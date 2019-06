À son tour, Xiaomi cache astucieusement son capteur selfie sous l’écran

Une nouvelle tendance dans le marché des smartphones se précise. Il y a quelques heures, nous relayions une vidéo du constructeur chinois OPPO qui montre un prototype équipé d’un APN frontal invisible caché sous l’écran.

Xiaomi vient de répliquer en publiant une vidéo montrant que de son côté, il développe également cette technologie.

La vidéo a été publiée aujourd’hui par le compte Twitter de Xiaomi. « Voulez-vous un aperçu du futur ? Voici… nous vous présentons la technologie Under-Display Camera », lit-on sur le tweet.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go…introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1

— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019