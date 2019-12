Où acheter le MacBook Pro 16 pouces au meilleur prix ? Guide

Le MacBook Pro 15 pouces n’est plus en vente dans la gamme d’Apple, et il laisse désormais la place au MacBook Pro 16 pouces – qui améliore sensiblement les caractéristiques de l’ordinateur portable destiné aux professionnels. Si la communication sur le produit a été en grande partie tournée sur l’élargissement de son écran, l’équipe de développement en a aussi profité pour corriger quelques défauts de l’ancien produit, et améliorer les performances de la machine. Sa dotation est plus pertinente, et permet de bien différencier la version 13 pouces de cette nouvelle, lancée en novembre 2019.

Face à la concurrence, Apple a été obligé de revoir de fond en compte son produit. Force est de constater que malgré des différences discrètes, celles-ci améliorent sensiblement le MacBook Pro. De quoi repartir sur le bon pied en 2020, et rester parmi les leaders des ordinateurs destinés aux professionnels et créateurs. Dès lors, où acheter le MacBook Pro 16″ au meilleur prix en 2019 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Pourquoi acheter un MacBook Pro 16″ ?

L’écran évolue, et pas que sur sa taille

Apple a peut-être agrandi la taille de l’écran de son MacBook Pro, mais il a pris soin de ne pas en impacter son aspect compact – tout en offrant le meilleur prix pour un MacBook Pro 16 pouces. Pour pouvoir passer de 15 pouces à 16 pouces, la marque à la pomme a cherché à affiner les bordures de l’écran : celles-ci sont 25 % moins hautes et 34 % moins larges. Finalement, la taille de l’ordinateur n’a gonflé que de 5,2 millimètres en profondeur, et 8,6 millimètres en largeur. De quoi offrir un appareil sensiblement équivalent au précédent sur ses dimensions, tout en offrant un design plus sobre, avec son écran plus bord à bord.

Cet écran justement, n’évolue pas uniquement sur sa diagonale. Sa densité de pixels passe de 220 à 226 pixels par pouce, et offre une qualité d’image plus fidèle et profonde, grâce à un éclairage puissant (jusqu’à 500 cd/m2) et avec la technologie « True Tone », permettant d’adopter – au choix de l’utilisateur – la balance des blancs selon l’ambiance de la pièce. L’affichage s’optimise également au regard de la fiche technique : les dernières cartes graphiques d’AMD équipent le MacBook Pro 16 pouces, un vrai plus.

Un MacBook Pro plus rapide

Malheureusement pour Apple, Intel (son fournisseur de processeurs), n’a pas sorti de nouvelles puces destinées à des ordinateurs d’un tel niveau de puissance. Le MacBook Pro 16 pouces au meilleur prix propose donc toujours les mêmes Core i7 et Core i9 (dans ses deux versions), gravées en 14 nm. Mais pour compenser cette stagnation des performances sur le papier, Apple a optimisé ses éléments auxiliaires. Cela va de la mémoire flash, passant de 2 400 MHz à 2 666 MHz, mais aussi et surtout à un système de ventilation plus gros et performant, avec une augmentation de 28 % du flux d’air. C’est de ce dernier que l’on explique d’ailleurs l’épaisseur en hausse du MacBook Pro 16 pouces, bien que la différence ne soit pas choquante non plus, tout comme le bruit du dispositif, qui n’est pas alertant en vue du travail sur la géométrie des pales.

Grâce à ces deux éléments, la vitesse d’exécution sur certains logiciels pour professionnel est en hausse. On pense notamment aux créateurs sur Lightroom, qui pourront exporter des traitements de photos lourds 1,7 fois plus vite, mais aussi aux développeurs utilisant Xcode (1,8 fois plus vite), ainsi que les scientifiques et les chercheurs qui bénéficieront d’une simulation 2,1 fois plus rapide des systèmes dynamiques dans MATLAB. En reste que le nouveau MacBook Pro 16 pouces peut aller jusqu’à 64 Go de RAM, et propose une mémoire interne SSD de 512 Go à 2 To.

La plus grande des batteries dans un MacBook

Avant de s’intéresser au meilleur prix pour le MacBook Pro 16″, venons en tout d’abord à la batterie : nous pourrions promouvoir le chargeur de 96 W vendu avec le MacBook Pro 16 pouces. Sa puissance est effectivement conséquente. Mais pour être honnête, il n’en fallait pas moins pour alimenter la batterie de l’ordinateur. « La Federal Aviation Administration (qui réglemente les appareils électroniques dans les avions au départ ou à destination des États-Unis ndlr) impose une limite de 100 Wh sur les batteries, alors nous avons mis une batterie de 100 Wh dans le MacBook Pro 16″, avait expliqué avoir joie Apple, à nos confrères de MacGeneration. Cette capacité (qui est plus précisément de 99,8 Wh), est l’une – pour ne pas dire la – meilleure du marché. Elle offrira une journée d’autonomie très facilement. Apple reste le leader de l’autonomie sur ses MacBook Pro.

Apple a corrigé l’un des principaux défauts : le clavier

Terminons-en sur cette partie avant d’entamer la suivante sur le meilleur prix du MacBook Pro 16″ en évoquant le retour du clavier « papillion », laissant de côté la technologie en « ciseau ». Cette dernière a tout de même équipé trois générations des produits de la marque à la pomme, mais sa qualité était loin d’être au rendez-vous : sa fiabilité limitée a d’ailleurs conduit Apple a devoir procéder à des remplacements de clavier, et la marque ne pouvait pas se permettre d’afficher cette image sur son nouvel ordinateur décerné aux professionnels.

Le MacBook Pro 16 pouces embarque ainsi un clavier « papillon », qui est loin d’être dérangeant. D’autant plus qu’elles laissent toujours la place à la « Touch Bar », un écran horizontal placé sur le haut du clavier, permettant de proposer quelques raccourcis à chacun des logiciels en exécution. Petite particularité par rapport à d’habitude : Apple a laissé la touche « ESC » physique.

Où acheter le MacBook Pro 16 pouces, quel prix ?

En vue de sa grille tarifaire, Apple n’a pas choisi d’augmenter le meilleur prix de son MacBook Pro 16″ vis-à-vis de la précédente version. Un bon point, en vue de l’amélioration des équipements. Pour le MacBook Pro 16″ 2019, le prix de lancement est de 2 699 euros. A ce prix-là, la dotation est déjà très attractive, avec un processeur Intel Core i7 2,6 GHz, un stockage de 512 Go et une mémoire vive de 16 Go.