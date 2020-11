Opération Jackpot chez Fnac : les 7 promos à ne pas rater 🔥

Alors que le Black Friday a été décalé, Fnac lance aujourd’hui une double opération de promotion. Baptisé « Préparez Noël en avance », cet événement va vous permettre de faire de grosses économies. Bonus non négligeable, le marchand lance jusqu’à ce soir minuit son opération Jackpot, et vous permet d’utiliser les cartes cadeaux Fnac pour économiser encore plus.

En optant pour la carte à 50€, vous bénéficiez de 60€, et 150€ grâce à la carte à 130€. En cumulant e-cartes et les réductions actuelles, les économies sont considérables :

Voir toutes les promotions

La Fnac multiplie les promotions

On retrouve pour cette opération Noël chez Fnac des offres aussi fortes que pendant Black Friday, French Days ou encore les soldes. Le marchand vient de lancer des ventes flash sur tous les univers du site, des smartphones aux PC en passant par les jeux vidéo et les TV. Certains produits dont les réductions peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros sont susceptibles de voir leurs stocks s’écouler très vite :

Les offres Fnac immanquables (cumulables avec les Ecartes Jackpot) :

Voir toutes les promotions

En bonus aujourd’hui chez Fnac, l’opération Ecartes Cadeaux Jackpot, qui vous permet d’acheter des cartes cadeaux à prix réduit, puis les utiliser pour acheter vos produits en promotion. Alors que les ventes flash proposées sont déjà très intéressantes sur des références comme les iPhone 11, les Surface Pro 7 ou des objets connectés populaires, les Ecartes cadeaux vous permettent d’économiser plusieurs dizaines d’euros supplémentaires.

La meilleure solution pour en profiter ? Repérer les produits qui vous intéressent, acheter une ou deux Ecartes Cadeaux pour l’opération Jackpot, et les utiliser lors de la commande.

Comment fonctionnent les cartes cadeaux Fnac

L’opération jackpot lancée aujourd’hui chez Fnac et Darty vous permet de faire des économies en utilisant les e-cartes des marchands. Vous avez le choix entre acheter une carte 50€ pour bénéficier de 60€ à dépenser, ou la carte à 130€ qui vous donne droit à 150€ d’achat jusqu’au 30 novembre. Jusqu’à cette date, vous pouvez faire vos achats sur Fnac.com en utilisant jusqu’à 2 cartes en simultané. Sur une commande de 300€ par exemple, cela vous permet d’économiser 40€ en combinant les deux cartes à 150€.

Vous le savez depuis hier, le Black Friday est décalé au 4 décembre. La Fnac lance dès aujourd’hui ses réductions, et vous pouvez d’ores et déjà profiter de très fortes remises sur des produits très récents. Une fois que vous avez trouvé la référence de vos rêves, il vous faudra faire le bon calcul pour acheter les Ecartes Cadeaux Jackpot pour économiser encore plus. Attention, vous ne pouvez passer qu’une seule commande avec votre compte, et n’utiliser que 2 cartes en simultané.

Un des gros atouts de Fnac en cette période spéciale, c’est la possibilité d’utiliser le click and collect, pour aller récupérer votre commande en magasin. Pour savoir si votre produit est disponible dans la Fnac la plus proche de chez vous, il suffit de choisir le click and collect pour le mode de livraison. La journée spéciale Ecartes Cadeaux Jackpot a lieu jusqu’à ce soir 23h59, soyez donc vigilant si vous voulez en profiter.

Découvrir l’opération Jackpot Fnac

Voici les conditions d’utilisation des cartes cadeaux Fnac :

1. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

2. Une seule commande de » Ecartes Cadeaux JackPot » possible par compte client, avec au maximum 2 « Ecartes Cadeaux JackPot » de chaque montant au panier.

3. Vous avez ensuite utilisable jusqu’au Lundi 30 Novembre inclus pour utiliser vos « Ecartes Cadeaux JackPot « , cumulables avec les offres en cours, sur Fnac.com et dans les magasins Fnac et Darty.

La » Ecarte Cadeaux JackPot » ne peut être ni échangée, ni revendue, ni remboursée même partiellement, ni portée au crédit d’une carte ou d’un compte bancaire ou d’une autre carte cadeau, ni faire l’objet d’un escompte et ne peut donner lieu à aucun rendu de monnaie. Elle n’est ni remplacée, ni remboursée en cas de fin de validité. En cas d’abus constaté, la Fnac se réserve le droit d’annuler toute commande et effectuera un remboursement du montant de la commande « Ecartes Cadeaux JackPot ».