téléphone et cet écran impressionnant auront une réelle utilité dans la vie quotidienne.

Outre cet écran particulièrement intriguant, le Xiaomi Mi Mix Alpha embarque un SnapDragon 855+, 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Quant à la batterie, elle est de 4 050 mAh, là où le smartphone dispose de la charge rapide 40W.

Pour ce qui est de son appareil photo, le Mi Mix Alpha embarque un triple module arrière, mais pas de caméra avant à cause de l’immense taille de l’écran. Le capteur principal du téléphone serait d’ailleurs de 108 Mpx, pour un ultra grand-angle de 20 Mpx et un téléobjectif de 12 Mpx.

D’autre part, Xiaomi confie aussi que son Mi Mix Alpha bénéficie d’un support de la 5G.

Quant à son prix, il devrait être de 19 999 yuans, soit l’équivalent de 2 550 euros. Rappelons tout de même que Xiaomi précise que le Mi Mix Alpha n’a pas de date de sortie annoncée. D’autre part, la production en masse devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, ce qui laisse à penser que le smartphone pourra faire son arrivée sous les sapins durant décembre.