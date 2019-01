Oppo annonce un smartphone avec zoom 10x ?

Un événement spécial Oppo

On attendait Oppo avec impatience pour le MWC Barcelone. La marque devait alors présenter son nouveau smartphone, mais tout aura finalement lieu beaucoup plus tôt. C’est un carton d’invitation pour un événement daté au 16 janvier qui mange la commission. Le rendez-vous intitulé « Oppo 2019 Future Technology Conference » ne cache pas vraiment ce qui se profile. En effet, on y trouve plusieurs références à un zoom optique 10x, une technologie que le constructeur promet depuis le MWC 2017.

En général, cette technologie pose problème sur de nombreux appareils. On va jusqu’à x2 ou x3 mais le reste implique souvent une grande perte de détails. C’est l’intelligence artificielle qui vient à la rescousse désormais pour combiner les clichés et restaurer les détails, mais Oppo insiste avec une démarche orientée complètement vers l’optique.

Un appareil plein de promesses ?

En 2017, pour rappel, Oppo proposait un capteur avec un zoom x5. Pour y arriver, l’entreprise construisait son capteur d’une façon différente. Plutôt que d’empiler et donc d’être mécaniquement limités par l’épaisseur, l’entreprise utilisait un miroir pour profiter de l’espace à l’intérieur de l’appareil. C’est comme s’il y avait un périscope dans votre smartphone.

Cette méthode permet d’accumuler les lentilles. C’est comme ça que l’on permet d’arriver à un x10 avec un module qui ne dépassera pas pour autant les 5,7 mm. Il comptera aussi un stabilisateur optique OIS pour limiter les effets de tremblement.

Comment être certain que cette conférence parlera de l’appareil en question ? On peut y lire « 10 pour la vue » dans un dessin abstrait qui évoque une lentille. Pas vraiment subtile il faut le dire. Selon un brevet, qui circule actuellement, cette technologie devrait être présente sur le Oppo F19. Est-ce une caractéristique qui pourra convaincre les consommateurs ? La réponse dans quelques mois…

Source