Où acheter une Microsoft Surface Pro 7 au meilleur prix ?

Microsoft est venu avec une vraie proposition dans un secteur peu exploité par le reste du marché : celui de l’ordinateur hybride. La nouvelle Microsoft Surface Pro 7 s’inscrit clairement dans cette lignée, et elle a un énorme potentiel auprès d’une catégorie de personnes qui veulent bénéficier des avantages d’une tablette avec la puissance d’un ordinateur. Cependant, une question persiste, où acheter la Surface Pro 7 au meilleur prix en 2019, et pas cher ?

Meilleur prix Surface Pro 7 (i3, 4 Go RAM, 128 Go)

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans le tableau comparatif avec le meilleur prix de la Surface Pro 7 de Microsoft, 128 Go, i3 et avec 4 Go de RAM, la tablette hybride se positionne avec son modèle par défaut au même prix qu’un ordinateur classique (voire un peu en dessous), en adoptant des caractéristiques proches de la tablette de son rival qu’est l’iPad Pro. L’objectif avec ce produit électronique atypique est d’offrir la possibilité aux utilisateurs de profiter des caractéristiques d’une tablette tout en ayant son ordinateur sur soi, ce qui permet une utilisation professionnelle comme un utilisation personnelle.

Un compromis parfait entre une tablette et un PC

Si vous décidez d’acheter une Microsoft Surface Pro 7 au meilleur prix et pas cher, il n’y a que la tablette tactile qui est incluse dans l’offre en question, pour s’offrir les accessoires il faudra un supplément. Par exemple il est possible de choisir un stylet, une souris ou un clavier moyennant un supplément afin d’obtenir l’attirail complet pour transformer cette table en un ordinateur. Dans certains cas, les marchands proposent des packs avec tous les accessoires réunis, ce qui permet de faire une petite économie sur le meilleur prix de la Surface Pro 7.

La Surface Pro 7 ne pèse que 775 grammes pour les premières versions de la nouvelle tablette (i3, i5), 790g pour la version i7, avec un écran tactile de 12,3 pouces, et elle offre une autonomie de 10,5 heures. Parmi les autres points importants, il faut souligner que l’écran est bien évidemment tactile, qu’il cache une webcam (à l’avant et à l’arrière) et qu’il est possible de rajouter une carte mémoire pour augmenter l’espace de stockage par défaut sur l’appareil. Autant d’arguments mis en avant qui devraient finalement vous conforter dans l’idée d’acheter une Surface Pro 7 au meilleur prix cette année.

Comme vous pouvez le voir dans notre guide des meilleurs prix pour acheter une Surface Pro 7 pas cher, il y a aussi différentes configurations pour cette tablette hybride qui font que les tarifs peuvent sensiblement varier. En l’occurrence, on peut citer le stockage (128 Go ou 256 Go), la mémoire vive (4 Go, 8 Go ou 16 Go de RAM) ou encore le processeur (i3, i5 ou i7) qui influent plus sur le prix final affiché chez les différents revendeurs.

Dans tous les cas, la Microsoft Surface Pro que vous allez acheter au meilleur prix s’appuie sur le système d’exploitation de la firme, Windows 10, pour tourner. Cette outil permet de facilement utiliser tous les services de base que l’on aurait sur un ordinateur classique, avec la même interface que celle que l’on peut avoir sur un ordinateur équipé de Windows. Pour ceux qui veulent donc s’éloigner peu à peu d’un ordinateur pour migrer vers une tablette plus professionnelle, la Microsoft Surface Pro est donc un achat à réaliser.

Où acheter la Surface Pro 7, quid du prix ?

La configuration de ce modèle la plus populaire n’est autre que la Microsoft Surface Pro 7 avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM ainsi qu’un stockage en SSD de 128 Go. C’est non seulement la tablette la plus accessible de sa génération, mais c’est aussi un bon compromis pour ceux qui veulent utiliser leur tablette comme un ordinateur avec les outils bureautiques classiques (comme le pack Microsoft Office). Pour une telle tablette Microsoft Surface Pro 7, il faut compter un prix de 1069€ par défaut pour 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. La Surface Pro avec un processeur i3, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage est au prix de 919€.

Ci-dessous, vous trouverez le meilleur prix pour une Surface Pro 7 de Microsoft, selon les caractéristiques techniques que vous avez choisi. Si vous avez l’intention d’utiliser des outils plus puissants (comme des logiciels de la suite Adobe) sur votre tablette hybride, nous ne pouvons que vous conseiller de partir sur une mémoire vive plus puissante (16 Go de RAM) et sur le dernier processeur i7. Pour ceux qui veulent stocker de gros fichiers, vous pouvez acheter la version de la Microsoft Surface Pro avec 256 Go de stockage et la possibilité de rajouter du stockage.

Meilleur prix Microsoft Surface Pro 7 (core i3, RAM 4 Go, 128 Go)

Meilleur prix Microsoft Surface Pro 7 (core i5, RAM 8 Go, 128 Go)

Meilleur prix Microsoft Surface Pro 6 (core i7, RAM 16 Go, 256 Go)

Comme vous pouvez le voir dans ces 3 tableaux comparatifs de meilleur prix pour la Surface Pro 7 du géant Microsoft, il n’y a pour le moment quasiment aucune promotion : c’est normal puisque le produit vient de sortir, et qu’il est déjà très populaire sans aucune remise. Dans un premier temps, si c’est le produit que vous cherchiez, nous vous conseillons vivement de l’acheter maintenant avant qu’il n’y ait un risque de rupture de stock.

Ici, les meilleurs prix pour cette Microsoft Surface Pro 7 sont mis à jour en temps, ce qui vous permet d’avoir un bon aperçu de toutes les offres en cours chez les grands marchands actifs dans l’Hexagone. Malheureusement, du fait que sa sortie ait eu lieu assez proche de la fin d’année, on ne devrait logiquement pas voir de réduction lors d’un Black Friday ou encore des fêtes de Noël. Si toutefois vous en voyiez, dépêchez-vous de sauter sur l’occasion avant qu’il ne soit trop tard.