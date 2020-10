Oppo annonce les Reno 4 Pro, Reno 4 et Reno 4 Z, un trio de choc pour démocratiser la 5G

Disponible à partir de 379 euros (Reno 4Z) et jusqu’à 799 euros (Reno 4 Pro), cette nouvelle gamme couvre donc un large spectre. Oppo mise sur ce qu’il maîtrise le mieux : le design, l’écran, le logiciel et un système de recharge rapide envié de tous les constructeurs. Vous l’aurez compris, il y en a pour tout le monde dans cette nouvelle gamme Reno 4 Series.

Reno 4 Pro : la nouvelle star

Le plus premium des trois frères est donc le Reno 4 Pro. Vêtu de sa robe Reno Glow (texture en verre mat imitant le diamant, chasse les traces de doigts), il se distingue par son aspect ultra premium bien aidé par son écran AMOLED incurvé 3D de 6,5’’ (90 Hz, HDR10+) poinçonné. Son poids plume (172 g) et sa grande finesse (7,6 mm d’épaisseur seulement) participent à cette esthétique séduisante. L’ensemble est protégé par un verre Gorilla 5 de Corning.

Sous le capot, le Reno 4 Pro renferme une puce Snadragon 765G (GPU Adreno 620), soit la même configuration que le Pixel 5 de Google. Le processeur s’accompagne de 12 Go de RAM LPDDR4x et de 256 Go de stockage UFS 2.1. Confortable.

Le Reno 4 Pro tire profit de l’expertise d’Oppo en matière de batterie et embarque donc deux blocs de 2000 mAh chacun. Cela lui permet de fournir son système de recharge Super VOOC 2.0 65 W promettant une charge de 0 à 27% en 5 minutes, de 0 à 60% en 15 minutes et 100% en 36 minutes. Nouveau record !

Côté photo, Oppo mise sur un triple module presque indispensable en 2020. On retrouve un grand-angle de 26 mm (f1,7) avec stabilisation optique et numérique associé à un capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (1/2’’ ; photosite de 0,8 μm). Il est complété par un ultra grand-angle de 16 mm (f/2,2) accompagné d’un capteur IMX 708 de 12 Mpx. Enfin un téléobjectif de 52 mm (f/2,4) avec capteur de 13 MP complète le tout. À l’avant, un capteur frontal de 32 Mpx se chargera d’immortaliser vos plus beaux selfies.

Bien évidemment, le constructeur a intégré tout un lot de modes de prise de vue et insiste sur les fonctions vidéo avec, notamment, un mode nuit inédit.

Reno 4 et Reno 4Z : moins chers mais tout aussi sexy

Moins cher que son grand frère, le Reno 4 n’en demeure pas moins séduisant. Tout aussi fin et léger il dispose d’un écran de 6,4 pouces mais doit se contenter d’une courbe 2,5D. Si le même processeur y est embarqué, sa mémoire de stockage passe à 128 Go et sa RAM à 8 Go. L’écran, lui repose toujours sur une dalle AMOLED mais se limite à une fréquence d’affichage de 60 Hz. Il faut savoir faire des sacrifices.

Oppo tranche aussi dans le vif sur la partie photographique. Si le Reno 4 embarque toutes les fonctionnalités de la version Pro, son trio de capteurs change. Le capteur principal passe à 48 Mpx, l’ultra grand-angle à 8 Mpx et le téléobjectif est remplacé par un objectif monochrome avec capteur de 2 Mpx. À l’avant, le constructeur opte pour un double capteur de 32+2 Mpx.

Pour son modèle le plus abordable, Oppo a dû réduire les coûts au maximum. Ainsi, le Reno 4Z doit se contenter d’un écran 2,5D LCD 120 Hz de 6,5 pouces et d’un revêtement moins premium (comme le Reno 4 d’ailleurs).

Le plus gros sacrifice se situe au niveau du système de recharge, Oppo se contentant d’un chargeur rapide 18 W plus classique. Sous le capot, le chinois troque les technologies de Qualcomm contre une puce Dimensity 800 de Mediatek. Il s’accompagne de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le module photo, lui, est composé de quatre capteurs. Ne vous y trompez pas, le nombre ne fait pas la qualité. On trouve ainsi un capteur principal de 48 Mpx, un second de 8 Mpx associé à un objectif ultra grand-angle, un monochrome (capteur de 2 Mpx) et un monochrome vintage (capteur de 2 Mpx). À l’avant, Oppo mise là encore sur un double module de 16+2 Mpx.

Prix et disponibilité

La gamme Reno 4 sera disponible dès le 22 octobre 2020 chez tous les partenaires d’Oppo. Le Reno 4 Pro sera proposé en Bleu Galactique et Noir Spatial à 799 euros (12/256 Go), le Reno 4 dans les mêmes coloris à 549 euros (8/128 Go) et le Reno 4Z en Noir Encre et Blanc Rosé à 379 euros (8/128 Go).

Par ailleurs du 2 octobre au 26 novembre Oppo offre (en différé) un casque Bang&Olufsen Beoplay H4 de 2ème génération d’une valeur de 300 euros TTC.