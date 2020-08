Où précommander eFootball PES 2021 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X ?

Comme tous les ans, la fin d’année et les mois de septembre et octobre seront au centre d’une belle rivalité qui dure depuis plus de deux décennies… Le fameux duel entre FIFA 21 et eFootball PES 2021. Si du côté d’Electronic Arts sont privilégie une nouvelle version de son jeu, quelques petites améliorations, le tout vendu au prix fort… Du côté de Konami on temporise le jeu et on propose simplement une « update » du jeu pour mettre à jour les effectifs, maillots, statistiques des joueurs, etc…

Konami préfère faire l’impasse cette année et attendre 2021 pour proposer un eFootball PES 2022 full next-gen, ce qui ne semble pas être une mauvaise option. Cependant, l’éditeur japonais ne va pas laisser ses adeptes du ballon rond sans une petite compensation ! Au lieu d’une nouvelle version de son titre, Konami proposera une mise à jour payante pour avoir une version à jour de votre jeu de foot préféré.

Et pour les amoureux des versions physiques, Konami propose également des jeux en versions boîtes avec la mise à jour directement intégrée ! Elle est pas belle la vie ?

Précommander FIFA 21 – Édition Standard Étant donné qu’il s’agit d’une simple mise à jour, eFootball PES 2021 ne bénéficie pas de plusieurs éditions spéciales. Vous allez pouvoir craquer pour l’édition simple du jeu dont le prix est fixé à 29,99€ par Konami. Mais selon les revendeurs, il sera possible de trouver le jeu pour 24,99€ ! Pour ce prix-là, vous aurez le droit à : Un exemplaire du jeu pour PS4 (avec sans doute une version PS5 offerte au moment de la sortie de la console)

(ou) Un exemplaire du jeu pour Xbox One (avec sans doute une version Xbox Series X offerte au moment de la sortie de la console)

Agent Premium x10 semaines

eFootball PES 2021 – Qu’apporte cette mise à jour ?

Pour la première fois de l’histoire d’un jeu de football, les deux plus grandes stars partagent la jaquette ! D’un côté Lionel Messi, le joueur argentin du F.C. Barcelone. De l’autre, « CR7 », alias Cristiano Ronaldo, le joueur portugais de la Juventus de Turin. Ils sont accompagnés des jeunes joueurs prometteurs avec Marcus Rashford, joueur de Manchester United et Alphonso Davies, joueur du FC Bayern de Munich tout juste titré vainqueur de la Ligue des Champions suite à son succès hier soir face au Paris Saint-Germain sur le score de 1-0.

La « mise à jour » 2021 apporte ainsi la même jouabilité disponible l’an dernier avec eFootball PES 2020, ainsi que diverses mises à jour de joueurs et d’équipes pour la nouvelle saison, sans oublier le mode UEFA EURO 2020. Afin de ne pas proposer un jeu complet sans grands changements, Konami préfère simplement apporter une mise à jour et se concentrer sur une version 2022 full next-gen. Cela permet ainsi d’avoir une grosse mise à jour de eFootball PES 2020 à petit prix, puisque le jeu est vendu entre 24,99 et 29,99€ selon les revendeurs.