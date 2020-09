Où acheter le Poco X3 NFC au meilleur prix ? Suivez le guide

Ça y est ! Poco vient de dévoiler son nouveau smartphone. Il s’agit du Poco X3 NFC, qui embarque « exactement ce dont vous avez besoin » comme le rappelle son fabricant. Celui-ci sort quelques mois après le Poco F2 Pro, et en a sous le capot avec des composants performants et un design particulièrement réussi.

Comme vous pouvez le voir dans notre tableau comparatif des meilleurs prix du Poco X3 NFC ci-dessus, il est facile de trouver où acheter ses déclinaisons pas cher. En effet, on compte deux modèles pour le moment, le premier avec 64 Go de stockage quand le second propose le double, soit 128 Go de mémoire. Mais ce ne sont pas là ses seuls atouts !

Les bonnes raisons d’acheter un Poco X3 NFC

En effet, en cherchant où acheter le Poco X3 NFC pas cher, on s’aperçoit vite que son meilleur prix détonne avec une fiche technique des plus honorables. Ce tarif nous montre une fois de plus à quel point les fabricants chinois savent rivaliser d’ingéniosité quand il s’agit de nous proposer des mobiles avec excellent rapport qualité/prix.

On peut même dire que le Poco X3 NFC est le symbole du smartphone pas cher, car on retrouve où acheter l’appareil sur les sites e-commerce, le rendant ainsi accessible à tous les internautes. Nous avons notamment remarqué trois points positifs de taille qui tranchent avec son meilleur prix : suivez le guide.

Taillé pour les jeux vidéo ET pas cher

On pourrait se dire que le meilleur prix du Poco X3 NFC s’explique par un processeur peu rapide. Mais pourtant, à l’intérieur, on retrouve un SoC Snapdragon 732G avec cœur Kryo 470 capable d’atteindre une cadence de 2,3 GHz : un excellent score pour un mobile pas cher. À ceci sont couplés 6 Go de mémoire vive, qui devraient garantir la fluidité à vos sessions gaming. Car oui, à ce niveau, on peut considérer le Poco X3 NFC comme un portable suffisamment robuste pour venir faire de l’ombre aux meilleures alternatives du marché telles que le OnePlus Nord, lui aussi issu de Chine.

L’autonomie, elle aussi, est excellente avec le Poco X3 NFC qui table sur une batterie de plus de 5 000 mAh d’autonomie. La chaleur est aussi très bien dissipée que vous soyez sur une partie de Fortnite ou de PUBG, grâce à un circuit de refroidissement intelligent. Où acheter un Poco X3 NFC pas cher aurait pu rimer à devoir chercher son meilleur prix pendant longtemps, et pourtant ! Il semble que le constructeur ait réussi à nous proposer ici une véritable machine sans pour autant faire l’impasse sur la puissance.

C’est le photophone au meilleur prix

La plupart du temps, on trouve où acheter des téléphones pas chers dans des boutiques proposant des produits avec de piètres talents de photographes. Souvent, ils n’ont soit pas assez de capteurs, soit des définitions trop pauvres en mégapixels. L’autre astuce, c’est de ne pas travailler sur le traitement de l’image, et d’obtenir alors des rendus peu concluants. Avec le Poco X3 NFC, c’est l’inverse, et au meilleur prix qui plus est. En effet, celui-ci compte sur quatre objectifs au dos, dont un de 64 MPx avec en plus de l’intelligence artificielle pour piloter le tout.

Celui-ci est un ultra grand-angle de 119 degrés. Il sera votre meilleur allié pour capturer des cathédrales ou des gratte-ciel pendant les vacances. Autre avantage : c’est le sous-traitant japonais Sony qui a conçu cette lentille. Le prestataire étant aussi réputé pour être à la barre des iPhone, on se demande comment Poco a pu trouver où acheter un tel atout pas cher. Ajoutez à ceci un téléobjectif pour la macro, et le Poco X3 NFC vous accompagnera aussi pour les plans de près. À l’avant, ce sont même 20 MPx qui sont proposés. Une telle résolution garantit forcément des selfies à partager sans retouche sur les réseaux sociaux, au meilleur prix.

Son écran n’a rien à envier aux plus grands

Passons maintenant à notre dernier coup de cœur pour ce Poco X3 NFC pas cher : son écran. Pour commencer, il faut savoir qu’il mesure 6,67 pouces, ce qui est assez rare pour un smartphone au meilleur prix. On peut donc le ranger dans la section phablet. En tant qu’utilisateur, cela signifie que vous n’aurez pas besoin de chercher où acheter une tablette à côté si vous prévoyez un voyage en avion. En effet, sans compter l’endurance de l’appareil, le Poco X3 NFC vous offrira un affichage bien plus large qu’un smartphone compact. Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ : au plaisir.

Avec seulement une résolution Full HD+ (on parle ici de 2400 x 1080 en termes de chiffres), le Poco X3 NFC propose une dalle correcte. Non, ce qui impressionne comparé à son meilleur prix pas cher, c’est en fait son taux d’échantillonnage de 240 Hz avec moitié moins en fréquence de rafraîchissement. Imaginez donc comment Forza Street ou le simple défilement de votre feed Twitter en sera plus fluide. Certes, le grand public ne fera probablement pas la différence avec un smartphone pas cher sans cette qualité. Mais pour les exigeants, c’est un sérieux avantage.

Quel est le meilleur prix du Poco X3 NFC ?

Pour terminer notre sélection des meilleures boutiques où acheter le Poco X3 NFC pas cher, il est maintenant temps de conclure avec notre avis. Vous l’aurez compris : ce smartphone est probablement le meilleur prix pour un appareil avec de telles performances. L’écran de grande taille est tout aussi véloce, et même la partie photo est réussie avec tout de même quatre capteurs différents, ce qui ne laisse aucun doute sur le statut de flagship killer de ce mobile. Nous ne saurions donc que vous le conseiller si vous recherchez un smartphone pas cher pour le jeu vidéo, ou si vous avez prévu de rester loin de chez vous grâce à une excellente autonomie. Voici les prix pour la version la moins chère avec 64 Go de stockage :

Le meilleur prix actuel du Poco X3 NFC est ainsi de 199,00 €. Pour trouver où acheter le smartphone, vous pouvez retrouver tous ses tarifs chez les différents revendeurs, que nous avons recensés dans le tableau comparatif ci-dessous. Nous le mettons à jour régulièrement en fonction des bons plans les plus intéressants où l’appareil n’est pas cher. Jugez vous-même pour l’édition 128 Go :

