Où acheter le Samsung Galaxy A51 au meilleur prix ? Guide

Pour éviter l’avalanche de nouveautés de début d’année, Samsung a décidé de présenter les remplaçants des Galaxy A50 et A70 au mois de décembre dernier. L’occasion de prendre de l’avance, et poursuivre le succès de sa gamme de smartphones plus accessibles, comparativement aux Note 10 et S10. Finalement, les appareils débutent leur commercialisation en cette fin janvier, et la proposition du Galaxy A51 (de son nouveau nom) a de quoi se présenter comme une réelle alternative aux smartphones à plus de 500 euros, et leurs caractéristiques premium. En vue de sa fiche technique justement, on imagine bien que le smartphone continuera à être un vrai best-seller. L’occasion de refaire le point sur ce smartphone, au commencement de sa carrière.

Le Galaxy A51 est une évolution du A50, et force est de constater qu’il s’améliore sur plusieurs points, en profitant de la démocratisation des équipements premium, auparavant réservés à des smartphones beaucoup plus chers. Samsung n’a pas choisi d’y intégrer un processeur Snapdragon, mais sa puce Exynos fait maison est elle aussi améliorée. Dès lors, où acheter le Samsung Galaxy A51 au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Dans le tableau comparateur de meilleurs prix affichés ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs prix pour acheter le dernier Galaxy A51 moins cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Samsung Galaxy A51. Comme d’habitude, les prix du produit sont amenés à baisser, comme ce fut le cas sur le Galaxy A50. D’ailleurs, notre tableau dynamique prend en compte les bons plans et les rabais proposés par les enseignes, l’occasion de payer encore moins cher.

Pourquoi acheter un Samsung Galaxy A51 en 2020 ?

Un écran de 6,5 pouces sans encoche

Avant de s’intéresser à sa partie technique et sa dotation d’équipements, parlons du nouvel écran du Samsung Galaxy A51. C’est la première chose que l’on peut constater sur le téléphone : Samsung a pris la décision d’intégrer une dalle perforée pour y laisser passer la caméra selfie. Autrement dit, il n’y a plus d’encoche, et l’écran de 6,5 pouces et désormais entièrement borderless. Pour une sensation de qualité encore plus forte, la technologie LED est présente, et l’affichage propose une résolution de 1080×2040 pixels, avec 405 ppp.

À moins de 400 euros, ne comptez pas trouver une face arrière en verre. Le Galaxy A51 conserve sa dorsale en plastique, qui n’est bien évidemment pas la plus qualitative. Néanmoins, elle permet de maîtriser le poids du smartphone, à 172 grammes. Rappelons d’ailleurs que la concurrence placée sur le segment supérieur ne fait pas forcément mieux : la gamme Pixel de Google, malgré son excellent appareil photo, continue d’être proposée en plastique. En main, le smartphone reste tout à fait qualitatif. Il est disponible en blanc, en noir ainsi qu’en bleu dit « prismatique ».

Une meilleure dotation

En 2020, la technologie se démocratise. On voit arriver des équipements auparavant réservés aux smartphones premium, sur des produits bien plus accessibles. Le Galaxy A51 profite de cette dynamique, et Samsung a clairement souhaité écraser la concurrence, avec une fiche technique venant distinguer le smartphone des autres alternatives.

À commencer par sa technologie de déverrouillage. Samsung a intégré le capteur d’empreinte digitale directement sous l’écran du Galaxy A51. Pour les moins initiés à cette technologie, il suffira simplement de poser son doigt dans la zone de l’écran où se présente le capteur (au milieu en bas), pour ainsi déverrouiller son smartphone. Il s’agira de la meilleure façon de le protéger, car bien qu’il existe un mode de déverrouillage facial, ce dernier n’est qu’une technologie 2D n’épargnant pas de potentielles erreurs.

L’amélioration prend aussi forme dans le coeur de l’appareil. L’Exynos 9610 laisse la place à l’Exynos 9611, la mémoire vive est proposée en 4 ou 6 Go selon la version achetée, et l’espace de stockage débute à 64 Go. D’ailleurs, sur la partie stockage, le smartphone laisse une vraie liberté au client, à savoir de payer un peu plus cher pour obtenir 128 Go, ou alors de choisir d’y insérer une carte microSD, qui permet d’augmenter l’espace jusqu’à 512 Go.

Quatre capteurs photo

Le chapitre de la photographie serait à intégrer dans celui de la dotation de l’appareil. Mais nous souhaitons voir plus en détail cette partie, pour vous présenter les nouveautés apportées. Pour le coup, elles sont nombreuses, avec 4 capteurs photo placés sur la face arrière du smartphone. Il s’agit d’un vrai bond en avant pour les smartphones à moins de 400 euros : l’offre de Samsung permet de s’accaparer d’un terminal qui propose un capteur ultra grand-angle, ainsi qu’un capteur macro. La dotation est la suivante :

capteur principal de 48 MP

capteur ultra grand-angle de 12 MP

capteur macro de 5 MP

capteur de proximité (mode portrait) de 2 MP

Il est donc déjà loin le temps où les smartphones ne proposaient qu’un seul capteur. Certains regretteront que Samsung ne propose pas d’objectif longue focale pour pouvoir disposer d’un zoom, mais le Galaxy A51 est l’un des smartphones les moins chers à proposer un capteur ultra grand-angle. De plus, sur la face avant, la caméra selfie intégrée dans un poinçon propose une résolution de 22 mégapixels.

Où acheter le Samsung Galaxy A51, quel prix le moins cher ?

Rentrons désormais dans le vif du sujet, et comparons les différents sites français pour trouver le meilleur prix pour le Samsung Galaxy A51 de 2020. Comme à notre habitude, nous vous proposons un tableau récapitulatif des meilleurs prix, en actualisant en direct les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants.

Meilleur prix pour le Samsung Galaxy A51 :

En suivant la présentation du smartphone au mois de décembre dernier, Samsung a confirmé la commercialisation de son Galaxy A51 pour la fin du mois de janvier 2020 en France. L’une des questions qui restaient en suspens concernait le prix de l’appareil. Il faut dire qu’avec ses nouveaux équipements, le Galaxy A51 avait des chances de voir son prix augmenter. Samsung a effectivement revu à la hausse son ticket d’entrée, mais la différence n’est qu’un détail : au lieu de 350 euros neuf, Galaxy A51 est affiché au prix de 379 euros.

Cela dit, comme avec le Galaxy A50, le nouveau téléphone pas cher de Samsung va vite se rendre plus accessible, et gommer sa petite majoration. En effet, plus le temps passe, plus le prix des appareils de Samsung ont une tendance dégressive importante. Vous pourrez le constater dans le tableau comparatif, mais l’un des e-commerçants recensés propose déjà un petit rabais de 10 euros. Le Galaxy A51 est dans tous les cas moins cher que le Galaxy A71, qui a plus du mal à justifier son prix majoré. En tout cas, Samsung devrait signer pour une nouvelle année de succès avec son smartphone, et faire à nouveau sa place sur le segment de marché.