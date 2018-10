Oppo épinglé pour avoir triché sur les performances de ses smartphones

Pour manipuler les résultats, les Oppo Find X et F7 étaient programmés pour détecter l’application 3DMark et dédier plus de ressources système pour que la note soit gonflée. La société UL (qui édite 3DMark) a refait des tests de performance avec une application privée et a trouvé des scores 41% inférieurs à ceux donnés par l’app disponible au public dans le Play Store.

UL a donc décidé de retirer les deux derniers smartphones Oppo en bas de son classement. Le Oppo Find X était particulièrement bien noté, c’est un vrai coup dur pour le fabricant. Huawei avait connu exactement les mêmes déboires très récemment, et c’était également vu déclassé du listing 3DMark.

Suite à l’annonce de 3DMark, Oppo a déclaré « quand nous détectons le lancement d’un jeu ou de benchmarks 3D qui nécessitent de grandes performances, nous autorisons notre SoC à tourner à pleine puissance pour une expérience la plus fluide possible« . En fonctionnant de la sorte, ils ne respectent pas les guidelines de 3DMark. C’est en tout cas un coup dur pour le Oppo Find X qui trônait à la septième place du classement 3DMark jusqu’à présent.

