Après les encoches et les caméras qui « pop-up », la prochaine tendance de l’industrie des mobiles serait-elle les caméras frontales cachées directement sous l’écran ? En tout cas, les deux constructeurs chinois Oppo et Xiaomi veulent populariser ce nouveau type de design qui permettrait d’avoir des smartphones à écran sans bordures et sans l’encombrante encoche pour la caméra frontale.

Il y a deux semaines, Oppo et Xiaomi montraient des vidéos de leurs prototypes utilisant cette nouvelle technique. Quelques jours plus tard, Xiaomi a également fourni des détails sur le fonctionnement de sa caméra frontale cachée sous l’écran. Pour l’heure, il ne s’agit que de concepts, et les premiers produits n’ont pas encore été officialisés.

Bientôt un capteur frontal caché sous l’écran ?

De son côté, le constructeur Oppo pourrait bientôt passer à la prochaine étape : la présentation d’un produit pour le grand public. C’est du moins ce qu’indiquent nos confrères d’Android Authority : Oppo aurait publié un teaser en chinois pour un événement qui aura lieu le 26 juin prochain.

Le teaser ne semble faire aucune mention explicite de la caméra frontale cachée sous l’écran. Mais l’image qui accompagne le message d’Oppo suggère fortement que cette technologie sera présentée officiellement le 26 juin. Le petit anneau rappelle en effet le prototype montré par Oppo sur les réseaux sociaux.

On notera que cette date correspond au Mobile World Congress Shanghai 2019. Et il est possible qu’Oppo ne lance pas encore de smartphone, mais profite simplement de la conférence pour montrer sa nouvelle technologie en action. Par ailleurs, bien qu’il soit possible de cacher la webcam frontale d’un smartphone sous l’écran, il faudrait aussi s’attendre à des pertes optiques, qui pourraient causer des baisses de la qualité d’image.