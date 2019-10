Où acheter les Apple AirPods Pro au meilleur prix ? Notre guide

Apple propose enfin une nouvelle version de ses AirPods, après une déclinaison à la recharge sans fil présentée en mars dernier. Les nouveaux AirPods Pro étaient très attendus, notamment pour l’arrivée de la réduction de bruit active que les nouveaux écouteurs sans fil proposent. Mais sans surprise, la firme de Cupertino a suffisamment attendu et travaillé sur ses nouveaux AirPods Pro pour offrir une dotation encore plus importante, afin d’améliorer sensiblement l’expérience d’écoute. La fiche technique est en effet plus complète, et les écouteurs sont plus sûrs, grâce à une nouvelle garantie face aux éclaboussures et à la sueur.

De sa nouvelle dotation, la majoration du prix des AirPods Pro n’est pas surprenante, mais se montre assez maîtrisée. Si vous voulez en savoir plus sur les différences principales entre les AirPods Pro et les AirPods classiques, nous vous proposons de lire notre comparatif prévu à cet effet. Dans cet article, nous reviendrons bien évidemment dessus. Mais nous vous proposerons avant tout un guide d’achat, afin de savoir où acheter les AirPods Pro au meilleur prix en 2019. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Pourquoi acheter les AirPods Pro d’Apple ?

Cela fera trois ans que les premiers AirPods sont sortis sur le marché. Force est de constater que les écouteurs sans fil d’Apple n’ont pas vieilli, et figurent toujours parmi les meilleurs produits du marché. Mais une grande partie des clients de la marque à la pomme commençaient à s’impatienter, alors qu’Apple ne proposait toujours pas de nouveaux modèles proposant une réduction de bruit plus importante.

Des AirPods avec réduction de bruit active

C’est pourquoi les nouveaux AirPods Pro ont fait leur début, en cet octobre 2019. Les écouteurs ont délaissé leur format hérité des « EarPods », pour de nouveaux embouts de type intra-auriculaire, utilisant trois tailles de silicone souple différentes pour correspondre le plus parfaitement avec vos oreilles. Le son est déjà meilleur, grâce à un isolement majoré. Mais Apple a souhaité se mettre à niveau face à ses concurrents tels que les Galaxy Buds, et propose une nouvelle technologie de réduction active du bruit extérieur.

Les nouveaux AirPods Pro « utilisent deux microphones : un microphone extérieur et un microphone intérieur, pour créer une suppression de bruit supérieure », expliquait Apple. En même temps que de diffuser la musique, les nouveaux écouteurs AirPods Pro d’Apple ajoutent des fréquences inverses à celles présentes à l’extérieur, afin d’en annuler leur bruit parasite. La sensation d’être coupé du reste est drastiquement améliorée face aux AirPods classiques. Pour la sécurité, Apple ajoute un mode « Transparence » afin de désactiver la fonctionnalité. Celle-ci sera très utile – pour ne pas dire indispensable – dans des situations où il se montre important de rester attentif sur l’environnement, comme lorsque vous marchez dans une zone urbaine avec de la circulation.

Outre la qualité sonore plus importante grâce à l’isolement du bruit extérieur, Apple indique que ses AirPods Pro seront encore meilleurs grâce à leurs composantes. Le haut-parleur est toujours une belle référence en matière de basse, et l’amplificateur propose une plage dynamique qui s’adapte à l’oreille de chacun, afin d’adapter au mieux la musique et lui donner un aspect le plus fidèle possible.

Enfin une garantie de résistance à l’eau

Autre avantage par rapport aux AirPods classiques : la résistance à l’eau. Auparavant, les écouteurs d’Apple ne proposaient aucune garantie permettant de savoir à quel point les écouteurs sont résistants aux éclaboussures ou à la sueur. Désormais, les AirPods Pro s’affichent avec la certification IPX4 (meilleure que les Galaxy Buds de Samsung, en IPX2). Cela veut dire que les AirPods Pro seront résistants aux éclaboussures (utile s’il pleut), mais également à la sueur, ce qui plaira aux sportifs utilisant les écouteurs pour pratiquer leur activité.

Une autonomie toujours maîtrisée

On pourrait penser que les nouveaux AirPods Pro et leur réduction active du bruit seraient plus énergivores, et qu’il faudrait recharger plus régulièrement le boîtier de recharge et de transport, du fait qu’il soit plus compact. Pourtant, l’autonomie annoncée par Apple et maîtrisée. En écoute de musique, ils tiendront simplement 30 minutes de moins que les AirPods classiques, à 4 heures et demie contre 5 heures. Mais il suffira de désactiver la fonctionnalité (se mettre en mode « Transparence »), pour retrouver une autonomie équivalente.

En cas d’appel téléphonique, les nouveaux AirPods Pro seront même plus performants que les AirPods classiques : jusqu’à 3 heures et demie de charge, contre 3 heures pour les AirPods classiques. Un très bon point pour choisir d’acheter les AirPods Pro, d’autant plus que le boîtier propose toujours plus de 24 heures d’autonomie, et une charge rapide permettant de récupérer une heure d’écoute en seulement 5 minutes de charge.

Où acheter les AirPods Pro au meilleur prix ?

Venons-en à la grille tarifaire de la nouvelle gamme d’AirPods proposée par Apple. Sans surprise, les nouveaux AirPods Pro figurent comme les modèles les plus premium, avec un prix de lancement fixé à 279 € pour le marché français. Cela correspond à un prix majoré de 100 euros par rapport aux AirPods classiques lancés en 2016, mais de « seulement » 50 euros par rapport aux AirPods 2, proposant un boîtier de recharge sans fil (compatible Qi). Il est logique de penser que les prix de ces nouveaux AirPods Pro sont très élevés, et c’est pourquoi nous vous proposons ce guide d’achat pour savoir où trouver les AirPods Pro au meilleur prix.

Difficile de savoir aujourd’hui si Apple déclinera ses nouveaux AirPods Pro dans une version légèrement moins chère, dotée d’un boîtier non compatible avec la recharge sans fil. Mais en vue de l’évolution des technologies vers le wireless, il ne serait pas surprenant qu’une seule et unique version de ces écouteurs soit finalement commercialisée.

Pour rappel, le tableau ci-dessus permet de découvrir en temps réels les meilleurs prix pour savoir où acheter les AirPods Pro pas cher et au meilleur prix. Nous actualisons de façon continuelle les prix proposés par les e-commerçants français, et ajouterons les bons plans de chacun, permettant de pouvoir acheter les AirPods Pro moins cher. D’ailleurs, le programme des promotions devrait être plutôt bien garni ces prochains mois. On pense notamment au Black Friday, qui devrait permettre d’abaisser les prix des écouteurs sans fil d’Apple. De la même manière, l’arrivée des AirPods Pro devrait permettre aux AirPods classiques de se montrer moins chers. Le moment de vous décider, entre les trois versions des AirPods d’Apple.