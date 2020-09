Covid-19 oblige, les géants de la tech voient leur calendrier bouleversé. Alors que les nouveaux iPhone 12 ne devraient plus tarder à montrer le bout de leur nez, Google dévoilera ce soir le Pixel 5, son nouveau smartphone phare.

L’année dernière, les Pixel 4 et Pixel 4 XL ont connu un accueil mitigé. Salués pour leur excellence photographique, ils souffraient d’une autonomie médiocre (voire catastrophique pour le plus petit modèle) et d’un design très critiqué. Google corrigera-t-il le tir avec le Pixel 5 ? A-t-il entendu les observations des utilisateurs ? En attendant l’annonce officielle du Pixel 5 on fait un point complet sur les dernières rumeurs.

Combien de modèles de Pixel 5 ?

Alors qu’il nous a habitués à lancer deux produits haut de gamme chaque année, Google se contentera d’un modèle en 2020. Pas de Pixel 5 XL donc mais un Pixel 5 qui sera accompagné d’un modèle plus abordable, le Pixel 4a 5G. Ce dernier ne devrait pas beaucoup changer du Pixel 4a 4G en dehors de sa connectivité.

Quel sera le prix du Pixel 5 ?

Quelques heures seulement avant l’annonce officielle, le site de bons plans Dealabs a laissé fuiter des informations concernant le prix du Pixel 5. Bonne nouvelle, Google devrait baisser le prix de son smartphone le plus haut de gamme. Une stratégie qui va complètement à contre-courant de la concurrence mais qui s’explique sans doute par le matériel embarqué (j’y reviendrai). Ainsi, le Pixel 5 devrait coûter 629 euros soit 140 euros de moins que le Pixel 4 (769 euros à sa sortie) et 270 euros de moins que le Pixel 4XL (899 euros au lancement).

Par ailleurs, Dealabs mentionne une offre de lancement pour les précommandes lancées dès le 30 septembre. Selon le spécialiste des bonnes affaires, Google offrirait un casque Bose QC35 II pour toute précommande d’un Pixel 5 (jusqu’au 14 octobre 2020) sur sa boutique en ligne ainsi que chez certains partenaires (Bouygues Telecom, B&You, SFR, REDbySFR, Orange, Sosh, Darty, FNAC et Boulanger).

Quelle est la date de sortie du Pixel 5 ?

Là encore, Dealabs vient tout juste de vendre la mèche. Alors que certains annonçaient une disponibilité au 16 octobre 2020, le Pixel 5 sera en fait disponible dès le 15 octobre. Les précommandes, elles, ouvriront tout de suite après la conférence, soit le 30 septembre au soir.

Le Pixel 5 sera-t-il compatible 5G ?

Oui, le Pixel 5 sera bien compatible 5G. Cette information provient de Google himself. Lors de la présentation du Pixel 4a, l’américain a également dévoilé qu’une version 5G de son smartphone plus abordable serait annoncé aux côtés du Pixel 5. Ce dernier est donc logiquement compatible avec le réseau mobile de demain.

Design du Pixel 5 : adieu les grosses encoches, adieu Soli

On ne vexera personne en affirmant que les Pixel ne brillaient pas par leur design. Souvent décrié pour des choix esthétiques douteux, Google a enfin décidé d’écouter les critiques. C’est en tout cas ce que révèlent les multiples rumeurs en fuite sur la toile depuis maintenant quelques mois.

Ainsi, le Pixel 5 devrait (enfin) adopter le poinçon pour répondre aux codes esthétiques actuels. Cela signifie malheureusement que Google abandonne sa technologie de reconnaissance faciale Soli pourtant très séduisante. En lieu et place, le Pixel 5 serait doté d’un lecteur d’empreintes… au dos de l’appareil. Un choix surprenant à l’heure où la plupart des concurrents adoptent le lecteur sous l’écran, bien plus dans l’air du temps.

Pour le reste, l’américain devrait reprendre peu ou proue les lignes du Pixel 4. En revanche, Google opterait pour une robe de plastique afin de réduire les coûts. Une stratégie déjà adoptée par Samsung sur son Galaxy Note 20. Sauf que ce dernier coûte tout de même près de 1000 euros.

Ecran OLED de 90 Hz

Google ne devrait pas céder à la tendance des smartphones toujours plus grand, et c’est tant mieux. Le Pixel 5 serait donc équipé d’un écran de 6 pouces, plus petit que celui du Pixel 4a (6,2 pouces) déjà très compact. Une excellent idée à l’heure où les smartphones haut de gamme deviennent de vrais mastodontes.

Pas de changement de recette pour la technologie utilisée, le Pixel 5 embarquerait une dalle OLED Full HD+ HDR10+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. D’aucun regretteront l’absence de QHD+ ou de taux de 120 Hz : rassurez-vous, la différence est peu notable sur un écran de cette taille.

Performances du Pixel 5

Les amateurs de puissance pure seront sans doute déçus : le Pixel 5 ne devrait pas embarquer de puce haut de gamme mais le Snapdragon 765G de Qualcomm (compatible 5G), destinée aux modèles milieu de gamme. Pas de quoi s’offusquer puisque les smartphones intégrant ce processeur optimisé pour le gaming assure en toutes circonstances. Il peut même faire tourner les jeux 3D les plus exigeants sans sourciller. Reste à voir ce que cela donnera d’ici un ou deux ans.

Cette puce serait accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1. Si Google étend l’espace de stockage par rapport au Pixel 4, il ferait cette fois-ci l’impasse sur le slot microSD.

Vous l’aurez compris, le Pixel 5 ne ferait pas la course à la puissance. En revanche, on peut s’attendre à une optimisation aux petits oignons, Google ayant déjà prouvé son savoir-faire en la matière notamment avec les Pixel 3a et 4a.

Quelles sont les nouveautés logicielles du Pixel 5 ?

Justement (transition incroyable et magique), Google devrait également dévoiler quelques nouveautés logicielles. S’il ne fait quasiment aucun doute que le Pixel 5 débarquera avec Android 11, les fonctionnalités propres aux Pixel restent inconnues. Enfin presque…

Plusieurs rumeurs évoquent en effet l’intégration de réponses intelligentes (réponses générées automatiquement pour répondre à un message rapidement), la présentation prédictive des applications (le logiciel met en avant les applications les plus utilisées selon l’heure de la journée en fonction de vos habitudes) ou encore la vue en direct dans Google Maps (permet de partager sa localisation en direct avec un contact).

Autonomie et recharge

S’il existe un domaine dans lequel Google éprouve quelques difficultés, c’est bien celui de la gestion de l’autonomie. En tout cas sur les modèles haut de gamme, les gammes Pixel Xa se montrant plutôt à l’aise de ce côté.

Selon les dernières rumeurs, Google ne révolutionnera pas le genre du côté de la batterie. Rien d’étonnant ici puisque le Pixel 5 devrait conserver un format compact. La capacité de sa batterie serait donc de 3080 mAh quand la plupart des concurrents dépassent allègrement les 4000 mAh.

Reste que Google n’intègre pas de puce haut de gamme. Aussi, il a démontré sa maîtrise de l’optimisation avec des processeurs plus modestes. Croisons les doigts pour que le constructeur ait mis à profit son expérience pour améliorer tout cela.

Côté recharge, le Pixel 5 devrait embarquer le combo charge rapide 18 W, sans fil 10 W et charge inversée. Le minimum syndical à l’heure actuelle. Les Mi10T Pro de Xiaomi sont fournis avec un chargeur de 33W et realme annonce déjà un système de recharge de 65 W pour sa prochaine gamme realme 7 Series.

Combien de capteurs photo sur le Pixel 5 ?

Depuis quelques années, Google fait de ses smartphones haut de gamme des références de la photographie, pour ne pas dire les rois de la photo. Pourtant, l’américain ne joue pas la course au nombre de capteurs, se contentant jusqu’à maintenant d’un ou deux capteurs. Alors que le Pixel 4 embarquait un grand-angle et un téléobjectif, le Pixel 5 serait équipé d’un grand-angle (objectif de 27 mm f/1,7 ; capteur de 12,2 MP avec stabilisation optique) et d’un ultra grand-angle (détails encore inconnus), plus en vogue. On devrait donc se contenter d’un zoom numérique en lieu et place du zoom optique. À l’avant, le Pixel 5 intègrerait un capteur de 8 MP avec un objectif de 24 mm (f/2).

Rien de très grave quand on connaît le talent des ingénieurs de Google dans le développement des algorithmes de traitement numérique. C’est même le principal point fort des Pixel qui ont toujours réussi à surclasser la concurrence avec bien moins de capteurs photo. On a donc hâte de voir ce que le Pixel 5 a dans le ventre.

Fiche technique du Google Pixel 5

Google Pixel 5 Dimensions NC Poids NC Étanchéité NC Écran OLED 6'' Full HD+ (2340 x 1080 pixels)

90 HZ

HDR10+ Audio Pas de jack 3,5 mm

Puce Snapdragon 765G

Stockage 128 Go UFS 2.1 RAM 8 Go Batterie 3080 mAH Recharge Charge rapide 18 W (chargeur fourni)

Charge sans fil 10 W et recharge inversée Biométrie Lecteur d'empreintes au dos

Reconnaissance faciale 2D Appareil photo - Grand-angle 27 mm : ouverture de l’objectif de f/1,7 ; capteur de 12,2 MP (photosite de 1,4 μm) ; stabilisateur optique

- Ultra grand-angle Caméra frontale Capteur de 8 MP (photosite de 1,12 μm) ; objectif 24 mm f/2 OS Android 11 Connectivité 5G

DAS NC Coloris NC Date de sortie 15 octobre 2020 Prix



629,00 € chez Boulanger

Cet article sera mis à jour en fonction des nouvelles informations dévoilées par Google dès ce soir.