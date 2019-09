Après un Redmi Note 7 qui offrait le meilleur rapport qualité-prix du marché, Xiaomi revient avec son Redmi Note 8 Pro, qui s’annonce comme un best-seller. Disponible en France dès le 27 septembre chez les marchands, il devrait vite truster les plus hautes marches du podium des smartphones vendus. Voici notre guide pour savoir où acheter le Redmi Note 8 Pro pas cher et au meilleur prix pour sa sortie.

Comme vous pouvez le voir dans notre tableau des meilleurs prix pour le Redmi Note 8 Pro ci-dessus, certains marchands français on déjà le produit en stock, avec un prix public fixé à 249,90 euros. Les remises arriveront probablement très rapidement, mais un tel smartphone à un si bas prix est déjà une excellente affaire !

Redmi Note 8 Pro un smartphone pas cher, mais très puissant

Xiaomi a créé plusieurs gammes pour satisfaire les différents types d’utilisateurs. Malgré tout, les prix proposés sont vraiment tirés au maximum pour satisfaire les clients, et c’est le cas de ce Redmi Note 8 Pro.

Si vous choisissez d’acheter le Redmi Note 8 Pro, vous n’aurez pas le SoC le plus puissant du marché, mais il reste un smartphone très véloce grâce à sa nouvelle puce Helio G90T, plus puissante que le Snapdragon 710, le processeur star du milieu de gamme. À moins de 250€, vous bénéficiez d’un excellent rapport qualité-prix avec ce Redmi Note 8 Pro, qui est vendu en trois coloris : Perle Blanche, Forêt verte et Minéral gris.

Il est par ailleurs intéressant de noter que, malgré des performances bien supérieures, le Redmi Note 8 Pro reste dans une gamme de prix proche du Redmi Note 7 (249€ vs 229€). Mais aujourd’hui le prix de ce dernier à baisser, il reste très intéressant d’acheter un Redmi Note 7. Pour vous aider avant de savoir où acheter le Redmi Note 8 Pro au meilleur prix, voici les nouveautés importantes.

Le design du Redmi Note 8 Pro reste assez proche du précédent en s’améliorant. On retrouve un écran LCD de 6,53″ qui propose un ratio de plus de 91% grâce à son encoche en forme de goutte d’eau fine. Le capteur selfie progresse avec 20 Mpx.

C’est à l’arrière qu’on a le plus gros changement avec un quadruple capteur photo, contre un double sur le précédent. La combinaison est intéressante, avec un capteur principal de 64 Mpx, un grand-angle (120°) de 8 Mpx, un capteur ultra macro de 2 cm (2Mpx) et un capteur de profondeur, pour aider le mode portrait. Ce Redmi Note 8 Pro au meilleur prix est donc très intéressant au niveau photo. Le capteur d’empreinte est situé sous le triple module vertical.

Comme nous le disions en début d’article pour acheter le Redmi Note 8 Pro au meilleur, prix, le SoC n’est plus un Snapdragon 660, mais un Helio G90T, qui s’annonce plus performant que le milieu de gamme chez Qualcomm, ce qui peut être une excellente chose. On retrouve aussi un port jack, et la recharge par USB-C.

Le gros point fort de ce Redmi Note 8 Pro est l’autonomie, avec une batterie de 4 500 mAh ce qui est impressionnant à ce prix là, et elle peut durer jusqu’à plusieurs jours en cas d’utilisation limitée du smartphone. Le Redmi Note 8 Pro est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18W, le chargeur étant fourni dans la boîte. C’est le cas des iPhone 11, vendus 809€, mais sans chargeur fourni dans la boîte…

Enfin, dans le nouveau Redmi Note 8 Pro que vous pouvez acheter dès maintenant chez plusieurs marchands français, le système d’exploitation n’est autre que le dernier MIUI 10 qui s’appuie sur le dernier système d’exploitation Android 9.0 Pie. Enfin, pour savoir où acheter le Redmi Note 8 Pro, il vous faut connaître les différents types de modèles disponibles et les différents marchands qui commercialisent ce produit. Passons désormais au meilleur prix du Redmi Note 8 Pro pas cher selon les marchands actifs en France.

Acheter le Redmi Note 8 Pro

Où acheter un Redmi Note 8 Pro pas cher, et son prix ?

Entre le moment où il a été dévoilé et mis en vente publiquement en Chine et le moment où il a été annoncé en France, il aura fallu attendre plus d’un mois et demi. La date de sortie de ce Redmi Note 8 Pro est donc fixé au 27 septembre pour la France.

Avant de se poser la question d’où acheter le Redmi Note 8 Pro au meilleur prix, il faut savoir qu’il existe deux modèles disponibles sur le marché français. La version la plus entrée de gamme du Redmi Note 8 Pro s’accompagne de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour un prix officiel de 249,90€. Le second modèle du Redmi Note Pro a 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour un prix de 279,90€.

Dans tous les cas, il est possible de rajouter jusqu’à 256 Go de stockage supplémentaire sur le téléphone via une carte microSD à insérer sur le côté de l’appareil.

Meilleur prix Redmi Note 8 Pro 64 Go :

Pour vous aider à savoir où acheter le Redmi Note 8 Pro au meilleur prix, vous trouverez ci-dessus un tableau qui affiche en direct tous les tarifs disponibles chez les plus grands marchands français. Avec un prix aussi faible et ses très belles caractéristiques, le Redmi Note 8 Pro n’est pas cher et beaucoup moins soumis à des remises que les autres smartphones dernier cri sous Android qui se livrent une bataille sans précédent sur les tarifs. On peut toutefois en trouver quelques-unes ponctuellement, qui permettent d’économiser encore plus sur ce nouveau smartphone. Si vous hésitez entre les deux, vous pouvez retrouver notre comparatif Redmi Note 7 vs Redmi Note 8 Pro.

Et vous, avez-vous prévu d’acheter un Redmi Note 8 Pro ?