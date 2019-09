Où acheter le Samsung Galaxy A50 au meilleur prix ?

C’est lors du Mobile World Congress qui s’est tenu en 2019 à Barcelone que Samsung a officialisé le Galaxy A50, le premier smartphone de cette gamme que l’on peut retrouver sur le marché français. Celui-ci permet au géant coréen de se positionner sur le créneau du milieu de gamme avec un téléphone qui représente un très bon compromis. Ci-dessous, voici où acheter un Galaxy A50 au meilleur prix en 2019.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans le tableau comparatif de meilleur prix pour le Galaxy A50 de Samsung, le milieu de gamme du fabricant coréen bénéficie déjà de quelques très belles remises chez certains marchands qui rendent son rapport qualité prix encore plus convaincant. Alors que celui-ci se positionne dans le Top 3 des ventes de smartphones sur Amazon, il faut être vif pour obtenir la meilleure réduction.

Le Galaxy A50, meilleur rapport qualité prix ?

Si vous trouvez la dernière génération des Samsung Galaxy S10 et Note 10 (quelle que soit la déclinaison) trop chère, Samsung se positionne aussi sur des créneaux différents : entre le Galaxy A10 qui est sur le marché entrée de gamme ou le Galaxy A50 qui est sur le milieu de gamme, il y a beaucoup à faire. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si le coréen n’est autre que le plus grand fabricant de smartphones du monde. Pourquoi acheter un Galaxy A50, et surtout à quel prix ?

Samsung est le grand spécialiste mondial des écrans, et même sur un milieu de gamme, il sait offrir une expérience de qualité. Si vous achetez un Galaxy A50, vous vous rendrez vite compte que l’écran Super AMOLED de 6,4 pouces offre un grand confort malgré un prix qui reste très raisonnable. Le design est finalement assez simple, l’encoche située sur la partie haute de l’écran est discrète, et seule l’espace inutilisé en bas de l’écran peut surprendre un peu.

Parmi les arguments qui permettent d’offrir un Samsung Galaxy A50 au meilleur prix, on peut souligner un très bon triple capteur photo à l’arrière (25 MPx, 8 MPx et 5 MPx) qui permet de réaliser des clichés en ultra grand-angle. Si la qualité n’est pas à la hauteur d’un S10, on peut cependant le comprendre en raison du prix bien plus abordable pour ce smartphone. Le coréen a également décidé de cacher le lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour sécuriser l’authentification lors du déverrouillage du téléphone.

Avant de vous montrer où acheter un Galaxy A50 au meilleur prix, il est important de souligner que l’appareil est aussi assez robuste au niveau de la performance. Il est équipé d’une puce Exynos 9610 mise au point par Samsung lui-même, de 4 Go de RAM ainsi que d’une batterie de 4 000 mAh. Cela lui permet de tenir plus longtemps que la nouvelle gamme premium des S10 / Note 10, avec plus d’une journée et demie d’autonomie en utilisation régulière.

Dernier point technique, le Galaxy A50 de Samsung bénéficie de la surcouche Samsung OneUI, qui est elle-même basée sur Android 9.0. Si tout le monde n’est pas convaincu par ce design et cette organisation, il faut quand même reconnaître le mérite de Samsung d’avoir réussi à créer une interface efficace qui permet de facilement retrouver ses applications.

Où acheter le Galaxy A50, quid du prix ?

Comme nous le disions plus haut, le Samsung Galaxy A50 qui a été présenté en 2019 est le premier de cette gamme à arriver sur le marché français. Il se positionne comme un concurrent très sérieux sur ce créneau pourtant déjà assez encombré. On ne peut pas le nier, ce Galaxy A50 offre un très bon rapport qualité prix, ce qui est d’autant plus vrai quand on peut profiter d’une belle réduction.

En l’occurrence, le Samsung Galaxy A50 est à un prix officiel de 349€ dans sa version 128 Go. Le coréen ne propose qu’une seule capacité de stockage, mais il est possible de rajouter de l’espace grâce à une carte microSD que l’on peut insérer dans le téléphone. Cela permet donc de profiter pleinement de son appareil photo en stockant un maximum de clichés sur son smartphone.

Meilleur prix Samsung Galaxy A50 128 Go :

Le tableau des meilleurs prix pour acheter le Galaxy A50 est mis à jour en temps réel, vous pouvez donc retrouver ici les meilleures offres en cours. Attention, si vous trouvez une remise supérieure à 20% chez un marchand, il vaut mieux s’activer de la saisir. En effet, cela reste un smartphone de dernière génération, et Samsung n’a pas l’intention de casser les prix sur ce téléphone qui se positionne parmi les meilleures ventes du marché.