Où acheter l’iPhone XS et XS Max au meilleur prix en 2019 ? Guide

Chaque année, le géant américain Apple rapproche un maximum la date d’officialisation des produits avec la date à laquelle ils pourront être expédiés. Cette année, avec le nouvel iPhone XS et l’iPhone XS Max, il aura fallu attendre 2 jours pour se l’acheter : officialisés le 12 septembre 2018, ils ont été ouverts à la pré-commande dès le 14 septembre pour une livraison quelques jours après. Ci-dessous, voici comment acheter l’iPhone XS et le XS Max au meilleur prix en 2019.

L’iPhone XS disponible quasi immédiatement

Apple a proposé de passer une première commande pour acheter les fameux iPhone XS et iPhone XS Max dès le 14 septembre à 9h01. Les premières livraisons ont eu lieu une semaine après, dès le 21 septembre 2018. Si les premiers délais sont rapidement passés à 3 semaines sur certains modèles, le stock est depuis toujours disponible chez la quasi-totalité des marchands partenaires. Alors qu’il a longtemps boycotté Apple, Amazon s’est remis à proposer des iPhone XS sur sa plateforme marchande.

Le troisième iPhone de la marque qui a été dévoilé – l’iPhone XR – a été mis à disposition du grand public un mois après l’iPhone XS. Aujourd’hui, tous ces produits sont disponibles, et il arrive quelques fois que les marchands offrent quelques dizaines, voire centaines d’euros de réduction pour ces derniers smartphones de la marque à la pomme.

On notera parallèlement que l’iPhone X n’est plus disponible sur le site Apple, et qu’il faut donc par conséquent directement opter pour l’iPhone XS. Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif entre l’iPhone X et l’iPhone XS, les différences entre les 2 smartphones sont assez minimes, tant au niveau des caractéristiques que du prix (qui reste le même). C’est avant tout la taille de l’écran qui implique la différence de meilleur prix entre les deux.

On appréciera quand même la nouvelle puce A12 Bionic de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max qui rend tout le système plus rapide : Face ID, applications etc – et qui rajoute aussi une couche de machine-learning sur le tout. Bref, l’iPhone XS est encore plus intelligent, et c’est une bonne raison pour l’acheter au meilleur prix. Passons désormais aux différents modèles d’iPhone XS et XS Max disponibles, et leur tarif.

Où acheter l’iPhone XS et iPhone XS Max au meilleur prix ?

On appréciera cependant une nouveauté dans ce nouvel iPhone XS et iPhone XS Max : on peut désormais acheter les deux smartphones avec un stockage de 512 GB. Le précédent modèle n’était disponible qu’en 64 GB ou 256 GB. Cette fois-ci, on peut donc acheter un iPhone XS et iPhone XS Max avec un stockage de 64 GB, 256 GB ou 512 GB.

Au niveau des prix, celui-ci sera assez standardisé entre les marchands pour la sortie. Le prix officiel commence à partir de 1 159 euros pour la version iPhone XS 64 GB. Le prix monte jusqu’à 1449 euros pour l’iPhone XS avec un stockage de 512 GB.

Pour ceux qui veulent acheter l’iPhone XS Max, il est également disponible chez plusieurs marchands partenaires dès sa sortie, fin 2018. La version iPhone XS Max de 64 GB est disponible à un prix de 1259 euros et le prix maximum pour la version 512 Go est de 1659 euros. Dans les premiers mois, les distributeurs de ces deux smartphones sont assez peu enclins à faire des promotions.

Néanmoins, vous pouvez ponctuellement trouver de belles remises sur ces téléphones. A noter que Amazon a décidé de réintégrer la gamme de produits Apple sur son site depuis maintenant la fin de l’année 2018. Si les précédentes iPhone n’étaient pas disponibles sur la plateforme américaine au moment de leur sortie, ils sont désormais à nouveau présents. Cdiscount, Fnac ou Darty ont également des meilleurs prix sur l’iPhone XS.