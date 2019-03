Où acheter le Mi 9 Xiaomi au meilleur prix en 2019 ? Conseils

A l’occasion du MWC qui s’est tenu à Barcelone à la fin du mois de février 2019, le géant chinois a dévoilé son nouveau Xiaomi Mi 9. Il s’agit du nouveau flagship de la marque, et il compte bien détrôner ses rivaux Samsung, Huawei et OnePlus. Dès lors, où acheter le Mi 9 Xiaomi au meilleur prix en 2019 ? Guide des offres chez les marchands présents en France.

Le Mi 9, un smartphone adorable haut de gamme

Le chinois Xiaomi est connu pour ses produits qui sont à la fois d’excellente qualité, et dont le prix est toujours très raisonnable. Encore une fois, il nous montre avec son nouveau Mi 9 qu’il est possible d’avoir un excellent rapport qualité prix dans une catégorie de produits très compétitive. Face à Samsung ou Huawei, le nouveau Xiaomi Mi 9 n’a clairement pas à rougir – et il devrait sérieusement faire de l’ombre aux géants de l’industrie. Le fabricant peut se féliciter d’être l’un des premiers à être équipés de la puce la plus puissante de chez Qualcomm, la Snapdragon 855.

Seulement quelques jours après son officialisation, il était déjà possible de pré-commander et d’acheter le Xiaomi Mi 9 sur la plupart des sites marchands. La marque a cependant sous-estimé le succès de son nouveau smartphone puisqu’elle a enregistré une rupture de stock après une semaine de pré-commandes. En France, le Xiaomi Mi 9 est vendu en bleu brillant, lavande (rose), bleu et noir.

Au niveau du design, le fabricant a vraiment travaillé son produit pour offrir un téléphone avec des lignes fines et épurées, un écran AMOLED de 6,39 pouces, une encoche discrète (en forme de goutte) ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale optique placé sous l’écran (ce qui permet de dégager le dos du smartphone). Le Xiaomi Mi 9 intègre ainsi tous les derniers éléments et fonctionnalités des smartphones les plus haut de gamme du marché à un prix très attractif. Pour ceux qui s’intéressent au système d’exploitation, il s’agit du MIUI 10, la version Android 9.0 du fabricant.

Si vous souhaitez acheter le Xiaomi Mi 9, sachez que c’est avant tout une machine très puissante à tous les niveaux, y compris au niveau du triple capteur photo (48 MPx + 16 MPx + 12 MPx) situé à l’arrière du téléphone. Si Xiaomi a fait autant parler de lui, c’est parce que son nouveau téléphone est équipé de la dernière puce de chez Qualcomm, la Snapdragon 855. C’est aujourd’hui la plus performante du marché, de bon nombre de concurrents ne se sont pas encore mis à jour. Pour les amateurs de jeux vidéo et de films, c’est tout simplement le luxe ultime. Vous pouvez en parallèle contrôler la consommation de batterie tout en jouant à vos jeux les plus avancés.

Avant d’acheter le Xiaomi Mi 9, notre test en vidéo :

Dernier point technique qu’il est important de mentionner avant d’acheter le Xiaomi Mi 9 : ce téléphone est non seulement puissant, mais il se recharge aussi à la vitesse de l’éclair. En l’occurrence, le chargement rapide filaire permet de récupérer l’intégralité de la batterie en 1 heure seulement, et le chargement sans fil n’a besoin que de 1h45 pour en faire de même. Un mode sombre qui vient d’arriver sur MIUI 10 permet d’économiser encore davantage de batterie, et assure une autonomie bien au delà d’une journée. Vous pouvez retrouver la fiche technique et notre avis sur le téléphone ici.

Où acheter le Mi 9 Xiaomi, à quel prix ?

En France, il y a a deux modèles de Xiaomi Mi 9 qui sont disponibles à l’achat. Le Xiaomi Mi 9 a un prix officiel de 499 euros avec 64 Go de stockage. Une deuxième version avec 128 Go de stockage est disponible à un prix de 529 euros. C’est deux fois moins cher que la plupart des flagships des géants du marché comme Samsung ou Huawei.

Ci-dessus, vous pouvez voir les prix en temps réel pour acheter le Xiaomi Mi 9 chez les différents e-commerçants français. Ce tableau est mis à jour toutes les 30 minutes, vous êtes donc assuré d’avoir le meilleur tarif chez ces marchands en temps réel. Encore une fois, ce smartphone a été pris d’assaut dès son lancement, et toutes les couleurs / capacités ne sont pas forcément disponibles immédiatement. Il faudra savoir être patient et chercher au bon endroit pour pouvoir acheter ce Mi 9.

Alors que Samsung et Huawei se sont rapprochés du seuil des 1 000€ (certains modèles ont même dépassé cette ligne), Xiaomi frappe fort avec un téléphone Mi 9 qui rivalise largement, et qui ne coûte même pas la moitié du prix. Avec l’essor des marques chinoise sur le marché du haut de gamme, c’est même Apple qui a du fil à retordre.

Et vous, avez-vous prévu d’acheter le Xiaomi Mi 9 ?