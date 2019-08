Où acheter le Mi Mix 3 de Xiaomi au meilleur prix en 2019 ? Guide

Alors que Xiaomi continue son développement eu Europe, le chinois a officialisé fin 2018 son nouveau smartphone, le Mi Mix 3. La gamme Mi Mix mise sur le design et les innovations à venir pour Xiaomi, contrairement à son autre gamme, Mi, qui se concentre plutôt sur les performances techniques. Ce nouveau modèle propose un écran borderless à l’avant, et la caméra avant est très intelligemment cachée grâce à son slider intelligent. Pour le reste, le Xiaomi Mi Mix 3 possède quand même des caractéristiques haut de gamme. Dès lors, où acheter le Xiaomi Mi Mix 3 au meilleur prix en 2019 ?

Ci-dessus, le tableau qui affiche en temps réel le meilleur prix pour le Xiaomi Mi Mix 3 à l’achat chez les plus grands marchands actifs en France. Si le tarif officiel pour la version 128 Go du produit est de 529,90 €, on le retrouve déjà en promotion chez quelques nombreux e-commerçants, pour le plus grand bonheur de tous. Les prix des smartphones du fabricant chinois Xiaomi et plus généralement ceux sous Android ont l’habitude de baisser assez rapidement tant les nouveaux modèles sont nombreux.

Où acheter le Mi Mix 3, et avoir le meilleur prix ?

Comme Xiaomi est désormais bien implanté en France, on retrouve facilement les smartphones chez les commerçants les plus reconnus (Amazon, Fnac, Cdiscount, etc.), et c’est encore le cas pour le dernier Xiaomi Mi Mix 3. Chez d’autres marchands alternatifs, qui regroupent des revendeurs asiatiques, il est possible de retrouver des réductions supplémentaires. Le smartphone a dans quelque cas déjà droit à plus de 20% de réduction, et les offres de cette page sont mises à jour en temps réel.

Avant de vous aider à trouver le meilleur prix pour le Mi Mix 3, voyons d’abord ce qu’il a sous le capot. Au niveau des caractéristiques techniques de ce Mi Mix 3, Xiaomi a mis le paquet. Le principal atout du téléphone est son écran AMOLED de 6,39″ avec un ratio taille/écran de 93,4%, ce qu’on ne voit sur aucun autre smartphone en ce moment. Ce dernier est coulissant pour laisser apparaitre le double capteur photo avant de 24 et 2 Mpx. À l’arrière on retrouve un double capteur de 12 Mpx qui a reçu l’excellente marque sur DxOMark.

Pour faire tourner le Mi Mix 3, Xiaomi a choisi l’excellente puce Snapdragon 845 (contrairement au nouveau Mi 9 qui est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 855) et 6 Go de RAM. Pour le stockage, la firme n’a pas fait les choses à moitié avec 128 Go de base. Au final, faire tourner des jeux et applications mobiles énergivores ne vous posera aucun problème.

Le design est très réussi et le dos en céramique donne un look très premium par rapport à bien d’autres téléphones sous Android. La batterie est aussi à la hauteur avec ses 3200 mAh et une excellente gestion par MIUI 10. Bref, autant d’argument qui nous ont convaincu que le meilleur prix du Mi Mix 3 était une très bonne occasion d’obtenir un téléphone design, puissant et fiable.

Concurrent à l’iPhone XS, mais 2 fois moins cher

Vous pouvez désormais acheter le Mi Mix 3 de Xiaomi en France à un meilleur prix publique très intéressant. C’est donc un prix très agressif pour un smartphone qui propose quand même de belles évolutions technologiques. Il se place comme un concurrent direct au Huawei Mate 20 Pro, au Galaxy S10, à l’iPhone XS ou encore au Google Pixel 3 XL – et ces smartphones sont vendus, pour certains, plus de deux fois plus cher.

Comme on l’écrivait plus haut dans cet article, ce prix officiel a rapidement laissé la place à plusieurs offres qui passent sous les 500€ au moment de l’achat, voir même sous les 450€. Ci-dessous, le meilleur prix pour savoir où acheter le Mi Mix 3, mis à jour en temps réel pour la version 128 Go du téléphone.

Meilleur prix Mi Mix 3 128 Go :

Comme vous le voyez dans le tableau pour trouver le meilleur prix du Mi Mix 3 ci-dessus, il y a déjà quelques marchands actifs en France qui font ponctuellement des remises pour acheter ce téléphone. C’est une bonne occasion d’obtenir par conséquent un rapport qualité prix encore meilleure avec un tarif plus accessible. Toutefois, les stocks sont toujours très limités, il faut savoir saisir rapidement sa chance pour ne pas regretter.