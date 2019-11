Où acheter la Nvidia Shield TV au meilleur prix ? Notre guide

Elle connaît une popularité croissante, alors que le marché français n’avait pas vraiment pris l’habitude de remplacer la box de son opérateur par une box multimédia à part entière. La Nvidia Shield, qui s’est déclinée en 2019 avec une version classique et une version Pro, se présente aujourd’hui comme l’une des solutions les plus complètes du marché. Avec sa compatibilité 4K HDR, la Nvidia Shield excelle également avec la puissance de son processeur. Jeu vidéo, télévision, streaming ou encore internet, la box multimédia tournant sous Android TV a de quoi plaire.

Pour maintenir son avance face à la concurrence, le spécialiste en carte graphique Nvidia a mis à jour sa Shield TV à la fin du mois d’octobre. Dès lors, où peut-on acheter la Nvidia Shield pas cher, et surtout au meilleur prix cette année ? Réponse dans les tableaux comparatifs des box ci-dessous.

Au fil du temps, les prix pourront certainement être amenés à baisser grâce à des promotions effectuées par les vendeurs, permettant de trouver la nouvelle Nvidia Shield 2019 pas cher et au meilleur prix.

Pourquoi acheter la Nvidia Shield TV ?

Pour revoir la copie de sa box, Nvidia a décidé de proposer deux versions : la Shield TV et la Shield TV Pro. Esthétiquement, c’est la version la moins chère qui possède le plus de différences avec la précédente. Sa forme cylindrique très compacte permet de l’installer de la façon la plus discrète avec votre télévision. De son côté, la Nvidia Shield TV Pro reprend le design classique déjà présent en 2017, emportant des dimensions plus importantes.

Le constructeur et spécialiste de carte graphique avait sorti sa première Shield il y a six ans. À l’époque, le produit était surtout décerné au gaming. Depuis, les choses ont changé avec l’essor de la Smart TV. La Nvidia Shield TV est une box multimédia bonne à tout faire, et remplace de façon écrasante les box d’opérateurs (trop lentes et limitées), concurrence les consoles de jeu et se place comme une très sérieuse alternative à l’Apple TV.

Nvidia Shield TV 2019 : quels changements ?

Deux ans après la dernière Nvidia Shield, la firme de Santa Clara en Californie a mis à niveau ses deux produits. Force est de constater que quelques modifications permettront au boîtier d’être encore plus performant. Premièrement, le processeur est maintenant un Tegra x1+, autrement dit, une version 25 % plus puissante que le Tegra x1, utilisé également dans la Nintendo Switch.

Cette amélioration permettra de mieux accompagner les contenus en 4K, que ce soit en termes de fluidité, mais également de compatibilité. En effet, Nvidia a ajouté une dose d’intelligence artificielle à son boîtier, en proposant, sur trois niveaux, de pouvoir gérer le suréchantillonnage, lorsque le flux vidéo n’est pas disponible à l’origine dans sa résolution maximale. La qualité vidéo est donc au rendez-vous, mais Nvidia n’oublie pas l’audio. Comme sur la version 2017, les flux Dolby Atmos et DTS-X sont compatibles, si votre matériel le permet de son côté.

Sur le chapitre hardware, la nouvelle box de Nvidia revoit aussi sa télécommande. Adieu la batterie rechargeable, place à des piles AAA. Sur son interface, les boutons physiques sont légèrement revus et simplifiés. Mention spéciale aux utilisateurs Netflix, qui ne pourront pas trouver d’excuse pour arriver à ouvrir leur plateforme de streaming favorite.

Il ne reste qu’un seul point assez limite encore : le stockage interne de la box. Pour pouvoir télécharger des programmes, il faudra compter sur les 8 Go disponibles. Mais c’est sur ce point que Nvidia donne raison de vivre à sa version « Pro ». Elle offre 16 Go, une RAM passant de 2 à 3 Go, mais également des ports USB. La version classique ne propose que d’insérer une micro-SD.

Nvidia Shield TV : la plus complète du marché

On le dit et le répète, mais la box multimédia proposée par Nvidia est de loin la plus complète disponible actuellement sur le marché. Elle ne permet pas d’accéder au riche catalogue d’iTunes très bien pensé, il est vrai, mais se montre certainement comme la plus complète pour jouer à des jeux vidéo (compatible GeForce Now, Play Store ou encore Steam Link), regarder des films et séries en 4K HDR, mais également accéder au web et utiliser Google Assistant (et bientôt Alexa).

Comme vous l’aurez compris avec la télécommande, Netflix est bien évidemment accessible depuis la Nvidia Shield TV. Mais en procédant à une petite manipulation (switcher en mode US), il sera également possible pour vous de retrouver votre abonnement à Amazon Vidéo.

Venons-en à la grille tarifaire des nouvelles box multimédia Nvidia Sheild TV 2019. Les deux versions possèdent une différence de 60 euros entre leurs prix respectifs de lancement. La Nvidia Sheild TV est disponible au prix de 159 €, moins chère que la version Nvidia Sheild TV Pro, disponible au prix de 219 €. Ces prix sont sensiblement proches de ceux exercés par Apple.

Pour rappel, le tableau ci-dessus permet de découvrir en temps réels les meilleurs prix pour savoir où acheter la Nvidia Sheild pas cher et au meilleur prix. Nous actualisons de façon continuelle les prix proposés par les e-commerçants français, et ajouterons les bons plans de chacun, permettant de pouvoir acheter la Nvidia Sheild moins cher. D'ailleurs, le programme des promotions devrait être plutôt bien garni ces prochains jours. On pense notamment au Black Friday, qui devrait permettre d'abaisser les prix des versions de la box multimédia de Nvidia.