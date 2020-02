Où acheter le Samsung Galaxy Z Flip au meilleur prix ? Guide

Pour son événement « Unpacked » 2020, Samsung se tourne définitivement vers la 5G. Ses trois nouvelles versions du Galaxy S20 (dont la spectaculaire déclinaison S20 Ultra) mettent le cap vers la compatibilité 5G, et devance ainsi Apple et sa génération d’iPhone 11. Mais comme l’année dernière, Samsung a profité de son événement de février pour présenter une autre nouveauté. Le Galaxy Z Flip est un smartphone pliable reprenant le même dispositif que les téléphones à clapet, et change ainsi de logique par rapport au précédent Galaxy Fold.

S’il s’agissait d’une innovation l’année dernière, la présentation du Galaxy Z Flip se veut plus sérieuse et apte à la commercialisation. Cette année, le Galaxy Z Flip se présente comme un produit à part entière dans la gamme de Samsung. Son prix est ainsi moins cher, et malgré son look différent, il reprend des caractéristiques similaires à celles proposées par Samsung sur ses appareils haut de gamme. Le smartphone est désormais disponible à la commande. Dès lors, où acheter le Samsung Galaxy Z Flip au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Dans le tableau comparateur de meilleurs prix affichés ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs prix pour acheter le dernier Galaxy Z Flip moins cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le Samsung Galaxy Z Flip pas cher.

Habituellement chez Samsung, les prix des smartphones baissent au fil des mois suivant leur sortie. Est-ce que cela sera le cas sur le Galaxy Z Flip ? Naturellement, une baisse considérable n’est pas à imaginer. Mais il se pourrait que des bons plans et des rabais soient proposés par la suite, l’occasion de payer moins cher. Avec notre article guide d’achat, vous pourrez trouver l’ensemble de ces tarifs moins chers.

Pourquoi acheter un Samsung Galaxy Z Flip ?

La maturité du smartphone pliable en 2020

En écartant la critique de nos propos, nous pourrions dire que Samsung vient de passer l’étape du brouillon pour dévoiler un smartphone pliable terminé, intéressant, et d’ores et déjà prêt à être commercialisé. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant que la firme sud-coréenne ait décidé de mettre en vente son nouveau smartphone pliable trois jours seulement après sa présentation à San Francisco : Samsung veut rassurer, et son nouveau Galaxy Z Flip est rassurant.

Sur sa partie design et écran justement, le nouveau dispositif au format clapet paraît peut-être plus utile. Le Galaxy Fold avait cet avantage de proposer un écran de 7,3 pouces qui permettait un usage proche de celui d’une tablette, mais les 6,7 pouces du nouveau Galaxy Z Flip ne sont pas déclassés non plus. Son format est plus compact dans une poche, plus pratique une fois déplié dans la main, et sera certainement plus populaire du fait qu’il reprend le form factor d’un smartphone classique une fois déplié.

Samsung a travaillé l’écran du Galaxy Z Flip, et ce dernier sera bien plus résistant que celui du Galaxy Fold. La raison ? Bien que le Galaxy Z Flip est moins cher, le traitement de son écran en verre sera plus solide que celui en plastique de son prédécesseur, qui fut d’ailleurs parmi les raisons principales du retard de commercialisation. Samsung insiste d’ailleurs sur cet aspect : le Galaxy Z Flip est le premier smartphone pliable à écran en verre.

Cet écran en question propose une résolution de 1080 x 2636, soit une densité de pixel supérieur au Galaxy Fold : 425 contre 362 ppp. Il s’agit toujours d’un écran AMOLED, et son ratio représente 82,2 % de la face avant, une fois le smartphone déplié. Il permettra donc de regarder des contenus vidéo avec un écran de taille consécutive, mais aussi de faire du multitâche, en divisant l’écran en deux parties.

Les performances d’un appareil haut de gamme

Le Galaxy Z Flip se veut différent, et plaira à ceux qui souhaitent s’offrir un smartphone original, tout en ne négligeant pas la qualité et la solidité. À l’intérieur du smartphone, on retrouve des caractéristiques semblables à celles proposées sur les appareils haut de gamme de la marque, telles que celles partagées par le Galaxy Note 10.

Le Galaxy Z Flip fonctionne avec un processeur Snapdragon 855+ gravé en 7 nm, la puce la plus puissance sortie en 2019. Ses performances sont couplées à une mémoire vive de 8 Go, et l’appareil fonctionne sous Android 10. Sur la partie stockage, l’aspect pliable n’épargne en rien les capacités de l’appareil. On retrouve ainsi un espace de 256 Go, permettant ainsi au smartphone pliable de concurrencer l’ensemble des smartphones haut de gamme du marché, tout en affichant un form factor différent.

Batterie et appareil photo

Comparé au Galaxy Fold, le Galaxy Z Flip est bien plus compact une fois plié. Samsung n’a pas fait le choix de proposer à nouveau un écran secondaire, placé sur la face avant du smartphone lorsqu’il est plié. S’il pouvait s’avérer pratique, son absence offre la possibilité de ranger plus facilement le smartphone. Par ailleurs, cela n’a pas eu trop de répercussions sur la batterie du terminal. Elle est affichée à 3 300 mAh, et pourra être rechargée avec un chargeur ultra-rapide de 15 W, mais également avec la recharge sans fil par induction.

Même chose sur la partie photo : Samsung propose un niveau d’équipement à la hauteur, en reprenant son objectif principal de 12 MP ouvrant à f/1.8, ainsi que son ultra grand-angle de 12 MP de 12 mm d’un champ de vision de 123°. Dommage de ne pas retrouver de zoom, mais on préférera certainement le choix de Samsung à intégrer un capteur ultra grand-angle, devenu à la mode sur les smartphones, et indispensable en vue du prix du smartphone.

Où acheter le Samsung Galaxy Z Flip, quel prix le moins cher ?

Venons-en à la partie la plus importante de cet article : où acheter le Galaxy Z Flip au meilleur prix ? Face au Galaxy Fold et ses plus de 2 000 euros, le Galaxy Z Flip est pas cher. Son prix dans sa version unique à 256 Go de stockage est de 1 509 €. Le petit avantage qui fera plaisir aux clients du smartphone sera ce partenariat encore Samsung et Youtube, qui propose ainsi un abonnement gratuit à Youtube Premium si vous achetez le smartphone pliable.

Meilleur prix pour le Galaxy Z Flip :

Comme à notre habitude, voici un tableau comparatif des meilleurs prix, en actualisant en direct les potentiels bons plans proposés par les e-commerçants. Notons que le smartphone est disponible à partir du 14 février 2020, soit seulement trois jours après la conférence de Samsung « Unpacked ». Au fil des mois, les prix affichés sont amenés à baisser, permettant de s’offrir un Galaxy Z Flip moins cher. En tout cas, le tableau disponible ci-dessus prend en compte l’ensemble des bons plans et la baisse des prix progressive du Galaxy Z Flip.