Test du Oppo Reno 10x Zoom : le smartphone-gadget haut de gamme

J’avais déjà pu le découvrir très rapidement lors de la conférence organisée par Oppo pour officialiser l’ensemble de sa nouvelle gamme Reno à Zurich. Après plus de trois longs mois d’attente, nous avons donc (enfin) reçu un modèle de la déclinaison équipée d’un zoom optique 10x et déjà disponible à 799€.

Arrivée en Europe il y a peu, la société est issue du même groupe qui édite le OnePlus 7 Pro. Elle est très présente en Chine depuis plusieurs années, et avait déjà tenté de percer en France en présentant le Find 7 en 2014, qui avait été la meilleure découverte de l’année pour moi. Voyons si le Reno 10x Zoom est aussi à la hauteur.

Design : original et réussi

Ce téléphone est vraiment lourd (215 g, ça me rappelle mon Nexus 6) et sa taille imposante ne permet pas vraiment de l’oublier quand on l’a dans la poche. Malgré tout, le ratio entre son form-factor et la diagonale de l’écran (6,6″) est impressionnant : il atteint plus de 93%. Le Reno 10x Zoom a aussi une particularité bien pratique pour venir épauler cette configuration : une caméra frontale cachée dans la structure, qui se déploie comme un aileron de requin. Selon la firme, le système pourrait fonctionner jusqu’à 200 000 fois d’affilée. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que pour une fois, on a enfin droit à une innovation qui a du style.

Pour terminer, sachez que le haut-parleur, la prise USB-C ainsi que le port pour insérer deux cartes SIM ont été installés au bas de l’appareil. Pas très pratique, d’autant plus que la touche de retour est en bas à droite sur ColorOS, ce qui est assez dépaysant quand on utilise un Pixel 3 comme moi (mais cela se règle dans les paramètres). Pour terminer, le capteur d’empreintes digitales sous l’écran est un réel atout et fonctionne plutôt bien, mais avec toujours quelques bugs comme chez la concurrence.

Pour en revenir à l’écran, il a vraiment de belles couleurs, mais il est si grand que sa résolution en est atteinte et ne fait que 387 ppi. Comprenez qu’on y voit les pixels, alors qu’on est sur de la 2K. Quant aux coins arrondis, même si je trouve clairement que c’est beaucoup plus joli, ce n’est absolument pas optimisé pour des applications qui sont rognées, et des fois on peine à atteindre certains boutons. Un problème que je n’ai pas sur mon Pixel.

Fiche technique du Oppo Reno 10x Zoom

Le smartphone est équipé d’une dalle AMOLED de 2340 par 1080 pixels. Côté mémoire, on peut compter sur 256 Go de ROM ainsi qu’un slot pour carte micro SD capable d’accueillir la même capacité. Le tout est épaulé par 8 Go de RAM (soit autant que mon Mac !) et un processeur Snapdragon 855 de chez Qualcomm, référence en la matière.

La batterie Li-Po fait 4 065 mAh, mais n’est malheureusement pas amovible. Comme à son habitude, Oppo a intégré la charge rapide Vooc dans son nouveau produit. Côté système d’exploitation, il faut compter sur Android 9 avec la surcouche constructeur. Par ailleurs, le téléphone n’est pas waterproof. Pour moi qui utilise mon téléphone dans la salle de bain, c’est tout simplement rédhibitoire.

Pour terminer, intéressons-nous aux capteurs : 48, 13 et 8 mégapixels à l’arrière. De quoi filmer en 4K avec un double flash LED. À l’avant, 16 Mpx avec là aussi flash LED intégré. Enfin, le téléphone est équipé pour capter la 4G, mais n’a pas de prise jack. Pour le reste, tout ce qu’il y a de plus classique : NFC, Bluetooth LE, GPS, accéléromètre, et boussole.

Appareil photo

Il faut être clair : si vous avez l’intention d’acheter ce smartphone d’Oppo, c’est pour ses qualités de photographe et son zoom x10. Autrement, vous pourrez aisément vous tourner vers la version plus classique à 499€, ou celle uniquement équipée d’une puce 5G, à 899€.

Les photos du 10x Zoom sont jolies et respectent assez bien le sujet photographié, tout particulièrement lorsqu’on profite du grand-angle qui, je dois l’admettre, est un caractère décisif pour savoir si ce téléphone vaut le coup ou non. Je n’ai jamais pu profiter d’une ouverte f/3.0 auparavant, et il faut dire que c’est bien pratique dès lors que vous voulez capturer un paysage assez large. Je l’utilise une fois sur 2. C’est juste génial.

La stabilisation est vraiment bonne, mais que ce soit en utilisant le zoom ou non, si vous choisissez d’agrandir un peu la photo pour tenter d’observer des détails, vous verrez vite que ça devient flou. Petit bémol : impossible d’utiliser le zoom x10 et le grand-angle en même temps.

Autonomie et batterie

Avec 4065 mAh sous le capot, le Reno 10x Zoom devrait être préparé à toutes les éventualités et vous éviter de tomber en rade de batterie dès le premier jour. Malgré tout, avec une utilisation intensive comme c’est mon cas, l’autonomie est très vite réduite. J’ai le téléphone depuis maintenant plusieurs jours, et il ne s’en passe pas un seul soir sans que je doive le brancher avant de partir, car je m’aperçois qu’il ne reste pas énormément d’énergie.

La répartition des performances de la batterie est relativement homogène : ce sont principalement le GPS, Internet, les réseaux sociaux, la musique en streaming et les jeux vidéo qui sont responsables de la plus grande consommation. Mais le problème, comme c’est le cas avec toutes les surcouches, c’est tout simplement ColorOS, qui à lui seul grignote 10% de l’énergie.

J’ai aussi observé que le téléphone s’est mis à jour tout seul, dans la nuit. Étant donné qu’il ne propose pas la possibilité de déclencher l’alarme en étant éteint (très sérieusement, pourquoi nous infliger ça ?) j’ai failli rater mon réveil. Oppo, il serait plus intelligent de demander l’avis à l’utilisateur avant d’installer la version 6.0 de votre OS.

Performances du Reno 10x Zoom

Comme tout smartphone haut de gamme, ce Oppo est très puissant, en démontre le score réalisé par l’appareil quand je l’ai soumis à un benchmark sur AnTuTu. Il a atteint 352 473 points, soit la sixième place du classement, loin derrière le OnePlus 7 Pro qui reste en tête de liste. Assez étonnant, car depuis que j’utilise cette application pour mesurer la performance d’un téléphone, s’il est neuf, il finit toujours premier. Peu importe le modèle en restant sur du haut de gamme.

Avec une telle note, comme on peut l’imaginer, tout est vraiment très fluide : j’ai pu jouer à FIFA Mobile, Real Racing 3, World of Warships et PUBG sans souci. En revanche, Angry Birds Go! n’était pas dispo. Bien que la luminosité soit moyenne en plein soleil, elle reste très propre en temps normal. La connexion au réseau mobile et Wi-Fi s’est aussi passée sans problème, en revanche, le point d’accès n’a pas fonctionné. Étant en voyage, ce fut un vrai coup dur.

Il y a eu quelques erreurs de plantage, mais comme j’utilise aussi des bêta je ne sais pas si le bug venait de l’app ou du Reno. Le reste du temps, le fait qu’il n’y ait pas d’Android Stock ralentit considérablement la prise en main, notamment faute à des gestures peu intuitives. Par exemple, le mode nuit qui permet de moins fatiguer les yeux doit être réglé manuellement ! Il ne se déclenche pas en fonction des heures lever et de coucher du soleil.

Enfin, côté accessoires, la coque et le protège-écran fournis avec le téléphone (!) sont bienvenus et très premium, quant aux écouteurs, je reste mitigé. Les aigus sont pénétrants et les basses claires, mais peu profondes. Et ils s’emmêlent beaucoup trop facilement.

Conclusion : 8,5/10

Il n’y a pas à dire, si vous cherchez un nouveau téléphone, le Oppo Reno 10x Zoom est un excellent candidat. L’écran n’est clairement pas bien optimisé pour la taille qu’il fait, mais cela reste un détail. Pour le reste, il est puissant, polyvalent, et conviendra aussi bien à une femme d’affaires pressée qu’à un père de famille. Les principaux défauts ne sont qu’anecdotiques, sauf le manque de certification IP qui inquiète un peu quand on voit toute la poussière qui rentre dans le téléphone par la caméra « aileron de requin ».

Borderless is awesome: fini l’impression paquet de chips à moitié rempli d’air. Et puis, on a clairement l’impression d’être dans Doctor Who lorsque le shark tiroir s’ouvre avec un bruit mécanique digne d’un livre de Philip K Dick quand on veut prendre un selfie. Priceless.