Où acheter les différentes éditions de The Last Of Us Part II sur PS4 ?

L’événement de la semaine, c’est la présentation de The Last Of Us Part II avec l’annonce de sa date de sortie (prévue pour le vendredi 21 février 2020) ainsi que l’annonce des nombreuses éditions du jeu ! Si pour le moment, seule l’édition simple est disponible en précommande en France, nous allons vous présenter en détail les cinq éditions et surveiller leur mise en vente qui ne devrait plus tarder.

Précommander The Last Of Us Part II – Édition Simple La première édition de The Last Of Us Part II est donc l’édition simple. Cette dernière sera donc proposée dans une fourchette de prix entre 49,99€ et 69,99€ (selon les revendeurs). Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’exemplaire du jeu

Des Bonus de Précommande In Game avec une Amelioration pour le pistolet d’Ellie et « Le Manuel d’Entrainement au Crafting » qui donnera accès dès le début du jeu a des schémas de craft.

Précommander The Last Of Us Part II – Édition Digitale Deluxe La seconde édition est l’édition Digitale Deluxe. Cette dernière est disponible uniquement en dématérialisée sur le PlayStation Store. Son prix devrait être de 69,99€ et elle contiendra : L’Edition « Standard » de The Last Of Us Part II

Un Thème Dynamique PS4

6 Avatars PSN

La bande-son du jeu

Précommander The Last Of Us Part II – Édition Spéciale La troisième version de The Last Of Us Part II est l’édition Spéciale. Cette dernière sera normalement proposée au prix de 89,99€. Elle devrait contenir : L’Edition « Standard » de The Last Of Us Part II

Un Steelbook

Un Mini ArtBook de 48 pages édités par Dark Horses

Précommander The Last Of Us Part II – Édition Collector La quatrième version de The Last Of Us Part II est l’édition Collector. Cette dernière sera normalement proposée au prix de 189,99€. Elle devrait contenir : L’Edition « Spécial » de The Last Of Us Part II

Une Statuette représentant Ellie jouant de la guitare de 12 pouces

Une Réplique du Bracelet d’Ellie grandeur nature

6 pins

5 Stickers

Une Litographie

Précommander The Last Of Us Part II – Édition Ellie La cinquième et dernière version de The Last Of Us Part II est l’édition Ellie. Pour le moment, cette version n’est pas encore confirmée pour la France. Si c’est le cas, cette version devrait être proposée entre 229,99€ et 249,99€. Pour ce prix-là, vous aurez droit à : L’Edition « Collector »

Une Réplique du Sac à Dos d’Ellie

Le Vinyle de l’OST

