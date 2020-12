Où acheter le Macbook Pro M1 au meilleur prix ?

Révolution de cette fin d’année, le MacBook Pro M1 d’Apple est la nouvelle référence de la marque à la pomme. Et pour cause, le tout nouveau processeur M1 offre à cet ordinateur portable des capacités encore jamais vues sur un MacBook à ce prix. Toute la différence avec le MacBook Pro 13 pouces Intel se fait dans le processeur. M1 est en effet la première puce conçue par Apple, et cela change tout. Avant son arrivée, les MacBook, qu’ils soient Air ou Pro, étaient équipés d’un processeur Intel, donnant les performances que l’on connaît.

Mais avec le lancement en cette fin 2020, de la puce M1, Apple a mis la barre très (très) haut. En effet, les premiers tests de ce nouveau MacBook Pro M1 sont tout simplement surréalistes. L’ordinateur frappé de la pomme est plus rapide que tout le reste du catalogue d’Apple, à quelques exceptions près, et propose surtout un excellent rapport qualité prix. Seuls l’iMac et le Mac Pro arrivent à tenir tête au nouvel ordinateur portable d’Apple. Voici les meilleurs prix actuels de ce MacBook Pro M1 :

Dans le tableau ci-dessus sont rassemblées, en temps réel, les meilleurs tarif pour acheter le MacBook Pro M1. Nous avons fait le tour de tout le e-commerce français pour trouver ces offres et vous en faire profiter. Certains sites offrent des réductions de manière exceptionnelle, si tel est le cas, elles seront automatiquement mentionnées sur le tableau ci-dessus.

Pourquoi acheter un MacBook Pro M1 ?

Comme expliqué plus tôt, le MacBook Pro M1 se distingue largement du reste de la gamme par son processeur et sa puissance inégalée. Mais plus encore, ce nouveau MacBook Pro pourrait vous surprendre sur bien d’autres points. Tout d’abord son autonomie. Lors de sa présentation par les équipes d’Apple, ces dernières ont bien insisté sur la capacité du processeur M1 d’être plus performant, tout en étant moins gourmand en énergie, ce qui donne une bonne raison de l’acheter.

À titre de comparaison, un MacBook Pro Intel a une autonomie d’une dizaine d’heures en lecture vidéo ou navigation web. Des chiffres qui sont tout simplement doublés avec le nouveau MacBook Pro M1, ce dernier pouvant atteindre les 20 heures d’autonomie en lecture vidéo, et 17 en navigation web. Pourtant les deux ordinateurs utilisent la même batterie de 58 Wh, une nouvelle preuve de la révolution apportait par cette puce M1.

Et cette révolution, Apple y travaille depuis des années, depuis près d’une décennie. La marque à la pomme a, pas à pas, franchi les différents paliers qui l’empêchaient de produire ses propres processeurs pour les Mac. Après avoir introduit ses puces dans les iPhone, ce fut le tour des iPad, avec en aboutissement, l’iPad Pro qui se rapprochait de plus en plus des performances et des usages que l’on peut avoir avec un MacBook. Notamment avec l’arrivée du Magic Keyboard qui fait de l’iPad Pro, un MacBook bis. Mais avec ce nouveau processeur M1, Apple a réglé le conflit interne entre iPad Pro et MacBook, la différence de performance est redevenue abyssale, et les MacBook Pro ont retrouvé une place, pour les professionnels, dans la gamme d’Apple.

Le MacBook Pro M1 est donc une finalité pour Apple, la fin d’un cycle de près de dix ans de développement qui a permis à la marque à la pomme de renverser le monde des ordinateurs portables. Il est également le début d’un nouveau cycle, la première pierre de la transition d’Apple des processeurs Intel vers ses propres puces.

Pour le reste, le MacBook Pro M1 reste un MacBook Pro. Il garde son écran de 13 pouces, comme sur les anciens modèles de la marque. Même dimension, même poids, de l’extérieur rien ne peut différencier un MacBook Pro M1 de son prédécesseur sous Intel. La Touch Bar a elle aussi été reconduite par Apple, bien qu’elle ne soit pas l’outil le plus aimé des utilisateurs de MacBook Pro. Autre point commun entre les deux versions de MacBook, le déverrouillage avec Touch ID, avec la petite nuance que la version sous processeur Intel fonctionne avec la puce T2, qui souffre d’une faille irréparable. Ce n’est pas le cas sur le MacBook Pro M1, dont aucun problème de ce type n’a encore été rapporté.

Autre légère amélioration de ce nouveau MacBook Pro M1 c’est l’amélioration de la qualité vidéo. Les webcams des MacBook n’ont jamais été le point fort de ces ordinateurs, et si Apple a décidé de conserver le format 720 p, des améliorations software devraient permettre d’avoir une meilleure qualité vidéo. Passons maintenant au coeur de ce guide pour acheter le MacBook Pro M1 au meilleur prix, son tarif.

À quel prix acheter le MacBook Pro M1 ?

Du point de vue du prix, nous avons décidé de vous détailler ces derniers, selon leur évolution, en temps réel, dans ce tableau. Le prix de lancement est de 1449 € dans sa version 256 Go, la version 512 Go est elle à 1679 €. Mais certains sites peuvent occasionnellement afficher des promotions, cela sera alors indiqué dans ce tableau ci-dessous.

Meilleur prix du MacBook Pro M1 256 Go :

Meilleur prix du MacBook Pro M1 512 Go