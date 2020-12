Où acheter un AirPods Max au meilleur prix en 2020 ?

Apple conclut l’année 2020 par l’annonce d’un tout nouveau produit dans sa gamme : le AirPods Max. La quatrième venue parmi ses accessoires audio, après les AirPods, les AirPods 2 et les AirPods Pro, ne concerne plus des écouteurs, mais bien un casque audio. Apple signe son meilleur produit pour écouter de la musique avec un format de casque circum-aural, venant épouser le contour des oreilles.

La marque à la pomme aura attendu un an après la sortie de ses AirPods Pro pour mettre au point sa technologie de réduction de bruit active sur un casque. Son lancement fut planifié pour le 15 décembre, encore dans les temps pour les fêtes, avec tout le meilleur que peut offrir Apple dans un produit. Pour les amoureux de la marque qui avaient dû passer leur chemin sur les intra-auriculaires l’année dernière, ou pour les audiophiles, le AirPods Max est fait pour vous. Un produit parfait pour commencer 2021.

Le AirPods Max est tel un ovni entre deux marchés : celui des casques premium grand public et des casques studio, dépassant généralement les 1000 euros. Pour se trouver une place, Apple a fait ce qu’il savait faire de mieux : du Apple. Le moindre détail du produit a été pensé pour l’expérience du client. En plus de la qualité sonore comme vous allez pouvoir le voir dans notre guide d’achat AirPods Max, le soin a été pris du côté du toucher, au sens large.

Pourquoi acheter un AirPods Max en 2020 ?

Apple ne propose plus les casques Beats sur son site. Durant ses récents keynote et depuis la présentation de l’iPhone 12, des nouveaux iPad et Mac M1, l’Apple Store ne propose plus d’acheter des casques audio. La place a été faite à ce nouveau AirPods Max, le digne héritié.

La meilleure réduction de bruit chez Apple

Nous pourrions presque la placer en numéro 1 face à la concurrence. La réduction de bruit active du nouveau AirPods Max est bien plus poussée que sur les écouteurs. Pas moins de huit micros par oreillette ont été ajoutés pour enregistrer le son environnant et diffuser des fréquences contraires à votre oreille.

Parmi eux, six sont orientés vers l’extérieur et les deux autres vers l’intérieur, afin de corriger les sons résiduels. Ajoutez à cela le format du casque circum-auriculaire et Apple propose là un casque qui vous coupera carrément de votre voix si le mode réduction de bruit est activé.

Comme toujours chez Apple, trois modes de fonctionnement sont proposés. En plus de la réduction de bruit, vous aurez droit au mode « Transparence », qui permet à l’inverse d’utiliser les micros pour rendre compte des bruits au alentours directement dans les haut-parleurs.

Le mode est très utile pour ne pas devoir enlever le casque si l’on doit écouter quelque chose ou si l’on souhaite rester attentif au trafic par exemple. Le troisième mode désactive quant à lui ces micros et le casque devient un modèle classique avec les simples coussinets d’oreillette en guise de réduction de bruit.

L’immersion, le maître-mot

Forcément, l’audio n’a pas été laissé pour compte et Apple n’a pas à faiblir des décennies d’expérience de ses concurrents. Au contraire même. Le AirPods Max est aussi bien conçu dans ses haut-parleurs que dans le traitement informatique de l’audio.

Pour commencer, chaque oreillette comprend un driver de 40 mm, la base du haut-parleur pour pouvoir proposer une gamme dynamique diffusant de façon la plus fidèle possible chaque note sur toutes les fréquences. Les basses sont bien plus présentes que sur des écouteurs, et Apple arrive à travailler aussi bien dans les hautes fréquences sans aucune distorsion, quel que soit le volume du son.

C’est là que le traitement numérique prend tout son sens et où Apple fait le plein de technologies pour apporter la meilleure immersion possible. À savoir que l’on retrouve un égaliseur dynamique, qui module l’égalisation de l’audio en tout circonstance et en temps réel. Le AirPods Max n’embarque pas 10 coeurs de processeur par oreillette pour rien, et l’informatique revendique ici une part considérable dans la qualité de l’écoute.

Pour couronner le tout, une technologie de rendu spatial de l’audio avec suivi dynamique est là pour plonger l’écoute dans une expérience encore plus immersive et adaptée. Une manière de peaufiner d’autant plus le rééquilibrage de l’audio, mais également de donner une sensation de salle de cinéma. Parfait pour regarder des films, et très cohérent avec la conception du casque qui souhaite se faire oublier sur votre tête.

Une conception intransigeante

Apple a aussi mis l’accent sur un arceau assez souple et léger, au format reprenant ce tissu mesh présent sur les coussinets. Le format a été étudié pour pouvoir en finir avec les casques qui appuient sur le crâne au bout de quelques dizaines de minutes d’écoute. La marque réitère l’état d’esprit original des AirPods, à se faire oublier lorsqu’ils sont portés. En s’attaquant au format du casque, en particulier du casque audio circum-circulaire, le défi était de taille, mais il a été réussi avec brio.

Le nouvel AirPods Max est comme un ovni, nous le disions. Et cela se traduit particulièrement par sa conception. Le casque audio AirPods Max est fabriqué en acier inoxydable et en aluminium, le tout avec une utilisation de tissu mesh permettant une douceur et une meilleure aération. Les oreillettes sont bien plus robustes que celles des Bose ou Sony qui utilisent particulièrement du plastique.

Où acheter le AirPods Max et à quel prix ?

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour acheter son AirPods Max, il faut noter que le casque audio Bluetooth d’Apple est commercialisé en cinq coloris (les mêmes que ceux sur les iPad), livré avec la housse de protection « Smart Case » comprise. Le AirPods Max est livré avec un câble de recharge Lightning vers USB-C, et l’autonomie du casque est de 20 heures.

Finalement, le AirPods Max serait-il le moins cher des casques audio de niveau studio ? Dans notre guide d’achat, nous trouvons actuellement des offres au meilleur prix pour le AirPods Max à 629,00 €.

Dans le tableau comparateur de meilleur prix du Apple AirPods Max affiché ci-dessus, vous pourrez découvrir les meilleurs tarifs pour acheter le dernier AirPods Max 2020 pas cher. Nous avons recensé l’ensemble des e-commerçants français vendant le produit, pour vous proposer – en temps réel – le meilleur prix pour acheter le AirPods Max le moins cher. Dès lors, où acheter le AirPods Max au meilleur prix en 2020 ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces derniers.