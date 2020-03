Selon une étude de l’UFC-Que choisir*, un consommateur français dépense en moyenne 326 euros par an pour l’achat de son smartphone. Un budget bien loin des modèles très haut de gamme vendus plus de 1000 euros. Certains constructeurs ont bien compris que la majeure partie des utilisateurs recherchaient avant tout un bon rapport qualité-prix. En 2019, les modèles de smartphones à moins de 300 euros se sont multipliés grâce, notamment, aux stratégies agressives des constructeurs chinois.

Xiaomi figure parmi les marques les plus prolifiques (vous le comprendrez en suivant ce guide) mais certains concurrents parviennent à tirer leur épingle du jeu. Dans l’océan de modèles disponibles, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Pour vous aider à choisir, nous avons donc sélectionné les meilleurs smartphones à moins de 300 euros. Tous les modèles de ce guide ont été testés par la rédaction.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : le meilleur rapport techno-prix

La fiche technique du Redmi Note 8 Pro de Xiaomi nous a impressionnés dès son annonce officielle. Processeur Helio G90T de Mediatek orienté gaming, système de refroidissement LiquiCool, batterie de 4500 mAh, quadruple capteur photo : ses caractéristiques en font le meilleur rapport performances prix de sa catégorie des smartphones à moins de 300 euros.

À l’utilisation, le Redmi Note 8 Pro ne déçoit pas. Ses excellentes performance permettent de jouer aux licences les plus exigeantes avec beaucoup de fluidité et sans surchauffe. Son écran IPS LCD de 6,53 pouces avec définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) ne gâchent pas notre plaisir. Quant à l’autonomie, elle peut aisément atteindre deux jours. Xiaomi se paie même le luxe de fournir un chargeur rapide de 18 W dans la boîte.

Si son smartphone est orienté gaming, il n’en demeure pas moins un bon photophone. Le constructeur mise sur un quadruple capteur de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels très efficace dans de bonnes conditions de lumière. S’il présente quelques défauts de nuit ou avec le mode HDR, il se rattrape avec sa polyvalence. Ultra grand-angle, portrait, macro : la multiplicité des modes de prise de vue vous permettra de stimuler votre créativité.

Commercialisé aux alentours de 250 euros (avec des promotions autour des 230 euros), le Redmi Note 8 Pro est sans conteste le meilleur smartphone à moins de 300 euros en 2020.

Samsung Galaxy A51 : un monde en équilibre

Surpris par l’assaut des constructeurs chinois sur l’entrée et le milieu de gamme, Samsung a entièrement revu sa gamme Galaxy A en 2019, avec succès. Le constructeur coréen a remis le couvert en 2020 avec le Galaxy A51, proposé à 379 euros à sa sortie. Quelques semaines plus tard, le voilà disponible à 299 euros chez la plupart des grands distributeurs. À ce tarif, difficile de trouver un modèle aussi équilibré.

Outre son design compact et résolument haut de gamme, le A51 brille par la qualité de son écran Super AMOLED (6,5 pouces Full HD+). Sous le capot, le processeur Exynos 9611 et les 4 Go de RAM assurent en toutes circonstances. Surtout, l’expérience logicielle proposée par One UI se révèle excellente. Parmi ses autres points forts, on notera l’intégration du jack 3,5 mm, de l’USB-C ou encore d’un slot microSD permettant d’étendre le stockage jusqu’à 512 Go.

Enfin, la batterie de 4000 mAh offre une autonomie d’une journée et demie en utilisation intensive. La recharge rapide 15 W se montre elle aussi efficace (1h30 pour une charge complète).

Côté photo, le Galaxy A51 brille par sa polyvalence. Son quadruple module 48 + 12 + 5 + 5 MP ainsi que l’intégration d’un ultra grand-angle, d’un objectif macro, et d’un objectif chargé de la profondeur de champ permettent de diversifier les prises de vue. Pour ne rien gâcher, la qualité photo est bien au rendez-vous.

Xiaomi Mi 9 Lite : aux bornes des limites

Le Mi 9 Lite de Xiaomi aurait pu rafler la première place des meilleurs smartphones à moins de 300€ à son frère, si son prix était un peu plus contenu. Commercialisé entre 280 et 300 euros, il présente les mêmes qualités que le Redmi Note 8 Pro, avec quelques améliorations.

Plus puissant grâce à la puce Snapdragon 710 et 6 Go de RAM, il brille aussi par son design en verre résolument haut de gamme. Parmi ses points forts, on soulignera son excellente autonomie (environ deux jours pour une utilisation courante) et sa polyvalence dans tous les domaines.

Côté photo, il embarque un triple capteur dont un principal de 48 mégapixels. Un ultra grand-angle et un capteur de profondeur complètent le module. À l’avant, le capteur frontal de 32 mégapixels promet des selfies de qualité.

Le Mi 9 Lite se distingue surtout de son frère grâce à sa technologie d’écran. Équipé d’une dalle Super AMOLED de 6,39 pouces avec définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) il promet une expérience multimédia de qualité pour un smartphone à ce prix. Enfin, notons que Xiaomi a intégré un capteur d’empreintes sous la dalle de l’écran, chose plutôt rare sur un modèle à ce prix.

Honor 9X : l’écran avant tout

Honor a conçu son Honor 9X autour de l’écran. La marque souhaitait proposer une dalle sans encoche ni poinçon, comme certains modèles haut de gamme de 2019. Mission accomplie ! L’écran IPS LCD de 6,59 pouces s’intègre parfaitement dans le design (une fois encore) très séduisant du 9X. Pour camoufler son capteur frontal, Honor a opté pour un module rétractable positionné à gauche de la bordure supérieure.

La qualité de l’écran n’est pas le seul atout du Honor 9X. Sa puce Kirin 710F (conçue pour le gaming) assure des performances plus que correctes et permet de jouer aux jeux les plus exigeants sans encombre. La batterie de 4000 mAh se révèle suffisante pour assurer une autonomie acceptable : comptez environ une journée et demie. C’est moins bien que le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi, mais cela reste très bon pour un smartphone à ce prix.

Enfin, Honor ne néglige pas la photo et intègre un triple capteur de 16 + 8 + 2 mégapixels. Comme le Xiaomi Mi 9 Lite, il intègre un objectif ultra grand-angle et une panoplie de modes de prises de vue lui conférant une grande polyvalence. Proposé aux alentours de 249 euros, le Honor 9X s’impose comme une alternative sérieuse aux modèles de Xiaomi. Petit plus : son interface EMUI (basée sur Android 9.0 Pie) est (pour le moment) plus mature.

Xiaomi Mi A3 : Android à l’état pur

Après un Mi A2 séduisant, Xiaomi est revenu en 2019 un Mi A3 largement revu. Plus puissant grâce à son processeur Snapdragon 665, plus stable en jeu grâce à la puce graphique Adreno 610, le Mi A3 gagne également en autonomie (près de deux jours) grâce à une batterie bien plus imposante (4030 mAh contre 3000 mAh pour le Mi A2).

On notera également une belle montée en gamme au niveau de l’écran puisque le Mi A3 adopte une dalle AMOLED, un vrai point fort pour son tarif. Néanmoins, vous devrez vous contenter d’une définition HD+ (1560 x 720 pixels).

L’intérêt du Xiaomi Mi A3 réside dans son logiciel. Contrairement aux autres produits de la marque, il n’embarque pas MIUI mais Android One. Ce label permet à des smartphones aux fiches techniques modestes de profiter d’une expérience fluide et rapide.

Cerise sur le gâteau, les smartphones estampillés Android One reçoivent les mises à jour majeures de l’OS pendant deux ans et les mises à jour de sécurité pendant trois ans. Un atout non négligeable sur des modèles abordables, souvent abandonnés par les constructeurs. Proposé aux alentours de 210 euros, le Mi A3 est le produit idéal pour les budgets inférieurs à 300€ souhaitant profiter d’Android dans sa version la plus pure.

Voilà, vous connaissez désormais les meilleurs smartphones à moins de 300 euros, selon notre modeste expérience. Bien évidemment, ce guide sera mis à jour régulièrement avec les modèles plus récents. Alors, quel smartphone vous séduit le plus ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.

*https://www.quechoisir.org/actualite-vous-et-votre-smartphone-infographie-les-usages-et-les-equipements-evoluent-n54269/