Où acheter le Redmi Note 9S au meilleur prix ? Guide

La nouvelle gamme de Redmi 2020 s’accompagne d’une version à cheval entre le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro. Il s’agit du Redmi Note 9S, un smartphone qui cherche le meilleur compromis entre un prix très attractif et des équipements à la hauteur de sa génération. Au programme donc, la marque appartenant à Xiaomi a équipé son terminal d’un grand écran grand, qui plus est bord à bord, avec quatre capteurs photo ainsi qu’une batterie très imposante permettant de tenir deux jours complets.

Forcément, il n’est pas question de connectivité 5G pour la venue de ce nouveau Redmi Note 9S. Mais la marque a tout de même équipé son smartphone d’un processeur digne des meilleurs sur la partie gaming, et son rôle sera parfait pour l’utilisation de la plupart de ses clients. Mais alors, où acheter le Redmi Note 9S au meilleur prix en 2020 ? Le smartphone vient tout juste de sortir, mais déjà, des promotions permettent de trouver le Redmi Note 9S pas cher. Notre guide d’achat.

Dans le tableau comparateur pour le meilleur prix du Redmi Note 9S affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier Redmi Note 9S pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Redmi Note 9S pas cher. Dès lors, où acheter le Redmi Note 9S au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le smartphone.

Pourquoi acheter un Redmi Note 9S en 2020 ?

Cette année, les principales caractéristiques des smartphones haut de gamme se sont démocratisées sur des modèles plus accessibles, comme ici avec le Redmi Note 9S. Pour un prix de moins de 300 euros, il est possible de s’offrir un smartphone avec l’une des meilleures batteries et autonomies du marché, ainsi qu’un terminal avec un écran bord à bord. Pourquoi acheter un Redmi Note 9S en 2020 ? Voici quelques éléments de réponse.

Une batterie pour deux jours

D’abord, Redmi a mis le paquet en proposant l’un des smartphones les plus autonomes du moment. Sa batterie de 5020 mAh est aussi grosse que celle des derniers Samsung Galaxy S20 Ultra, tout en consommant bien moins d’énergie que ce smartphone premium sud-coréen. Le Redmi Note 9S est un parfait smarphone pas cher pour tenir deux jours avec une seule charge de façon très simple, sans limiter son utilisation du smartphone au quotidien. Il sera utile pour les personnes qui préfèrent avoir un smartphone autonome, et qui ne sont pas à la recherche d’avoir le parfait écran ou le parfait processeur.

Redmi accueille des volumes de ventes exceptionnels depuis quelque temps, alors que son positionnement tarifaire est parmi les plus compétitifs du marché. Avec Realme, l’un de ses principaux concurrents avec Samsung, le besoin de proposer des équipements à la hauteur malgré le prix est indéniable. C’est pourquoi Redmi propose – toujours sur la partie batterie – un chargeur ultra rapide de 18W, qui vous permettra donc de récupérer la totalité de votre charge en peu de temps. Sur cette partie, le Redmi Note 9S est excellent, et c’est un parfait argument d’achat en 2020.

Un processeur pour le gaming

Contrairement au Redmi Note 9 classique, le Redmi Note 9S partage le même processeur que le Redmi Note 9 Pro. Il s’agit du Qualcomm 720G, qui atteint des performances proches d’un Helio G90T de MediaTek, réputé pour son utilisation dans les jeux vidéo. Ainsi, le Redmi Note 9S est très bon dans ce domaine, ce qui fait de lui un smartphone parfaitement à la hauteur en suivant l’usage de son utilisateur. De toute façon, les attentes des acheteurs seront davantage tournées vers l’espace de stockage disponible dans le téléphone. Sur cette partie, la mémoire interne est disponible en version 64 ou 128 Go. Et il est possible de compléter cet espace par une carte microSD jusqu’à 512 Go.

Les avantages du Redmi Note 9S

Nous l’avons dit : le Redmi Note 9S est un compromis entre le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro. Mais son form factor est différent de base du smartphone : son écran mesure 6,67 pouces de diagonale. C’est presque aussi grand qu’un Galaxy S20 Ultra, et plus grand qu’un Realme 6. Notez que l’écran du Redmi Note 9S est bord à bord, tant il couvre 91 % de la face avant du smartphone. On note qu’il n’y a pas non plus d’encoche qui viendrait grignoter la partie haute de l’écran tant Redmi a intégré sa caméra selfie dans un petit poinçon situé au centre.

En parlant de capteurs photo, le Redmi Note 9S joue la carte d’un trio d’objectif principal, ultra grand-angle et macro. Un quatrième capteur est présent et permet de son côté d’épauler le mode portrait. Forcément, les photos ne sont pas au standard de la gamme des smartphones premium. Le capteur principal de 48 MP a tout de même droit à une aide sur la partie logiciel, qui propose par exemple un mode nuit qui vient un peu aider le smartphone à récupérer du détail dans les basses lumières. À l’avant, le capteur selfie est un capteur de 16 MP.

Où acheter le Redmi Note 9S, quel prix ?

Venons-en à notre guide d’achat Redmi Note 9S. Vous allez pouvoir découvrir ici quel est le meilleur prix pour le Redmi Note 9S pas cher.

Le Redmi Note 9S au meilleur prix

Redmi a annoncé son nouveau smartphone il y a plusieurs semaines, et commercialise ce dernier à partir du 11 mai 2020. Généralement, les smartphones Android voient leur prix baisser au fil des semaines suivant le début de leur commercialisation. Bonne nouvelle avec ce smartphone, le Redmi Note 9S est moins cher avant même sa sortie, alors que les campagnes de promotions et les bons plans ont déjà commencé chez les principaux e-commerçants. La raison ? Les enseignes savent que le smartphone va être populaire, et veulent attirer les clients.

Meilleur prix pour le Redmi Note 9S pas cher :

Le Redmi Note 9S est disponible à partir de 249 euros dans une configuration 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Les prix pourront rapidement approcher les 200 euros, ce qui fait du Redmi Note 9S l’un des meilleurs smartphones pas cher. D’ailleurs, si vous précommandez le smartphone du 7 au 11 mai, le site officiel de la marque offre un bracelet connecté Mi Band 4 en cadeau. Bref, pour acheter le Redmi Note 9S pas cher, pas besoin d’attendre : les offres de promotions et de bons plans foisonnent déjà.

Pour rappel, nous vous affichons dans le tableau comparatif ci-dessus les meilleurs prix Redmi Note 9S. Il s’agit d’un tableau affichant les prix en temps réel chez les principaux e-commerçants français. Chaque jour, des promotions peuvent apparaître pour acheter le Redmi Note 9S pas cher. De notre côté, nous mettrons à jour ce tableau de façon continue.