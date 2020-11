Précommande iPhone 12 mini : où acheter au meilleur prix ?

C’est lors de son Keynote d’octobre qu’Apple a levé le voile sur ses nouveaux iPhone 12. Dans la gamme, on retrouve quatre modèles : iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max – mais surtout cet iPhone 12 mini compact. Il se démarque de part sa taille réduite tout en ayant la même puissance que ses grands frères. On notera aussi que l’iPhone 12 mini est aussi le moins cher de la génération 2020.

Si vous êtes ici, c’est que vous avez envie de faire une précommande de l’iPhone 12 mini dès aujourd’hui. Notre guide vous permet de savoir chez quels marchands est disponible ce nouveau modèle, et surtout comment être certain de recevoir l’iPhone 12 mini dès le jour de sa sortie. Attention, le stock sera limité sur les déclinaisons populaires.

L’argument de vente n°1 de cet iPhone 12 mini, c’est qu’il est bien moins cher que les autres modèles : 809€ contre 909€ pour l’iPhone 12) et 1 159€ (ou plus) pour les iPhone 12 Pro.

Avec un marché qui a vu les smartphones s’agrandir d’année en année, cet iPhone 12 mini est un OVNI avec son « mini » écran de 5,4 pouces et son poids plume. L’iPhone 12 mini est le smartphone idéale pour les petites poches. Beaucoup de spécialistes jugent que cet iPhone sera l’un des plus populaires de la gamme 2020. Il faut donc être vif pour passer précommande de l’iPhone 12 mini, sans risquer de voir les modèles passer sous le nez.

iPhone 12 mini : Apple mise sur le format

Avec son prix public de 809€ en précommande, l’iPhone 12 mini est le plus accessible de cette dernière génération. Vendu 350€ moins cher que la version Pro et 100€ moins cher que l’iPhone 12, il n’a rien à leur envier au niveau des caractéristiques techniques et de la puissance. Si avoir un petit écran ne vous pose pas de problème, c’est un choix à considérer sérieusement.

Un petit nouveau dans la gamme

Alors que les iPhone 12 / 12 Pro nous ont convaincus lors de nos tests, l’iPhone 12 mini propose les mêmes caractéristiques dans un format plus compact.

Sur cette nouvelle génération, on retrouve le châssis en aluminium et une protection Ceramic Shield pour l’écran qui permet une plus grande résistance aux chocs et aux rayures. Pas de surprise sur les coloris avec les déclinaisons en rouge (qui tire vers le orange), bleu, blanc, noir et vert. Comme son grand frère, la dalle de l’iPhone 12 mini est une OLED (Super Retina XDR) dans une taille réduite de 5,4 pouces.

Une taille mini, un max de puissance

Pour sa gamme d’iPhone 2020 dont fait partie cet iPhone 12 mini en précommande, Apple a choisi d’utiliser la même technologie, à savoir la puce A14 Bionic. Cela permet d’avoir accès à un smartphone surpuissant, que ce soit un modèle à 809€ comme cet iPhone 12 mini ou un modèle à 1 259€ comme l’iPhone 12 Pro Max.

Cette nouvelle génération de puce permet aussi le support du réseau 5G. Dès l’arrivée des forfaits compatibles chez les opérateurs français, vous pourrez donc accéder à ce réseau ultra rapide, si vous avez acheté cet iPhone 12 mini.

Une caméra de poche

Alors que l’iPhone 11 était déjà bon en photo, cet iPhone 12 mini va encore plus loin. Apple couple l’utilisation de deux capteurs et son savoir-faire logiciel pour proposer des clichés et vidéos de grande qualité. Le capteur grand-angle ouvre f/1.6 et l’ultra grand-angle ouvre à f/2.4. Compatible Smart HDR 3, cet iPhone 12 mini peut filmer en 4K à 60 images par seconde.

Une chose qui ne change pas sur cet iPhone 12 mini, c’est la présence de l’encoche qui permet d’intégrer le capteur FaceID. Comme les autres modèles, la technologie MagSafe débarque aussi sur l’iPhone 12 mini et permet l’utilisation d’accessoires magnétiques pour la recharge.

Le son est toujours un point fort de l’iPhone et cet iPhone 12 mini est certifié IP68. Il est donc résistant à l’eau (jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes). Passons maintenant à l’essentiel pour cette précommande iPhone 12 mini, son prix.

Quel est le prix du nouvel iPhone 12 mini ?

Vous êtes là pour cela, passons maintenant au point clé : où acheter un iPhone 12 mini au meilleur prix pour sa sortie ? La précommande débute ce vendredi à 14h, et les premières livraisons débuteront le 13 novembre. Avec une sortie décalée, les commerçants ont pu organiser leurs stocks, mais les délais vont très vite augmenter. Si vous voulez acheter l’iPhone 12 mini et le recevoir le jour de la sortie, il faudra être vif.

Ci-dessous, le prix de précommande de l’iPhone 12 mini 64 Go :

Le meilleur prix pour l’iPhone 12 mini 64 Go est de 809,00 €. L’iPhone 12 mini est le moins cher des nouveaux iPhone présentés en octobre, c’est un succès attendu. Très vite, les délais de livraison peuvent se rallonger de plusieurs jours, il faut vite sécuriser sa précommande d’iPhone 12 mini pour ne pas trop attendre.

De son côté, le meilleur prix pour l’iPhone 12 mini 128 Go est de 859,00 €. Avec 50€ de plus et 64 Go de stockage, c’est notre modèle préféré d’iPhone 12 mini : le stockage vous permettra de profiter des photos et vidéos, sans vous ruiner.

La version 256 Go de l’iPhone 12 mini est vendue 979,00 €.

Comme nous sommes en phase de précommande de l’iPhone 12 mini, rares sont les réductions chez les marchands. Par ailleurs, du fait que de nombreux Apple Store sont fermés, mieux vaut le commander en ligne pour ne pas risquer de se retrouver sans rien. Nos tableaux sont actualisés toutes les 30 minutes : si une promotion est disponible sur l’iPhone 12 mini chez l’un des cybermarchands, vous le verrez.

