Oppo Reno 2 : avec un quadruple capteur photo et un zoom 20x !

Oppo officialise (déjà !) son Reno 2

En avril dernier, Oppo organisait une grande conférence à Zurich pour présenter son nouveau smartphone Reno. Un smartphone doté d’un zoom 10x (et d’un étonnant aileron de requin) que nous avons pu tester il y a quelques semaines. Dans quelques jours, le groupe chinois va déjà officialiser… son successeur.

En effet, c’est via Twitter que la division indienne d’Oppo a annoncé la bonne nouvelle, confirmant une présentation complète le 28 août prochain, et une disponibilité exclusive pour l’Inde à son lancement. Le constructeur chinois a décidé de persister avec son étonnante caméra frontale pop-up en forme d’aileron de requin, mais il a également confirmé la présence d’un quadruple capteur photo. Rappelons que le Oppo Reno ne dispose « que » d’un triple capteur photo.

A l’arrière du smartphone, on retrouvera donc pas moins de quatre modules photo alignés de manière verticale. Si le modèle de base brillait déjà pas un zoom 10x, cet Oppo Reno 2 promet de doubler la mise, avec un zoom 20x. Selon toute vraisemblance, il devrait s’agir ici d’un zoom hybride.

Bien sûr, si cet Oppo Reno 2 est attendu dans un premier temps en Inde, il sera ensuite lancé sur d’autres marchés. Le constructeur, très populaire en Chine, commence doucement à percer à l’international, et ambitionne évidemment de se distinguer de la désormais très large offre chinoise (OnePlus, Xiaomi…) disponible sur le marché.

Sous le capot, on devrait retrouver processeur Snapdragon 730G, épaulé par un total de 8 Go de RAM, le tout avec 256 Go de mémoire interne et une batterie 4000 mAh. Le smartphone disposera également d’un large écran AMOLED de 6,55″ de diagonale, avec un ratio d’affichage de 93,1%, grâce notamment au modèle pop-up décrit un peu plus haut. Un écran qui intégrera également un capteur d’empreintes digitales. La présentation de ce nouvel Oppo Reno 2 est prévue pour le 28 août prochain, depuis New Delhi.