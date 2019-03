Où acheter les Huawei P30 et P30 Pro au meilleur prix ? Guide

Huawei a officialisé ses P30 et P30 Pro, ses deux nouveaux smartphones qui viennent compléter sa gamme existante. Ces deux nouveaux flagships mettent encore un peu plus l’accent sur la photo, et les caractéristiques techniques le positionnent comme la nouvelle référence Android du marché. Dès lors, où acheter les Huawei P30 et P30 Pro au meilleur prix en 2019 ? Voici notre guide complet pour connaître le marchand le moins cher.

Alors que Huawei a frappé un grand coup en dévoilant le Mate 20 Pro en fin d’année dernière, il remet le paquet à la fin du mois de mars en dévoilant ses nouveautés : le P30 et le P30 Pro. Ces 2 téléphones sont actuellement en pré-commande au moment de leur sortie, et ils pourront être achetés immédiatement une semaine après leur annonce, à partir du 4 avril 2019. Pendant cette période, les clients pourront bénéficier d’une enceinte Sonos One gratuite (sous forme d’offre de remboursement d’une valeur de 229€), ce qui est un argument très convaincant pour l’acheter pendant cette période.

Avant de regarder où acheter les P30 et P30 Pro de Huawei, voyons rapidement les caractéristiques techniques de ces deux nouveaux modèles. Le Mate 20 Pro était déjà une bombe de puissance avec un design particulièrement réussi. Avec les P30 et P30 Pro, Huawei marque encore un peu plus son avance technique avec même un quadruple capteur photo à l’arrière du P30 Pro mis au point avec son désormais fidèle partenaire Leica.

Que vous décidiez d’acheter le Huawei P30 ou le P30 Pro, vous aurez le droit dans tous les deux cas à une amélioration significative des performances des capteurs photos. Le P30 est doté d’un triple capteur de 40 Mpx, 16 Mpx (grand angle) et 8 Mpx (téléobjectif avec zoom x10) tandis que le P30 Pro est doté d’un quadruple capteur 40 Mpx, 20 Mpx (grand angle), 8 Mpx (téléobjectif avec zoom x10) et ToF (Time of Flight).

Ce dernier permet de modéliser les objets en 3D, et il s’avèrera très utile pour mieux distinguer les plans dans une photo, ou faire de la réalité augmentée. A noter que les deux téléphones Huawei P30 et P30 Pro sont équipés d’un capteur photo à l’avant de 32 Mpx qui permet aussi de faire office de capteur de reconnaissance faciale (en plus d’avoir un lecteur d’empreinte sous l’écran).

Pour faire tourner ces capteurs photos et avoir un excellent système de traitement des images, Huawei utilise encore et toujours sa dernière puce, la Kirin 980, pour faire tourner le téléphone. C’est aujourd’hui l’une des plus puissantes du marché, devant la A12 Bionic de chez Apple, ou la Snapdragon 845 chez Qualcomm. A noter que les P30 et P30 Pro tournent sous Android 9.0 Pie avec la dernière sur-couche du fabricant EMUI 9.1. Si vous êtes un amateur d’Android et que vous appréciez un design épuré et un téléphone puissant, c’est le moment de franchir le pas et d’acheter le Huawei P30 Pro, ou sa petite soeur, le P30.

Dernier argument fort de la part du chinois : si vous achetez un P30 ou P30 Pro, vous avez la certitude d’avoir un téléphone qui tient dans la durée. La batterie du P30 Pro est de 4 200 mAh et 3 650 mAh pour le P30. Les deux téléphones sont équipés de la recharge inversée, dite « reverse charge » en anglais (vous pouvez charger d’autres appareils sans fil en les posant sur le dos des smartphones) ainsi que la charge rapide SuperCharge 2.0. Bref, autant d’arguments que l’on ne retrouve pas forcément chez des concurrents comme Samsung ou Xiaomi, et qui font du P30 et P30 Pro un acteur de référence sur le marché.

Lors d’une conférence qui s’est tenue à Paris, Huawei a dévoilé les prix pour acheter les P30 et P30 Pro, ainsi que les différents modèles disponibles. Il faut savoir que les couleurs sont relativement homogènes entre les P30 et les P30 Pro : le noir, le bleu et le crystal seront les trois coloris disponibles en France dès la sortie du téléphone. Cependant, le modèle le plus puissant ne sera disponible qu’en noir.

Le Huawei P30, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, est disponible au prix de 799 euros. Le Huawei P30 Pro part au prix officiel de 999 euros pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Enfin, le Huawei P30 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage passe à 1 099 euros. Ci-dessous, vous trouverez le tableau avec le meilleur prix en temps réel pour chacun des modèles.

Chez tous les marchands où ils sont actuellement disponibles à l’achat, les Huawei P30 et P30 Pro viennent en pré-commande avec une enceinte Sonos One gratuite. Celle-ci a une valeur de 229€ en temps normal, ce qui en fait un argument très convaincant pour le commander avant le 4 avril 2019. La Sonos One est probablement l’une des meilleures enceintes aujourd’hui au niveau du son, et la compatibilité avec Alexa (et bientôt Google Assistant) lui donne un avantage sérieux. Cette offre pour l’achat d’un Huawei P30 ou P30 Pro est disponible chez la quasi totalité des marchands (du moins, tous ceux affichés dans le tableau ci-dessus), sous forme d’ODR.

Il faut aussi savoir que ce n’est pas parce que vous avez la possibilité d’acheter le P30 Pro ou le P30 de Huawei que vous aurez un espace de stockage limité. En effet, il y a un espace pour les micro-SD sur le P30, et un espace pour les cartes nano-SD (système propriétaire à Huawei) sur les P30 Pro qui permettent d’augmenter la capacité de stockage de 256 Go en cas de besoin. Avec une telle qualité de photo, avoir un espace suffisamment large est un argument important.

Entre le Huawei P30 et le P30 Pro, pour les modèles les plus proches, il y a une différence de 200 euros. Cette somme était quasiment la même entre le Mate 20 et le Mate 20 Pro au moment de leur sortie. Elle parait assez justifiée sur les modèles de la gamme P étant donné que le P30 Pro pousse encore un peu plus sur le capteur photo, sur la mémoire vive et sur l’autonomie du téléphone.

Si vous réfléchissez encore, n’hésitez pas à revenir pour voir où acheter les P30 et P30 Pro au meilleur prix grâce à ces tableaux comparatifs de prix, mis à jour en temps réel toutes les 30 minutes. Ils s’accompagnent tous d’une enceinte Sonos One.