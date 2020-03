Où acheter l’iPad Pro 2020 au meilleur prix ? Guide

Apple a officialisé son nouvel iPad Pro 2020. Deux ans après la précédente génération, le géant américain dévoile une nouvelle tablette plus rapide, plus puissante et avec un nouveau bloc de caméras à l’arrière. Si vous avez l’intention de vous munir d’une tablette, voici comment et où acheter un iPad Pro 2020 au meilleur prix – de préférence pas cher.

Ci-dessus, vous pouvez voir un tableau comparatif avec le meilleur prix pour l’iPad Pro 2020. Les différents marchands qui proposent cette nouvelle tablette tactile ne font que très peu de remises sur les produits Apple. Il ne faut donc pas s’attendre à voir beaucoup de réductions sur cette nouvelle génération d’iPad Pro.

L’iPad Pro 2020, une nouvelle référence

Avant de regarder le détail du meilleur prix pour l’iPad Pro, venons-en rapidement aux caractéristiques techniques. Alors qu’Apple a fait de réels efforts ces derniers mois sur ses iPhone (avec le 11 Pro) et sur ses MacBook Pro (avec le 16″), voilà que le géant américain annonce une nouvelle version de son iPad Pro. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il apporte de vraies améliorations par rapport au précédent modèle. On peut citer par exemple la nouvelle puce A12Z Bionic qui rendrait la tablette « plus rapide et plus puissante que bien des ordinateurs Windows ».

Pour continuer sur les nouveautés techniques, on peut citer le double capteur photo à l’arrière – avec un capteur grand angle (12 MPx) et un ultra-grand angle (10 MPx). Apple a également rajouté derrière son iPad Pro 2020 un scanner LiDAR qui permet de mesurer les distances grâce à la lumière. Son objectif est d’apporter une solution efficace aux applications de réalité augmentée. Reste à voir comment les développeurs parviendront à l’utiliser.

Si vous voulez acheter un iPad Pro 2020, il faut aussi savoir que le processeur graphique affiche 8 coeurs, qu’on retrouve une puce Neural Engine (IA), un port USB-C, quatre haut-parleurs (de qualité premium) et la compatibilité 4G LTE Advanced. On relève aussi l’arrivée du Wi-Fi 6, contre seulement le Wi-Fi 5 sur la précédente version de la tablette.

Au final, l’iPad Pro 2020 est probablement la tablette la plus puissante du marché, et son prix reste assez proche de celui du modèle précédent. Comme vous allez le voir dans notre comparatif de meilleurs prix de l’iPad Pro ci-dessous, Apple est resté raisonnable sur la tarification. C’est une stratégie similaire à celle que l’on a pu voir sur ses autres produits (smartphones et ordinateurs), à savoir que la nouvelle génération n’a pas vu une énième hausse de prix.

Où trouver l’iPad Pro 2020, et à quel prix ?

Si vous voulez acheter un iPad Pro au meilleur prix en 2020, il faudra vous décider entre plusieurs paramètres. Tout d’abord, le format. En effet, cette nouvelle tablette est disponible en version 11 ou 12,9 pouces – comme la précédente. Le prix est évidemment conditionné par la taille de ces iPad Pro. Ensuite, vous pouvez choisir entre deux coloris : gris sidéral et argent. Enfin, l’espace de stockage a également une influence sur le meilleur prix de l’iPad Pro 2020 : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou encore 1 To.

Le prix de base pour un iPad Pro 2020 au format 11 pouces avec 128 Go de stockage est de 899€. La version 12,9 pouces avec le même stockage est au prix de 1 119€. Il faut ensuite rajouter environ 200€ de plus sur chacune des tablettes pour obtenir le niveau supplémentaire de stockage. Ainsi, l’iPad Pro 11″ avec 256 Go de stockage est au prix de 1 009€.

Meilleur prix iPad Pro 11″ 128 Go :

Meilleur prix iPad Pro 12,9″ 128 Go :

Officiellement, vous pouvez acheter un iPad Pro 2020 à partir du 25 mars 2020. Comme toujours, il est disponible de manière quasiment instantanée sur tous les grands sites e-commerce actifs en France à l’instar des Amazon, Cdiscount ou Fnac et Darty. Apple n’est pas un amateur de remises, et il est certain que les iPad Pro 2020 resteront au prix d’origine pendant longtemps.

Si toutefois vous voyez une remise au moment d’acheter un iPad Pro 2020, c’est vraiment une opportunité qu’il ne faut pas rater. Sur les iPhone 11 et autres MacBook Pro 16″ qui sont sortis il y a déjà quelques mois, les réductions sont très rares. Soit vous achetez un iPad Pro 2020 au meilleur prix sans remise, soit il faudra savoir se montrer très patient.

A son lancement, il faudra surtout espérer pouvoir acheter l’iPad Pro 2020 sans avoir de délai de livraison. En effet, les modèles peuvent rapidement arriver à bout de stock, dès les premières heures. Cela concerne particulièrement les tablettes tactiles Apple avec le plus faible espace de stockage – qui sont aussi les moins chères – et qui sont vite prises d’assaut. Si l’iPad Pro de dernière génération vous intéresse, il faut vite saisir l’opportunité.