Onisciente sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Dans un nombre croissant de pays, Netflix diffuse désormais ses propres productions originales en laissant une certaine liberté aux créateurs. C’est notamment le cas du Brésil, qui nous avait offert le très surprenant 3%. Ils ont récidivé ce mercredi 29 janvier, avec l’intriguant « Onisciente » (Omniscient en VF), dont la première saison est composée de six épisodes. On fait les présentations.

Onisciente, des promesses qui peinent à se concrétiser

Au programme donc de cette série, un nouvel univers dystopique particulièrement intense. Une partie des habitants vivent dans une ville qui vit sous des règles différentes du reste du monde. Les citoyens y sont surveillés 24 / 24 et 7j/ 7 grâce à un mini-drone qu’il est impossible ou presque de tromper. En conséquence, la criminalité chute proche de zéro. Mais le père de la personnage principale (Nina Peixoto incarnée par Carla Salle) meurt sans qu’il ne soit possible de savoir ce qui s’est passé. Technicienne dans l’entreprise qui gère les drones, elle se lance donc dans une quête pour élucider le meurtre de son père.

Derrière une volonté évidente de surfer sur Black Mirror, la série peine pourtant à surnager. L’actrice principale, révélation de la série (on ne peut que penser à Tokyo dans la Casa de Papel) porte souvent le programme sur ses frêles épaules. Mais, on regrettera les petits artifices visuels qui semblent souvent cheap (la vision à travers le drone notamment) et un scénario somme toute prévisible, tant le nom du méchant semble inscrit sur son front. La série se révèle au final surtout intéressante pour les dérives potentielles que l’on imagine dans une société de vidéosurveillance.

Du côté du casting, on trouve des noms plutôt inconnus dans l’Hexagone. Au-delà de l’actrice principale, on trouve notamment Jonathan Haagensen, Luana Tanaka, Guilherme Prates, Sandra Corveloni et Marcelo Airold.

La saison 2 n’a pas encore été annoncée, mais la fin de la première laisse à penser que ce sera le cas. Affaire à suivre.