Où précommander l’iPhone 12 Pro Max au meilleur prix aujourd’hui ?

La précommande des iPhone 12 Pro Max s’ouvre aujourd’hui dès 14h00. Quelques semaines après les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, la marque américaine permet de précommander « le meilleur iPhone jamais créé par Apple ». Quant aux livraisons, elles débuteront le 13 novembre.

Pour éviter tout risque de rupture de stock sur les modèles les plus demandés, il faudra être rapide. Ci-dessous, les différents liens vers les marchands spécifiques. Tous vont probablement s’aligner sur les prix officiels communiqués par Apple au moment de la sortie. Pour les iPhone 12 / 12 Pro, seul RED by SFR avait dévoilé une remise de 30€ sur ces nouveaux modèles. Nul ne sait si le marchand en fera de même pour les iPhone 12 Pro Max en précommande.

Ci-dessus, les prix concernent la précommande d’un iPhone 12 Pro Max avec 128 Go de stockage. On notera que pour cette nouvelle édition, Apple a mis un terme au format 64 Go, que l’on retrouvait sur les iPhone de la génération précédente. Au niveau des prix, la version 128 Go débute à 1 259€. La version 256 Go sort à 1 379€ et le modèle en 512 Go est à 1 609€. Vous pouvez retrouver les meilleurs prix des iPhone 12 Pro Max 256 Go et 512 Go dans nos tableaux en fin d’article.

Pourquoi précommander un iPhone 12 Pro Max ?

Comme pour la génération précédente, les iPhone « Pro Max » et « Pro » sont assez proches. Dans le cas de l’iPhone 12 Pro Max en précommande, on retrouve un écran légèrement plus grand (6,7″ contre 6,1″ pour la version de base), ainsi qu’une offre photo légèrement améliorée.

Si le capteur principal et le module ultra-grand angle restent les mêmes entre les deux produits, c’est le capteur téléobjectif qui change. Ce dernier peut zoomer jusqu’à 5x avec un palier à 2,5x. On notera que les deux modèles viennent avec un capteur LiDAR qui permet de mieux gérer la profondeur. Au niveau de la vidéo, l’iPhone 12 Pro Max est tout simplement le meilleur smartphone du marché. Pour les photographes et vidéastes, ce téléphone sera un vrai régal.

Au niveau des caractéristiques de l’iPhone 12 Pro Max, on retrouve un boitier en verre avec un châssis en acier inoxydable. Les rebords plus tranchants ne vont pas sans rappeler le design de l’iPhone 4, qui reste toujours aussi réussi. Comme toujours, Apple conserve la petite encoche à l’avant qui cache le capteur selfie ainsi qu’un capteur de reconnaissance faciale. On notera qu’il utilise un Ceramic Shield pour offrir 4x plus de résistance à l’écran.

Pour la partie technique, le nouvel iPhone 12 Pro Max est compatible 5G (comme ses homologues de la génération 2020). C’est une vraie nouveauté pour les iPhone, eux qui se sont toujours contentés de la 4G. Si la 5G n’est pas encore disponible en France, elle devrait arriver encore à la fin de l’année. On devrait la voir se démocratiser dans les années à venir.

Comme toujours, l’iPhone 12 Pro Max est aussi le plus puissant de tous les smartphones. Apple a mis au point sa nouvelle puce A14 Bionic qui surpasse les processeurs de tous ses concurrents (y compris du dernier Qualcomm Snapdragon 865 Plus). Elle permet de faire tourner tous les jeux les plus gourmands, mais elle assure aussi un meilleur traitement des images. Passons maintenant à l’étape cruciale : où précommander l’iPhone 12 Pro Max au meilleur prix dès son lancement ?

Commander l’iPhone 12 Pro Max

Quel prix pour l’iPhone 12 Pro Max ?

Si vous voulez passer une précommande de l’iPhone 12 Pro Max, il y a plusieurs choses à choisir. Tout d’abord, le format de stockage : comme nous l’avons dit plus haut, il est disponible avec des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go. Ensuite, il faudra également choisir le coloris : ce nouvel iPhone 12 Pro Max est disponible en or, argent, bleu pacifique et graphite.

Au niveau des prix, les différents modèles de l’iPhone 12 Pro en précommande varient entre 1 259€ et 1 609€. Apple n’a pas fait bouger les tarifs par rapport à son modèle précédent. Seule petite différence, le chargeur n’est désormais plus intégré par défaut dans la boite. La marque se justifie par une démarche « éco-responsable » qui vise à éviter la multiplication des chargeurs chez soi.

Ci-dessous, vous avez le prix de la précommande des iPhone 12 Pro Max. Encore une fois, la quasi-totalité des marchands affichera les prix officiels Apple pour le lancement du produit. Il est d’ailleurs peu probable que ce prix évolue à la baisse (dans le cadre d’offres spéciales) dans les mois à venir. Les marchands n’ont en général pas le pouvoir de négocier avec Apple, ils n’ont pas le droit de faire de remise.

En optant pour une précommande d’un iPhone 12 Pro Max, vous bénéficierez de la garantie constructeur – quel que soit le marchand que vous prendrez. Vous êtes donc couvert par la marque sur une durée de deux ans. Si besoin, vous pouvez accéder à tout moment au Genius Bar dans les Apple Store pour obtenir de l’aide. Que vous le preniez sur Amazon, RED by SFR, Fnac ou Darty, les conditions sont strictement les mêmes.

Sachez par ailleurs que tous les marchands sont dans l’obligation de vous donner un minimum de période d’essai. Cdiscount, RED by SFR ou encore Fnac se limitent à 15 jours de « satisfait ou remboursé » après la livraison de votre précommande. Pendant cette période, vous pouvez retourner votre iPhone 12 Pro Max et obtenir un remboursement complet. Amazon va encore plus loin et vous permet de le retourner jusqu’au 31 janvier 2021. L’iPhone 12 mini est aussi disponible en précommande aujourd’hui.

Petit conseil si vous préparez votre précommande d’iPhone 12 Pro Max : soyez rapides si vous voulez un iPhone avec 128 Go de stockage. Les plus petits formats (qui sont aussi les moins chers) partent à toute vitesse. Sur l’iPhone 12 Pro, on a pu voir que le coloris bleu pacifique avait rapidement été en rupture de stock (avec des délais rallongés). Les versions avec 256 Go et 512 Go sont plus chères, mais elles peuvent partir très vite.